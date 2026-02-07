Vonnovú nezastaví ani zranenie kolena. Tréning zjazdu absolvovala s ortézou na kolene

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová dokončila ďalší tréning a aj napriek zraneniu kolena je pripravená štartovať na ZOH 2026.
Olympijská víťazka v zjazde z roku 2010 si nedávno natrhla predný krížny väz v ľavom kolene. V Taliansku ju čaká piata účasť na ZOH (2002, 2006, 2010, 2018).
Štyridsaťjedenročná zjazdárka absolvovala tréningovú jazdu so stratou 0,37 sekundy za Breezou Johnsonovou, pričom na kolene mala ortézu. Preteky v zjazde ju čakajú v nedeľu.
V sezóne 2024 sa po takmer šiestich rokoch bez súťažného lyžovania vrátila k aktívnej kariére po tom, čo jej lekári vložili do pravého kolena čiastočnú titanovú náhradu.
