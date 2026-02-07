07.02.2026 06:00
Deň 1
Miláno a Cortina 2026
Ilia Malinin počas krátkeho programu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Božský pretekár pri svojom prvom štarte nevyhral. Aj tak sa zapísal do olympijskej histórie
Anna Odine Strömová, Nika Prevcová a Nozomi Maruyamová.
Medaily na ZOH Miláno 2026: Na čele bilancie sú tri krajiny, získali všetky kovy (7. február)
Petra Vlhová.
Fantastická správa. Vlhová bude štartovať na olympiáde, pôjde až dve disciplíny
Jozef Ninis.
Ninis klesol o jednu pozíciu. Udržal sa však v najlepšej dvadsiatke
Kira Kapustíková.
Splnila si detský sen, no nebola spokojná. Vedela by som opraviť celý skok, vraví Kapustíková
Francesca Lollobrigidová pózuje so zlatou medailou.
Obrovská radosť v tábore Talianska. Nečakanú zlatú medailu získalo v olympijskom rekorde
Božský pretekár pri svojom prvom štarte nevyhral. Aj tak sa zapísal do olympijskej histórie

Ilia Malinin počas krátkeho programu v tímovej súťaži na ZOH 2026.
Ilia Malinin počas krátkeho programu v tímovej súťaži na ZOH 2026. (Autor: REUTERS)
Titanilla Bőd|7. feb 2026 o 23:20
Malinin ostáva hlavným favoritom mužskej súťaže.

Je absolútnym favoritom svojej disciplíny. Tri roky je neporaziteľný a na olympiáde chce stanoviť nový svetový rekord.

Americký krasokorčuliar Ilia Malinin patrí k najväčším osobnostiam na ZOH v Miláne.

Jeho prvé vystúpenie na olympijskom ľade však nedopadlo úplne podľa plánov.

Skákal od radosti

V súťaži družstiev skončil v krátkom programe mužov Ilia Malinin až na druhom mieste. Zdolal ho Juma Kagijama z Japonska.

Zdramatizoval tak celú súťaž družstiev, keďže po prvej polovici mali Spojené štáty na prvom mieste iba bodový náskok pred Japonskom.

22-ročný Kagijama, strieborný z olympiády v Pekingu, zajazdil v Miláne dokonalý krátky program. Získal zaň 108,67 bodu, iba o desatinu menej ako vo finále Grand Prix.

Japonský krasokorčuliar skočil kombináciu štvoritého tulupa s trojitým tulupom, štvoritý salchow a trojitý axel, na všetky tri piruety aj na krokovú sekvenciu dostal najvyšší level 4.

Keď uvidel svoje skóre, vyskočil od radosti a to ešte ani nevedel, že napokon celý krátky program vyhrá.

VIDEO: Krátky program Kagijamu na ZOH 2026

Nebolo to ideálne

Malinin, ktorý má prezývku QuadGod, teda boh štvorákov, začal svoju jazdu krásnym štvoritým flipom.

Výjazd z trojitého axla nemal ideálny a pri kombinácii štvoritý lutz, trojitý tulup nemal dorotovaný prvý skok. Navyše stratil pár bodov aj pri jednej piruete, na ktorú dostal iba level tri.

Po skončení jazdy aj jeho výraz tváre prezrádzal, že to nebolo zďaleka ideálne. Získal 98 bodov a v krátkom programe obsadil druhé miesto.

V tímovej súťaži dostanú krajiny body po každom segmente súťaže. V krátkom programe sa predstaví všetkých desať kvalifikovaných krajín. Krajina, ktorej pretekár sa v danom segmente umiestni na prvom mieste, dostane 10 bodov, ostatí postupne o bod menej.

Po krátkych programoch postupuje do voľných jázd päť najlepších krajín.

V Miláne viedli po prvej časti súťaže Spojené štáty so skóre 34 bodov, o bod menej získalo Japonsko. Do voľných jázd sa kvalifikovalo aj Taliansko, Gruzínsko a Kanada.

Japonci vyhrali dominovali v krátkom programe v troch zo štyroch disciplín, v súťaži mužov, žien aj športových dvojíc. Medzi tanečnými pármi však obsadili iba ôsmu priečku spomedzi desiatich účastníkov a práve v tejto disciplíne vyhrali Američania.

V súťaži mužov a žien obsadili Spojené štáty druhé miesto a ich športová dvojica bola v krátkom programe piata.

V sobotu večer boli na programe aj voľné tance, kde podľa predpokladov zvíťazili Američania Madison Chocková s Evanom Batesom a Japonci boli piati, takže Spojené štáty získali znovu pohodlný náskok, majú 44 bodov a vedú pred Japonskom o päť bodov.

Boj o bronz však bude v nedeľu veľmi napínavý, tretí Taliani majú 37 bodov, štvrtí Kanaďania 35 a piati Gruzínci 32.

Tri štvoráky nemôže mať

Američan Ilia Malinin naposledy skončil druhý na nejakých pretekoch v novembri 2023, na Grand Prix vo Francúzsku.

Dvakrát sa však odvtedy stalo, že po krátkom programe nebol priebežným lídrom.

Vyplýva to aj zo špecifík pravidiel, keďže v krátkom programe sú len tri skokové prvky a z toho jeden musí byť dvojitý alebo trojitý axel.

V krátkom programe teda ani Malinin nemôže mať tri švorité skoky, lebo aj keby doň zaradil štvoritý axel, stále musí spraviť aj trojitý.

Krátky program s dvoma štvoritými skokmi zvládne relatívne veľa pretekárov.

V tímovej súťaži v Miláne to okrem Kagijamu dokázali aj Stephen Gogolev z Kanady, Daniel Grassl z Talianska a Nika Egadze z Gruzínska.

Kagijama sa dokázal v krátkom programe umiestniť pred Malininom aj na majstrovstvách sveta 2024 v Montreale, a na spomínanom finále Grand Prix vlani v decembri.

Američan však napokon vyhral obe súťaže, keďže má technicky najnáročnejšiu voľnú jazdu.

Vo finále Grand Prix skočil vo voľnom programe sedem štvoritých skokov, čo ešte nedokázal nikto na svete. Kagijama mal vo svojej voľnej jazde iba tri štvorité skoky.

Malinin tak napokon vyhral s náskokom tridsať bodov, hoci po krátkom programe bol iba tretí a na Japonca strácal viac ako 14 bodov.

Prvé legálne salto

Malinin sa v sobotu predsa len zapísal do olympijskej histórie, stal sa prvým pretekárom, kto na olympijských hrách predviedol salto ako legálny prvok.

V roku 1998 v Nagane ho predviedla aj francúzska krasokorčuliarka Surya Bonalyová, ale vtedy to bolo ešte zakázané a dostala za to zrážku.

Medzinárodná krasokorčuliarska únia povolila salto len pred dvomi rokmi.

Fenomenálny Američan ho má v krokovej pasáži v krátkom programe aj vo voľnej jazde.

VIDEO: Krátky program Iliu Malinina v tímovej súťaži na ZOH 2026

„Bola to zábava. Diváci revali od vzrušenia a naozaj mi to pomohlo, aby som naplno precítil vďačnosť za to, že môžem súťažiť na olympijskom ľade,“ citoval Malinina špecializovaný portál Golden Skate.

Aj po sobotňajšom krátkom programe ostáva Malinin obrovským favoritom individuálnej súťaže. A nič by na tom nemenilo ani fakt, ak by náhodou ani tam nevyhral krátky program.

„Nečakal som, že nevyhnutne budem prvý. Tímová súťaž je aj o tom, aby som sa správne nastavil. Dnes som korčuľoval asi na 50 percent svojej kapacity. A to bol plán, aby som sa správne nastavil na preteky jednotlivcov,“ uviedol Malinin.

Krasokorčuľovanie na ZOH 2026 - tímová súťaž

Muži - krátky program: 1. Juma Kagijama (Jap.) 108,67 bodu, 2. Ilia Malinin (USA) 98,00, 3. Stephen Gogolev (Kanada) 92,99

Tance na ľade - voľné tance: 1. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 133,23 bodu, 2. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 124,22, 3. Marjorie Lajoieová, Zachary Lagha (Kan.) 120,90

Celkové poradie (po 5 z 8 súťaží): 1. USA 44 bodov, 2. Japonsko 39, 3. Taliansko 37, 4. Kanada 35, Gruzínsko 32, nepostúpili do finále: 6. Francúzsko 24, 7. Kórejská republika 14, 8. Čína 14, 9. Veľká Británia 12, 10. Poľsko 8

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

