Český prezident spomínal na bitky proti Sovietom, slovenský chcel byť krasokorčuliar

Tridsaťtri rokov po rozpade spoločného štátu Česi a Slováci stále ukazujú, že majú k sebe blízko.
V Miláne, hlavnom dejisku zimných olympijských hier 2026, majú obe krajiny svoj dom, kde sa budú môcť počas podujatia stretávať olympionici aj fanúšikovia.
Casa Ceca, ako znie názov v taliančine, otváral v piatok český prezident Petr Pavel s manželkou v spoločnosti Petra Pellegriniho.
Na druhý deň si úlohy vymenili. Slovenský prezident bol hostiteľ a český zasa najvzácnejší hosť.
Pavel: Vzťahy sú stále skvelé
Casa Slovacca víta návštevníkov a účastníkov zimnej olympiády v historickej budove Galleria Meravigli, neďaleko jednej z najväčších atrakcií mesta, milánskeho Dómu.
„Vzťahy medzi našimi krajinami sú stále skvelé. A aj keď sa politické reprezentácie nezhodnú v niektorých otázkach zahraničnej alebo bezpečnostnej politiky, tak to vôbec neznamená, že by to akokoľvek malo ovplyvniť kvalitu vzťahov na mnohých ďalších úrovniach,“ vravela česká hlava štátu počas otvorenia Českého domu.
„Vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú nadštandardné a to je niečo výnimočné. Bratstvo a dobré vzťahy prevyšujú nad súperením,“ reagoval slovenský prezident v sobotu.
Česi s rekordnou výpravou
Slovensko reprezentuje na ZOH 2026 53 športovcov, Česko vyslalo do Talianska rekordnú výpravu so 114 športovcami.
Odlišné sú aj ambície oboch olympijských tímov. Kým slovenská medaila by bola prekvapením, Česi majú viacero adeptov na cenný kov.
K najväčším patria snoubordistky Ester Ledecká, zlatá z paralelného slalomu na posledných dvoch zimných olympiádach a Eva Adamczyková, ktorá súťaží v snoubordkrose.
VIDEO: Český prezident Petr Pavel v Slovenskom dome
Rozlúčku s kariérou absolvuje legenda českého rýchlokorčuľovania Martina Sáblíková a na medailu pomýšľa aj jej nástupca na ľadových ováloch Metoděj Jílek.
S českým tímom sa musí počítať v hokejovom turnaji mužov, ktorý láka fanúšikov vďaka návratu hráčov z NHL po 12 rokoch.
Pellegrini pôjde na hokej a Hagaru
Peter Pellegrini sa vráti do Milána na budúci týždeň.
„V piatok si pozriem hokejový zápas medzi Slovenskom a Talianskom a večer sa presuniem na krasokorčuľovanie, kde sa, verím, že vydarí súťaž mladému Adamovi Hagarovi. Na druhý deň nás ešte čaká hokej Slovensko - Švédsko,“ dodal prezident.
Petr Pavel sa v debate s Pellegrinim vrátil desaťročia do minulosti.
„Vravel som mu, že keď sa dnes stretávame na športoviskách, ide o medaily, ale rozhodne to nie sú také súboje ako v minulosti. Spomínal som rok 1969, keď hokejisti hrali proti Sovietom, vtedy to bol boj o prežitie. Tam bolo víťazstvo priam povinnosť.
Dnes to, našťastie, tak nie je. Som rád, že keď sa Česi a Slováci niekde stretnú, vždy je to o tom, kto vyhrá, ale keď jeden prehrá, tak toho druhého rešpektujeme. Berieme to tak, že druhý bol lepší alebo mal lepší deň.“
Pavel by rád lyžoval, ale sám
Obaja prezidenti dostali otázku, aký majú vzťah k zimným športom a v čom by si trúfali na zimnej olympiáde súťažiť.
„Pochádzam z lyžiarskeho kraja. Otec ma postavil na lyže, keď som mal menej ako tri roky. Lyžovanie je mi blízke, obdivujem aj biatlonistov, za to, ako po náročnom behu nájdu v sebe pokoj a rozvahu na to, aby presne strieľali.
Ale keby som si mohol splniť sen, netvrdím, že by som si na to trúfol, určite by sa mi páčilo krasokorčuľovanie. Je kombináciou techniky, disciplíny a výdrže, ale v spojení s umením a hudbou,“ odvetil Pellegrini.
„Hrával som kedysi hokej, aj som sa lyžoval, ale keď vidím, akou rýchlosťou a technikou dnes lyžiari jazdia, tak to už nie je pre mňa. Po svahu by som sa určite rád spustil, ale keby tam nikto nebol a nevidel by, aká hrôza by to bola,“ uzavrel s úsmevom Petr Pavel.
