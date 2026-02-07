Japonskí snoubordisti zosadili obhajcu zlata. Ten sa musí uspokojiť iba s bronzom

Japonský snoubordista Kira Kimura si na ZOH 2026 v Taliansku vybojoval zlatú medailu v disciplíne Big Air.
V sobotnom finále v Livigno Snow Parku triumfoval so súhrnnou známkou 179,50 bodu pred krajanom Rjómom Kimatom (171,50). Bronz získal obhajca prvenstva I-ming Su z Číny.
Dvadsaťjedenročný Kimura parádne zvládol na mostíku prvý i tretí skok, v oboch kolách dostal najlepšie hodnotenie.
Nevyšiel mu iba druhý, keď pokazil switch backside 1800, no pri tomto triku mu potom úspešne vyšiel reparát. Tesne za pódiom skončil Američan Oliver Martin.
Vo finále zlyhal najlepší zo štvrtkovej kvalifikácie Hiroto Ogiwara z Japonska. iba 20-ročný dvojnásobný víťaz zimných X-Games neutsál ani jeden z troch skokov a obsadil posledné 12. miesto.
Do finále sa prebojovalo kompletné kvarteto Japoncov i traja reprezentanti Nového Zélandu. Jediným zástupcom Európy v boji o medaily bol domáci Talian Ian Matteoli, ktorý napokon obsadil piatu pozíciu.
V súťaži neštartoval majster sveta v tejto disciplíne z roku 2021 Mark McMorris z Kanady, ktorý mal v stredajšom tréningu ťažký pád, po ktorom ho museli záchranári odviezť na saniach.
Trojnásobný bronzový medailista v slopestyle z hier v Soči, Pjongčangu a Pekingu preto nemohol nastúpiť na kvalifikáciu.
Slovensko nemá v snoubordingu na ZOH 2026 svoje zastúpenie.
