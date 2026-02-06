Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 7. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 1. V sobotu 7. februára sa predstavia prvé reprezentantky Slovenska.
Prvýkrát v Miláne sa dnes predstaví Kira Kapustíková v pretekoch jednotlivcov na strednom mostíku, v akcii bude aj sánkar Jozef Ninis, ktorý absolvuje dve jazdy.
Pred nedeľnými pretekmi žien majú druhý tréning zjazdu na programe aj Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v sobotu 7. februára 2026 (deň 1).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 1)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
11:30
Tréning zjazdu
11:30
Tréning zjazdu
17:00
1. jazda
18:32
2. jazda
18:45
1. kolo
19:57
Finálové kolo
