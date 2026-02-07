    07.02.2026 06:00
    Deň 1
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
    Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
    Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
    Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
    Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 1Súvisiace

    Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov

    Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
    Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026. (Autor: Instagram / Team Belgium)
    Titanilla Bőd|7. feb 2026 o 10:00
    ShareTweet0

    Náhradného vlajkonosiča nemohli určiť.

    Problémy s vlakovou dopravou nie sú iba na Slovensku. Belgický skialpinista Maximilien Drion mal byť jedným z vlajkonosičov svojej krajiny na otváracom ceremoniáli ZOH 2026, no nedostal sa včas na štadión San Siro v Miláne.

    28-ročný športovec sa pripravuje na olympijské preteky vo Švajčiarsku a odtiaľ mal cestovať do dejiska hier vlakom.

    „Veľmi ma to mrzí, ale nestihnem otvárací ceremoniál. Jeden z mojich vlakov bol odrieknutý a tým pádom som sa už nemohol dostať do Milána. Už som na ceste domov, odtiaľ budem sledovať slávnostné otvorenie a budem pri belgickom tíme s celým svojím srdcom,“ uviedol na sociálnej sieti Drion.

    Jeho disciplína je na programe až 19. februára a tak aj podľa pôvodných plánov sa mal vrátiť do Švajčiarska deň po slávnostnom otvorení.

    Belgičania nemohli určiť za Driona náhradného vlajkonosiča a tak ich vlajku niesla na otváracom ceremoniáli iba šortrekárka Hanne Desmetová.

    „Hanne je silná žena a som si istá, že to zvládne aj sama,“ poznamenal Drion.

    „Ďakujem za vašu podporu v tejto nie ideálnej chvíli, ale verím, že týmto som vyčerpal smolu a sústredím sa už len na svoje preteky,“ uzavrel belgický skialpinista.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026

    ZOH 2026

    Martina Sábliková
    Martina Sábliková
    Urobila najťažšie rozhodnutie živote. Zronená Sáblíková vynechá prvú disciplínu
    dnes 12:17
    Martina Sábliková
    dnes 12:17
    Urobila najťažšie rozhodnutie živote. Zronená Sáblíková vynechá prvú disciplínuObrovská bezmocnosť, napísala na sociálnej sieti.
    dnes 12:17
    Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku.
    dnes 11:55
    VIDEO: Dramatický moment na ZOH. Švajčiarke sa počas skoku odopla lyža Akrobatická lyžiarka stratila lyžu počas predvádzania triku.
    dnes 11:55
    Jonas Röndbjerg
    dnes 11:14
    Zo súpisky Dánska vypadol hráč NHL, vyradilo ho zranenieKlub ho zaradil na listinu zranených hráčov.
    dnes 11:14
    Otvárací ceremoniál ZOH 2026
    dnes 09:41
    Farebná oslava pod mottom harmónia. Ceremoniál odrážal talianskeho duchaIntímny ceremoniál hier v Miláne a Cortine sa pokúsil o niečo iné, napísal The Guardian.
    dnes 09:41
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády
    dnes 08:38|5
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiádyNa slávnosti sa zúčastní aj český prezident Petr Pavel.
    dnes 08:38|5
    ONLINE: Zjazd mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
    dnes 08:30
    ONLINE: Zjazd mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos zo zjazdu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 08:30
    ZOH 2026

    ZOH 2026

    Martina Sábliková
    Martina Sábliková
    Urobila najťažšie rozhodnutie živote. Zronená Sáblíková vynechá prvú disciplínu
    dnes 12:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026»Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov