Fantastická správa. Vlhová bude štartovať na olympiáde, pôjde až dve disciplíny

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na sociálnych sieťach oznámila, že bude štartovať na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine.
Okrem slalomu, v ktorom bude obhajovať zlatú medailu z predošlých hier v Pekingu 2022, pôjde v utorok aj tímovú kombináciu.
Do nominácie pre obe disciplíny bola 30-ročná Liptáčka zaradená Zväzom slovenského lyžovania už v piatok, no ešte sa čakalo na oficiálne potvrdenie zo strany lyžiarky, ktorá už vyše dva roky súťažne nepretekala.
"Mierim do Cortiny na svoje štvrté olympijské hry," oznámila.
"Od mojich posledných pretekov ubehli dva roky a nemôžem sa dočkať, keď budem opäť v štartovej bráne a reprezentovať svoju krajinu. Budem súťažiť v tímovej kombinácii a slalome. Poďme na to," doplnila v príspevku.
Tímová súťaž je na programe v utorok 10. februára. Od 10.30 h sa uskutoční zjazdárska časť a potom od 14.00 h slalomová. Vlhová bude v tíme spolu s Katarínou Šrobovou, ktorá pôjde aj klasicky zjazd.
Ženský slalom sa uskutoční 18. februára, pričom pôjde o vôbec poslednú disciplínu v zjazdovom lyžovaní na hrách 25. zimnej olympiády.
Vlhová sa zranila v januári 2024, keď si počas obrovského slalomu privodila zranenie predného skríženého väzu v pravom kole a tiež poškodenie menisku. Následne absolvovala až dva operačné zákroky.
Mesiac pred olympijskými pretekmi v slalome informovala verejnosť o tom, že dostala od lekárov zelenú pre tréning v plnej záťaži a napokon sa v Cortine predstaví nie v jednej, ale hneď v dvoch disciplínach.
Na jej príspevok prakticky okamžite reagovala jej odveká rivalka Mikaela Shiffrinová či poľská lyžiarka Maryna Gasienicová-Danielová.
Vlhová má vo SP na konte 31 víťazstiev, z toho 22 v slalome, šesť v "obráku" a tri v paralelnom slalome. Na pódiu stála 73-krát, trikrát získala malý glóbus za hodnotenie disciplíny (2020 slalom a paralelný slalom a 2022 slalom).
