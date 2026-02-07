    07.02.2026 06:00
    Bývalý slovenský cyklista Peter Sagan počas otvorenia Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca v Miláne.
    Sagan ľutuje, že nikdy nebol vlajkonosič. Keď spieval Bocelli, bolo to super
    Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini na otvorení Slovenského domu.
    Český prezident spomínal na bitky proti Sovietom, slovenský chcel byť krasokorčuliar
    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
    Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
    Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí
    Pavel Zacha a David Pastrňák
    Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov
    Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
    Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
    Martin Turčin|7. feb 2026 o 15:50
    Peter Sagan otvoril počas ZOH 2026 slovenský dom - Casa Slovacca.

    Taliansko ho vyprevadilo do veľkého športu a teraz sa doň vrátil ako výnimočný hosť. Bývalý cyklista PETER SAGAN je po dvoch rokoch od konca kariéry späť v krajine, kde sa začal písať jeho veľký príbeh.

    V centre Milána, len zopár desiatok metrov od ikonického Duoma – miesta, kde v roku 2021 oslavoval zisk cyklámenového dresu na Giro d’Italia – otvoril počas ZOH 2026 Slovenský dom (Casa Slovacca).

    Spolu s ním prestrihli pásku aj slovenský prezident Peter Pellegrini a český prezident Petr Pavel. 

    Sagan v Slovenskom dome odpovedal na otázky prítomných novinárov.

    Z Milána píše Martin Turčin

    Vitajte v Slovenskom dome, Peter. Ako sa vám tu páči?

    Ďakujem, skôr ja vítam všetkých. Je to tu veľmi pekné a som rád za pozvanie.

    Včera som prvýkrát v živote videl naživo otvárací ceremoniál, takže to vo mne zanechalo veľké emócie. A dnes som otváral slovenský dom, takže mám z toho veľmi pekné zážitky.

    VIDEO: Peter Sagan otvoril slovenský dom Casa Slovacca v Miláne

    Keď sa na San Sire objavili Slováci, aké to boli pocity?

    Bolo to veľmi silné. Úprimne, keby som to mal zažiť ako pretekár, tak by som to ani nechcel, lebo by som potom určite nespal. Veľké emócie, mal som zimomriavky po tele. Celý ceremoniál bol silný a keď na konci vystupoval aj Andrea Bocelli, tak to bolo fakt super.

    Bol to silný zážitok od začiatku do konca. Hoci ceremoniál začínal až večer, prišli sme tam skôr. Už len pohľad spred štadióna bol noazaj pôsobivý. 

    San Siro je jeden z najznámejších futbalových štadiónov na svete, kapacita okolo 80-tisíc ľudí.

    Zažil som aj Bomboneru v Buenos Aires, kde sa celý štadión hýbal, ale aj toto bolo veľkolepé a majestátne. Bol som ohromený, navyše som tam bol prvýkrát, takže veľmi pekný zážitok.

    Slovenský dom nesie motto „držme spolu“. Vnímate ho ako miesto, kde sa môžu Slováci spájať?

    Áno. Už pri otvorení bolo cítiť, že Čechoslováci sa zase dávajú dokopy. Sú tu vítaní všetci, všetky športy, všetky národnosti.

    Olympiáda by mala symbolizovať, že svet sa spája. Aj na ceremoniáli zaznelo posolstvo mieru vo svete. Takže myslím, že sú tu vítaní všetci.

    Vy ste zažili olympiádu ako športovec na letných hrách v Londýne a brazílskom Riu. Vracajú sa vám teraz počas ZOH 2026 v Miláne spomienky na tieto časy?

    Vždy som chcel byť na otváracom ceremoniáli vlajkonosič, ale nikdy sa mi to nepodarilo. Včera som to zažil prvýkrát aspoň z tej druhej strany. Teraz, už po kariére, si môžem užiť letnú aj zimnú olympiádu ako divák. Musím povedať, že je to bomba.

    Peter Sagan na horskom bicykli na OH Rio 2016.
    Peter Sagan na horskom bicykli na OH Rio 2016. (Autor: TASR)

    Vaša kariéra je silno prepojená s Talianskom. Čo pre vás znamená, že olympiáda je práve tu?

    Beriem to trochu ako osud a srdcovku. Mám síce veľa povinností, bol som tu len na ceremoniál a otvorenie domu, a zajtra už odchádzam, ale o to je to vzácnejšie. V Taliansku sa cítim ako doma. Je to pre mňa silné a špeciálne.

    Nezávideli ste trochu Tomášovi Tatarovi, že niesol vlajku Slovenska?

    Nie, vôbec. Ja nie som závistlivý človek (smiech). Ja mu to prajem a som rád, že ju niesol on. Mrzí ma, že tu nie je môj kamarát Marek Hrivík pre zranenie, ale taký je šport. 

    Ideme ďalej a budeme povzbudzovať Slovákov, nech sa im darí.

    S vašimi pretekárskymi spomienkami je spojené aj Miláno. Aký máte vzťah k tomuto mestu? 

    Ja mám Miláno veľmi rád. Naposledy som tu bol, keď tu finišovalo Giro. Mám na to krásne spomienky. Prišiel za mnou aj syn Marlon a boli sme spolu na pódiu, vznikla z toho ikonická fotka v cyklámenovom drese. 

    Preteky Milano-San Remo, ktoré tu štartujú, som síce nikdy nevyhral, ale taký je život. 

    Kariéra prebehla, ako mala, nič neľutujem. Som vďačný za všetko, čo som zažil. Do Milána sa vždy rád vraciam.

    Keďže Miláno je vaša srdcovka, čo by ste tu odporučili ľuďom vidieť?

    Určite Duomo – to je srdce Milána, historická stavba, ktorá je nádherná. Bol som aj v galériách umenia. Veľký zážitok bola aj La Scala, historické divadlo. 

    Mám na to úsmevnú spomienku. Raz sme tam nakrúcali reklamu pre Giro d'Italia. Na pódium tam ale môžu ísť len umelci, nikto iný, je to ohraničené. Pýtal som sa ich, ako to upratujú, či aj to robia umelci. Povedali mi, nech to neriešim (smiech). 

    Pri samotnom nakrúcaní som sa tam chcel postaviť, hovoril som, že aj ja som svojím spôsobom umelec, ale nepustili ma. Nakoniec sme to vyriešili tak, že som stál pred pódiom. 

    Každopádne odporúčam La Scalu aj galérie, Miláno dýcha históriou.

    Otvorenie slovenského domu Casa Slovacca v Miláne.
    Otvorenie slovenského domu Casa Slovacca v Miláne. (Autor: TASR)

    Keby ste si mohli vybrať jeden zimný šport, v ktorom by ste sa mali predstaviť na olympiáde, ktorý by to bol? 

    Skoky na lyžiach (smiech). Ale nie, to len žartujem. Čo sa týka zimných športov, tie mi nie sú cudzie. Som zo Žiliny, v zime sme veľa behali, chodili na túry, bežkovali, lyžovali, snowboardovali, hrávali hokej na zamrznutých plochách. 

    Pamätám si veľa snehu a aj snehové prázdniny, keď nám dali zo školy voľno pre kalamitu. Mám k zimným športom blízko a teší ma, že ich môžem teraz sledovať naživo.

    Keď už nebudete priamo na hrách, budete ich sledovať aspoň na diaľku? Je niečo, čo si určite nenecháte ujsť?

    Určite hokej, to je aj moja srdcovka. Budem držať palce. A verím, že Petra Vlhová pôjde na štart. Prajem všetkým našim olympionikom len to najlepšie, nech sa im vyhýbajú zranenia a nech prinesú čo najviac dobrých výsledkov.

    Organizátori uvažujú, že by do programu zimných hier zaradili cyklokros. Je to podľa vás dobrý nápad?

    Keď už je na olympiáde cestná cyklistika, horská cyklistika aj BMX freestyle, tak si myslím, že cyklokros by tam pokojne mohol byť tiež.

    Hokejistky Nemecka oslavujú víťazstvo.
    Hokejistky Nemecka oslavujú víťazstvo.
    Nemky vyhrali svoj prvý zápas. V dominancii pokračuje Švédsko
    teraz
