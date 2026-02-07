    07.02.2026 06:00
    Deň 1
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
    Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
    Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí
    Pavel Zacha a David Pastrňák
    Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov
    Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
    Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
    Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
    Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
    Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 1Súvisiace

    Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí

    Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
    Fotogaléria (82)
    Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu (Autor: SITA/Pool Photo via AP)
    TASR|7. feb 2026 o 13:25
    ShareTweet9

    Dav na štadióne San Siro vypískal aj izraelských športovcov.

    Amerického viceprezidenta J. D. Vancea v piatok počas otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier (ZOH) 2026 na futbalovom štadióne San Siro v talianskom Miláne vypískal dav.

    Podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa je to „prekvapujúce, pretože ho ľudia majú radi“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

    Prevažne taliansky dav na San Sire začal pískať, keď na veľkej obrazovke štadióna ukázali amerického viceprezidenta spoločne s jeho manželkou vo VIP zóne počas nástupu amerických športovcov.

    „Je to pravda? To je prekvapujúce, pretože ľudia ho majú radi. Aby sme boli spravodliví, je v cudzej krajine. V tejto krajine ho nikto nevypíska,“ odpovedal Trump na novinársku otázku na palube prezidentského špeciálu Air Force One.

    Fotogaléria z otváracieho ceremoniálu na ZOH v Miláne a Cortine 2026
    Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Štadión San Siro počas otváracieho ceremoniálu.
    82 fotografií
    Raper Snoop Dogg počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Maskoti Tina a Milo počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Diváci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Holandský kráľ Willem-Alexander, kráľovná Maxima a princezná Amalia počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Viceprezident USA JD Vance so ženou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Účinkujúci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Tanečníci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Belgicka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Saudskej Arábie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Andorry počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Brazílie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Austrálie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Rakúska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Rakúska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Arménska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Albánska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Japonska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Japonska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Dánska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Haiti počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Haiti počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Číny počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Číny počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.sReprezentácia Kanady počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Kanady počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nemecka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nemecka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Chorvátska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Estónska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Fínska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nového Zélandu počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Holandska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Poľska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Mexika počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Jamajky počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026. Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.

    Agentúra DPA však uvádza, že Vancea minulý rok vypískali niekoľkokrát aj počas jeho verejných vystúpení vo Washingtone.

    Americký viceprezident pricestoval do Milána vo štvrtok. Zúčastnil sa tam na hokejovom zápase a rokoval s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.

    Okrem Vancea dav na štadióne San Siro vypískal aj izraelských športovcov, zatiaľ čo tí ukrajinskí zožali veľký potlesk, uvádza DPA. Viaceré talianske noviny písali o „ováciách“ po tom, čo taliansky prezident Sergio Mattarella oficiálne otvoril ZOH.

    MOV nechce počuť bučanie

    „Keďže najbližšie olympijské hry sa uskutočnia v Los Angeles, tak sme radi, že administratíva USA je zaangažovaná do týchto hier, čo je skvelá správa pre olympijské hnutie. Celkovo chceme vidieť na športových podujatiach fair play.

    Nech je akékoľvek pozadie a národnosť, nechceme počuť bučanie. Športovcov by nemali trestať za to, čo ich krajina robí,“ cituje agentúra AFP šéfa komunikačného oddelenia MOV Marka Adamsa.

    Návštevu Vancea sprevádzali v Miláne protesty, počas otváracieho ceremoniálu bolo možné počuť občasné bučanie na zástupcov Izraela.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
    Nikola Černáková|dnes 14:20|1
    Frida Karlssonová
    dnes 14:05
    Suverénne výkony v behu na lyžiach. Švédky opanovali preteky v skiatloneZlato získala Karlssonová.
    dnes 14:05
    Franjo von Allmen sa raduje v cieli zjazdu
    dnes 13:00
    Švajčiar uchmatol zlato Talianom. Zjazd má nového olympijského šampiónaMarco Odermatt skončil bez medaily.
    dnes 13:00
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    dnes 12:52
    Vonnovú nezastaví ani zranenie kolena. Tréning zjazdu absolvovala s ortézou na koleneŠtyridsaťjedenročná zjazdárka si nedávno natrhla predný krížny väz v ľavom kolene.
    dnes 12:52
    Martina Sábliková
    dnes 12:17
    Urobila najťažšie rozhodnutie živote. Zronená Sáblíková vynechá prvú disciplínuObrovská bezmocnosť, napísala na sociálnej sieti.
    dnes 12:17
    Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku.
    dnes 11:55
    VIDEO: Dramatický moment na ZOH. Švajčiarke sa počas skoku odopla lyža Akrobatická lyžiarka stratila lyžu počas predvádzania triku.
    dnes 11:55
    Jonas Röndbjerg
    dnes 11:14
    Zo súpisky Dánska vypadol hráč NHL, vyradilo ho zranenieKlub ho zaradil na listinu zranených hráčov.
    dnes 11:14
    Otvárací ceremoniál ZOH 2026
    dnes 09:41
    Farebná oslava pod mottom harmónia. Ceremoniál odrážal talianskeho duchaIntímny ceremoniál hier v Miláne a Cortine sa pokúsil o niečo iné, napísal The Guardian.
    dnes 09:41
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády
    dnes 08:38|5
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiádyNa slávnosti sa zúčastní aj český prezident Petr Pavel.
    dnes 08:38|5
    ONLINE: Zjazd mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
    dnes 08:30|1
    ZOH 2026: Zjazd mužov ovládol Švajčiar Franjo von AllmenSledovali ste s nami ONLINE prenos zo zjazdu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 08:30|1
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
    Nikola Černáková|dnes 14:20|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí