    Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
    Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
    Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády
    Farebná oslava pod mottom harmónia. Ceremoniál odrážal talianskeho ducha

    Otvárací ceremoniál ZOH 2026
    Otvárací ceremoniál ZOH 2026
    Intímny ceremoniál hier v Miláne a Cortine sa pokúsil o niečo iné, napísal The Guardian.

    Prečítajte si ohlasy médií na otvárací ceremoniál zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo:

    AFP: „Zimné olympijské hry otvoril trblietavý ceremoniál na štadióne San Siro, ktorý odzrkadľoval oslavy na športoviskách v zasnežených talianskych Alpách.“

    AP: „Otvárací ceremoniál patril poctám da Vincimu, Dantemu, Puccinimu, cestovaniu, vínu a ďalším ikonickým chutiam talianskej kultúry.“

    DPA: „Zimné olympijské hry oficiálne otvorila farebná oslava talianskej histórie a životného štýlu v decentralizovanom ceremoniálu pod mottom harmónia.“

    The Guardian: „Intímny a obrovský otvárací ceremoniál hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa pokúsil o niečo iné.“

    Fotogaléria z otváracieho ceremoniálu na ZOH v Miláne a Cortine 2026
    Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Štadión San Siro počas otváracieho ceremoniálu.
    Raper Snoop Dogg počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Maskoti Tina a Milo počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Diváci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Holandský kráľ Willem-Alexander, kráľovná Maxima a princezná Amalia počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Viceprezident USA JD Vance so ženou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Účinkujúci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Tanečníci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Reprezentácia Belgicka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Saudskej Arábie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Andorry počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Brazílie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Austrálie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Rakúska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Arménska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Albánska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Japonska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Dánska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Haiti počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Číny počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Kanady počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Nemecka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Chorvátska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Estónska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Fínska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Nového Zélandu počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Holandska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Poľska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Mexika počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Reprezentácia Jamajky počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026. Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.

    BBC: „Zimné olympijské hry oficiálne odštartovali žiarivým otváracím ceremoniálu rozprestretí do štyroch lokalít. Aj napriek pochybnostiam ohľadne logistiky to bola úžasná produkcia bez problémov.“

    CNN: „Tri a pol hodinová oslava zahŕňala spievanie, tancovanie, referencie na zimné olympijské hry a uzatvorili ju prekrásne ohňostroje, ktoré podčiarkli skutočne veľkolepý otvárací ceremoniál.“

    idnes.cz: „Unikátny ceremoniál, ktorý sa odohral hneď na štyroch miestach v Taliansku súčasne a prvýkrát v histórii boli zapálené dva olympijské ohne.“

    Variety: „Zimné olympijské hry odštartovali v piatok bezprecedentným a rozsiahlym otváracím ceremoniálom, ktorý bol rozhodne pochmúrnejší ako v Paríži, ale stále dodal elegantné predstavenie a odrážanie talianskeho ducha.“

