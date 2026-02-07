    07.02.2026 06:00
    Miláno a Cortina 2026
    Olympiáda Miláno 2026: Deň 1 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

    Kira Kapustíková.
    Kira Kapustíková. (Autor: Tadeusz Mieczynski)
    7. feb 2026 o 07:00
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 1 (7.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 1. Po včerajšom úvodnom ceremoniály dnes štartujú disciplíny vo viacerých športoch.

    Zo súťažného dňa, v sobotu 7. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 1 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Prvýkrát v Miláne sa dnes predstaví Kira Kapustíková v pretekoch jednotlivcov na strednom mostíku, v akcii bude aj sánkar Jozef Ninis, ktorý absolvuje dve jazdy.

    Pred nedeľnými pretekmi žien majú druhý tréning zjazdu na programe aj Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Po otváracom ceremoniáli na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú dnes zápasy v curlingovom mixe či ženský hokejový turnaj.

    Prvé medaily sa rozdajú aj v zjazdovom lyžovaní, kde muži absolvujú zjazd. Držiteľov zlatých medailí spoznáme aj v behu na lyžiach, rýchlokorčuľovaní, skokoch na lyžiach a snoubordingu.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

