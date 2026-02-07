Sagan ľutuje, že nikdy nebol vlajkonosič. Keď spieval Bocelli, bolo to super

Taliansko ho vyprevadilo do veľkého športu a teraz sa doň vrátil ako výnimočný hosť. Bývalý cyklista PETER SAGAN je po dvoch rokoch od konca kariéry späť v krajine, kde sa začal písať jeho veľký príbeh.
V centre Milána, len zopár desiatok metrov od ikonického Duoma – miesta, kde v roku 2021 oslavoval zisk cyklámenového dresu na Giro d’Italia – otvoril počas ZOH 2026 Slovenský dom (Casa Slovacca).
Spolu s ním prestrihli pásku aj slovenský prezident Peter Pellegrini a český prezident Petr Pavel.
Sagan v Slovenskom dome odpovedal na otázky prítomných novinárov.
Vitajte v Slovenskom dome, Peter. Ako sa vám tu páči?
Ďakujem, skôr ja vítam všetkých. Je to tu veľmi pekné a som rád za pozvanie.
Včera som prvýkrát v živote videl naživo otvárací ceremoniál, takže to vo mne zanechalo veľké emócie. A dnes som otváral slovenský dom, takže mám z toho veľmi pekné zážitky.
VIDEO: Peter Sagan otvoril slovenský dom Casa Slovacca v Miláne
Keď sa na San Sire objavili Slováci, aké to boli pocity?
Bolo to veľmi silné. Úprimne, keby som to mal zažiť ako pretekár, tak by som to ani nechcel, lebo by som potom určite nespal. Veľké emócie, mal som zimomriavky po tele. Celý ceremoniál bol silný a keď na konci vystupoval aj Andrea Bocelli, tak to bolo fakt super.
Bol to silný zážitok od začiatku do konca. Hoci ceremoniál začínal až večer, prišli sme tam skôr. Už len pohľad spred štadióna bol noazaj pôsobivý.
San Siro je jeden z najznámejších futbalových štadiónov na svete, kapacita okolo 80-tisíc ľudí.
Zažil som aj Bomboneru v Buenos Aires, kde sa celý štadión hýbal, ale aj toto bolo veľkolepé a majestátne. Bol som ohromený, navyše som tam bol prvýkrát, takže veľmi pekný zážitok.
Slovenský dom nesie motto „držme spolu“. Vnímate ho ako miesto, kde sa môžu Slováci spájať?
Áno. Už pri otvorení bolo cítiť, že Čechoslováci sa zase dávajú dokopy. Sú tu vítaní všetci, všetky športy, všetky národnosti.
Olympiáda by mala symbolizovať, že svet sa spája. Aj na ceremoniáli zaznelo posolstvo mieru vo svete. Takže myslím, že sú tu vítaní všetci.
Vy ste zažili olympiádu ako športovec na letných hrách v Londýne a brazílskom Riu. Vracajú sa vám teraz počas ZOH 2026 v Miláne spomienky na tieto časy?
Vždy som chcel byť na otváracom ceremoniáli vlajkonosič, ale nikdy sa mi to nepodarilo. Včera som to zažil prvýkrát aspoň z tej druhej strany. Teraz, už po kariére, si môžem užiť letnú aj zimnú olympiádu ako divák. Musím povedať, že je to bomba.
Vaša kariéra je silno prepojená s Talianskom. Čo pre vás znamená, že olympiáda je práve tu?
Beriem to trochu ako osud a srdcovku. Mám síce veľa povinností, bol som tu len na ceremoniál a otvorenie domu, a zajtra už odchádzam, ale o to je to vzácnejšie. V Taliansku sa cítim ako doma. Je to pre mňa silné a špeciálne.
Nezávideli ste trochu Tomášovi Tatarovi, že niesol vlajku Slovenska?
Nie, vôbec. Ja nie som závistlivý človek (smiech). Ja mu to prajem a som rád, že ju niesol on. Mrzí ma, že tu nie je môj kamarát Marek Hrivík pre zranenie, ale taký je šport.
Ideme ďalej a budeme povzbudzovať Slovákov, nech sa im darí.
S vašimi pretekárskymi spomienkami je spojené aj Miláno. Aký máte vzťah k tomuto mestu?
Ja mám Miláno veľmi rád. Naposledy som tu bol, keď tu finišovalo Giro. Mám na to krásne spomienky. Prišiel za mnou aj syn Marlon a boli sme spolu na pódiu, vznikla z toho ikonická fotka v cyklámenovom drese.
Preteky Milano-San Remo, ktoré tu štartujú, som síce nikdy nevyhral, ale taký je život.
Kariéra prebehla, ako mala, nič neľutujem. Som vďačný za všetko, čo som zažil. Do Milána sa vždy rád vraciam.
Keďže Miláno je vaša srdcovka, čo by ste tu odporučili ľuďom vidieť?
Určite Duomo – to je srdce Milána, historická stavba, ktorá je nádherná. Bol som aj v galériách umenia. Veľký zážitok bola aj La Scala, historické divadlo.
Mám na to úsmevnú spomienku. Raz sme tam nakrúcali reklamu pre Giro d'Italia. Na pódium tam ale môžu ísť len umelci, nikto iný, je to ohraničené. Pýtal som sa ich, ako to upratujú, či aj to robia umelci. Povedali mi, nech to neriešim (smiech).
Pri samotnom nakrúcaní som sa tam chcel postaviť, hovoril som, že aj ja som svojím spôsobom umelec, ale nepustili ma. Nakoniec sme to vyriešili tak, že som stál pred pódiom.
Každopádne odporúčam La Scalu aj galérie, Miláno dýcha históriou.
Keby ste si mohli vybrať jeden zimný šport, v ktorom by ste sa mali predstaviť na olympiáde, ktorý by to bol?
Skoky na lyžiach (smiech). Ale nie, to len žartujem. Čo sa týka zimných športov, tie mi nie sú cudzie. Som zo Žiliny, v zime sme veľa behali, chodili na túry, bežkovali, lyžovali, snowboardovali, hrávali hokej na zamrznutých plochách.
Pamätám si veľa snehu a aj snehové prázdniny, keď nám dali zo školy voľno pre kalamitu. Mám k zimným športom blízko a teší ma, že ich môžem teraz sledovať naživo.
Keď už nebudete priamo na hrách, budete ich sledovať aspoň na diaľku? Je niečo, čo si určite nenecháte ujsť?
Určite hokej, to je aj moja srdcovka. Budem držať palce. A verím, že Petra Vlhová pôjde na štart. Prajem všetkým našim olympionikom len to najlepšie, nech sa im vyhýbajú zranenia a nech prinesú čo najviac dobrých výsledkov.
Organizátori uvažujú, že by do programu zimných hier zaradili cyklokros. Je to podľa vás dobrý nápad?
Keď už je na olympiáde cestná cyklistika, horská cyklistika aj BMX freestyle, tak si myslím, že cyklokros by tam pokojne mohol byť tiež.
Keď vidíte športovcov a atmosféru hier, nechýba vám adrenalín a emócie z vašej profesionálnej kariéry?
Adrenalín možno áno, ale ten si človek vie vytvoriť aj inak. Športový stres mi nechýba. Teraz zažívam iný typ zážitkov a tiež sú pekné. Žijem iný život.
Máte teraz viac času aj na kultúru a pamiatky?
Určite áno. Keď som bol cyklista, väčšinou som bol zatvorený na izbe a nemal som čas chodiť po pamiatkach. Teraz, keď to vidím, viem si to viac vychutnať a teší ma to.
Ako si zvykáte na podobné oficiálne podujatia po konci kariéry?
Ja som takéto veci zažíval aj počas kariéry, takže je to prirodzené. Rozdiel je len v tom, že už nemusím myslieť na tréning.
Aký odkaz by ste poslali slovenským športovcom na olympiáde?
Milí olympionici, vážime si, že reprezentujete Slovensko na olympiáde. Veríme, že nás budete hrdo reprezentovať. Celé Slovensko vám fandí a praje čo najviac dobrých výsledkov a pekných zážitkov. Držíme vám palce!
