Farebná oslava pod mottom harmónia. Ceremoniál odrážal talianskeho ducha

Prečítajte si ohlasy médií na otvárací ceremoniál zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo:
AFP: „Zimné olympijské hry otvoril trblietavý ceremoniál na štadióne San Siro, ktorý odzrkadľoval oslavy na športoviskách v zasnežených talianskych Alpách.“
AP: „Otvárací ceremoniál patril poctám da Vincimu, Dantemu, Puccinimu, cestovaniu, vínu a ďalším ikonickým chutiam talianskej kultúry.“
DPA: „Zimné olympijské hry oficiálne otvorila farebná oslava talianskej histórie a životného štýlu v decentralizovanom ceremoniálu pod mottom harmónia.“
The Guardian: „Intímny a obrovský otvárací ceremoniál hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa pokúsil o niečo iné.“
BBC: „Zimné olympijské hry oficiálne odštartovali žiarivým otváracím ceremoniálu rozprestretí do štyroch lokalít. Aj napriek pochybnostiam ohľadne logistiky to bola úžasná produkcia bez problémov.“
CNN: „Tri a pol hodinová oslava zahŕňala spievanie, tancovanie, referencie na zimné olympijské hry a uzatvorili ju prekrásne ohňostroje, ktoré podčiarkli skutočne veľkolepý otvárací ceremoniál.“
idnes.cz: „Unikátny ceremoniál, ktorý sa odohral hneď na štyroch miestach v Taliansku súčasne a prvýkrát v histórii boli zapálené dva olympijské ohne.“
Variety: „Zimné olympijské hry odštartovali v piatok bezprecedentným a rozsiahlym otváracím ceremoniálom, ktorý bol rozhodne pochmúrnejší ako v Paríži, ale stále dodal elegantné predstavenie a odrážanie talianskeho ducha.“
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara