Olympiáda Miláno 2026: Deň 1 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 1. Po včerajšom úvodnom ceremoniály dnes štartujú disciplíny vo viacerých športoch.
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
Zo súťažného dňa, v sobotu 7. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 1 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
7:00 Program Slovákov na dnes
Prvýkrát v Miláne sa dnes predstaví Kira Kapustíková v pretekoch jednotlivcov na strednom mostíku, v akcii bude aj sánkar Jozef Ninis, ktorý absolvuje dve jazdy.
Pred nedeľnými pretekmi žien majú druhý tréning zjazdu na programe aj Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Po otváracom ceremoniáli na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú dnes zápasy v curlingovom mixe či ženský hokejový turnaj.
Prvé medaily sa rozdajú aj v zjazdovom lyžovaní, kde muži absolvujú zjazd. Držiteľov zlatých medailí spoznáme aj v behu na lyžiach, rýchlokorčuľovaní, skokoch na lyžiach a snoubordingu.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara