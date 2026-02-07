Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí

Amerického viceprezidenta J. D. Vancea v piatok počas otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier (ZOH) 2026 na futbalovom štadióne San Siro v talianskom Miláne vypískal dav.
Podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa je to „prekvapujúce, pretože ho ľudia majú radi“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prevažne taliansky dav na San Sire začal pískať, keď na veľkej obrazovke štadióna ukázali amerického viceprezidenta spoločne s jeho manželkou vo VIP zóne počas nástupu amerických športovcov.
„Je to pravda? To je prekvapujúce, pretože ľudia ho majú radi. Aby sme boli spravodliví, je v cudzej krajine. V tejto krajine ho nikto nevypíska,“ odpovedal Trump na novinársku otázku na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Agentúra DPA však uvádza, že Vancea minulý rok vypískali niekoľkokrát aj počas jeho verejných vystúpení vo Washingtone.
Americký viceprezident pricestoval do Milána vo štvrtok. Zúčastnil sa tam na hokejovom zápase a rokoval s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Okrem Vancea dav na štadióne San Siro vypískal aj izraelských športovcov, zatiaľ čo tí ukrajinskí zožali veľký potlesk, uvádza DPA. Viaceré talianske noviny písali o „ováciách“ po tom, čo taliansky prezident Sergio Mattarella oficiálne otvoril ZOH.
MOV nechce počuť bučanie
„Keďže najbližšie olympijské hry sa uskutočnia v Los Angeles, tak sme radi, že administratíva USA je zaangažovaná do týchto hier, čo je skvelá správa pre olympijské hnutie. Celkovo chceme vidieť na športových podujatiach fair play.
Nech je akékoľvek pozadie a národnosť, nechceme počuť bučanie. Športovcov by nemali trestať za to, čo ich krajina robí,“ cituje agentúra AFP šéfa komunikačného oddelenia MOV Marka Adamsa.
Návštevu Vancea sprevádzali v Miláne protesty, počas otváracieho ceremoniálu bolo možné počuť občasné bučanie na zástupcov Izraela.
