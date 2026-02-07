ONLINE: Sánkovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Jozef Ninis)

Slovenský sánkar Jozef Ninis dnes ide 1. a 2. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
V pretekoch sa predstaví celkovo 25 sánkarov, ktorí dokončia preteky jazdami číslo 3 a 4 o deň neskôr v nedeľu 8. februára.
Kde sledovať sánkovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Sánkovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Sánkovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Jozef Ninis, 1. a 2. jazda, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zimné olympijské hry - Sánky 2026
07.02.2026 o 17:00
Muži - 1. a 2. jazdy
Plánovaný
Prehľad
Startovní listina:
1. Max Langenhan (GER)
2. Felix Loch (GER)
3. Kristers Aparjods (LAT)
4. Gints Bērziņš (LAT)
5. Jonas Müller (AUT)
6. Nico Gleirscher (AUT)
7. Andrij Mandzij (UKR)
8. Wolfgang Kindl (AUT)
9. Timon Grancagnolo (GER)
10. Leon Felderer (ITA)
11. Jonathan Gustafson (USA)
12. Dominik Fischnaller (ITA)
13. Valentin Cretu (ROU)
14. Ondřej Hyman (CZE)
15. Alex Ferlazzo (AUS)
16. Eduard-Mihai Craciun (ROU)
17. Anton Dukač (UKR)
18. Svante Kohala (SWE)
19. Seja Kobajaši (JPN)
20. Matthew Greiner (USA)
21. Roman Repilov (OAR)
22. Mateusz Sochowicz (POL)
23. Alex Gufler (ITA)
24. Jozef Ninis (SVK)
25. Čen-jü Pao (CHN)
Pořadí světového poháru (po 7 z 9 závodů):
1. Felix Loch (GER) 616 bodů
2. Jonas Müller (AUT) 615
3. Max Langenhan (GER) 505
4. Nico Gleirscher (AUT) 383
5. Kristers Aparjods (LAT) 343
6. Wolfgang Kindl (AUT) 329
7. David Gleirscher (AUT) 287
8. Gints Bērziņš (LAT) 278
9. David Nößler (GER) 257
10. Timon Grancagnolo (GER) 249
...
21. Jozef Ninis (SVK) 135
23. Ondřej Hyman (CZE) 125
29. Marián Skupek (SVK) 82
40. Jakub Vepřovský (CZE) 40
44. Štefan Doktor (SVK) 23
45. Bruno Mick (SVK) 21
Výsledky na ZOH 2022:
1. Johannes Ludwig (GER) 3:48,735
2. Wolfgang Kindl (AUT) +0.160
3. Dominik Fishnaller (ITA) +0.951
4. Felix Loch (GER) +1.143
5. Kristers Aparjods (LAT) +1.318
...
21. Jozef Ninis (SVK)
25. Marián Skupek (SVK)
30. Michal Lejsek (CZE)
Prenos
Trénink
Šest tréninkových jízd poznalo celkem pět vítězů. Jediným, kdo dokázal opanovat dva tréninky, byl domácí Dominik Fischnaller díky výkonům v druhé a třetí zkoušce. Poslední trénink ovládl Max Langenhan, který zároveň jako jediný dokázal stlačit čas po 53 vteřin. Dobré výkony předváděla také další velká jména jako Müller, Kindl, Loch, či Felderer.
Trénink naopak příliš nevyšel Ondřeji Hymanovi, který se většinou nedostal do top 20. V pěti případech ho zdolal také slovenský sáňkař Jozef Ninis. Tomu se nejvíc povedla třetí jízda, když skončil na 13. pozici.
Program závodu je obvyklý a celkem jednoduchý. Sáňkaře čekají celkem čtyři závodní jízdy, dvě v pátek a dvě v sobotu. Jednotlivé časy se sčítají a ti, kteří zvládli své čtyři jízdy nejrychleji, budou moct slavit.
Po čtyřech letech opět zabojují o nejcennější kovy také elitní světoví sáňkaři. Obhájce zlata z Pekingu Johannes Ludwig už svou kariéru ukončil, ale německá sáňkařská škola nemá o medailové kandidáty nouzi. Na své páté Olympijské hry jede Felix Loch, který po zlatech z let 2010 a 2014 prožil na dalších hrách zklamání, když bral jen páté a čtvrté místo. Letos je ale opět ve formě a díky čtyřem vyhraným závodům světového poháru o bod vede celkové hodnocení. Těsně za ním je vítěz zbylých tří závodů a čerstvý mistr Evropy Jonas Müller z Rakouska, kterého čeká premiéra pod pěti kruhy. Spolufavoritem je další Rakušan, obhájce stříbra a nejmenší muž světové špičky Wolfgang Kindl. Domácí fanoušci budou spoléhat na sběratele bronzů, a to včetně olympijského z Pekingu, Dominika Fischnallera, který prožívá výsledkově velmi slabou sezónu, ale formu prý vyladil skvěle. Medailové ambice můžou mít také další z Italů Leon Felderer či loňský mistr světa Max Langenhan z Německa. Na mírném ústupu jsou lotyšské saně, takže cenný kov pro Aparjodse či Bērziņš by byl spíš překvapením.
Česko bude už na čtvrtých Olympijských hrách zastupovat Ondřej Hyman. Brzy čtyřicetiletý rodák z Jablonce nad Nisou se loni po sedmi letech vrátil k závodění a zvládl si proti mladším reprezentantům vybojovat své místo.
Stejně jako Češi, také Slováci mají jen jedno účastnické místo, a to ukořistil ve svých 45 letech Jozef Ninis, který už se objevil na poslední italské olympiádě v Turíně 2006. Ninis by mohl atakovat elitní patnáctku, pro Hymana by bylo úspěchem umístění do top 20.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 17:00.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara