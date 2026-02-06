    07.02.2026 06:00
    Deň 1
    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram Slovákov

    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 7. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 7. február- ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 7. február- ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|7. feb 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov zo dňa 1 (7.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 1. V sobotu 7. februára sa predstavia prvé reprezentantky Slovenska.

    Prvýkrát v Miláne sa dnes predstaví Kira Kapustíková v pretekoch jednotlivcov na strednom mostíku, v akcii bude aj sánkar Jozef Ninis, ktorý absolvuje dve jazdy.

    Pred nedeľnými pretekmi žien majú druhý tréning zjazdu na programe aj Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v sobotu 7. februára 2026 (deň 1).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 1)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    7. február

    11:30

    Rebeka Jančová

    Zjazdové lyžovanie

    Tréning zjazdu

    7. február

    11:30

    Katarína Šrobová

    Zjazdové lyžovanie

    Tréning zjazdu

    7. február

    17:00

    Jozef Ninis

    Sánkovanie

    1. jazda

    7. február

    18:32

    Jozef Ninis

    Sánkovanie

    2. jazda

    7. február

    18:45

    Kira Kapustíková

    Skoky na lyžiach

    1. kolo

    7. február

    19:57

    Kira Kapustíková

    Skoky na lyžiach

    Finálové kolo

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026

    ZOH 2026

    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Jarná časť Nike ligy štartuje šlágrom DAC - Slovan. Športový program na dnes (7. február)
    dnes 00:00
    ZOH 2026

    ZOH 2026

    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotka zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava.
    Jarná časť Nike ligy štartuje šlágrom DAC - Slovan. Športový program na dnes (7. február)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026»Program a výsledky Slovákov dnes - sobota, 7. február - ZOH Miláno 2026