Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov

Problémy s vlakovou dopravou nie sú iba na Slovensku. Belgický skialpinista Maximilien Drion mal byť jedným z vlajkonosičov svojej krajiny na otváracom ceremoniáli ZOH 2026, no nedostal sa včas na štadión San Siro v Miláne.
28-ročný športovec sa pripravuje na olympijské preteky vo Švajčiarsku a odtiaľ mal cestovať do dejiska hier vlakom.
„Veľmi ma to mrzí, ale nestihnem otvárací ceremoniál. Jeden z mojich vlakov bol odrieknutý a tým pádom som sa už nemohol dostať do Milána. Už som na ceste domov, odtiaľ budem sledovať slávnostné otvorenie a budem pri belgickom tíme s celým svojím srdcom,“ uviedol na sociálnej sieti Drion.
Jeho disciplína je na programe až 19. februára a tak aj podľa pôvodných plánov sa mal vrátiť do Švajčiarska deň po slávnostnom otvorení.
Belgičania nemohli určiť za Driona náhradného vlajkonosiča a tak ich vlajku niesla na otváracom ceremoniáli iba šortrekárka Hanne Desmetová.
„Hanne je silná žena a som si istá, že to zvládne aj sama,“ poznamenal Drion.
„Ďakujem za vašu podporu v tejto nie ideálnej chvíli, ale verím, že týmto som vyčerpal smolu a sústredím sa už len na svoje preteky,“ uzavrel belgický skialpinista.
