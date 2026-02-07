    07.02.2026 06:00
    Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
    Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
    Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády
    (Autor: TASR)
    TASR|7. feb 2026 o 08:38
    Na slávnosti sa zúčastní aj český prezident Petr Pavel.

    Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v sobotu 7. februára na ZOH 2026 slávnostne otvorí v Miláne Slovenský olympijský dom – Casa Slovacca spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom.

    Pellegrini ocenil úsilie slovenského honorárneho konzula, vďaka ktorému sa Slovensku podarilo získať tento výnimočný priestor v Gallerii Meravigli v centre Milána, o ktorý mali záujem najväčšie krajiny sveta.

    „Veľmi sa teším, že pána prezidenta Pavla budem môcť privítať u nás, v našom nádhernom slovenskom olympijskom dome, ktorý patrí asi k tým najkrajším v rámci celej zimnej olympiády v Taliansku,“ cituje Pellegriniho tlačová správa z Kancelárie prezidenta SR.

    Pellegrini sa v piatok zúčastnil na štadióne San Siro otváracieho ceremoniálu ZOH 26 a ešte pred jeho začiatkom otvorili spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom Český olympijský dom, aby symbolicky zdôraznili blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie.

    „Chceli sme týmto ukázať, že vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sú naozaj na nadštandardnej úrovni a možno sme asi jediné dva národy, ktoré si navzájom na olympiáde otvárajú svoj olympijský dom,“ poznamenal Pellegrini.

    Okrem bilaterálneho stretnutia s prezidentom Maďarska Tamásom Sulyokom by mal Pellegrini v sobotu navštíviť tréning slovenského hokejového tímu.

    Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
    Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
    Otvárací ceremoniál ZOH 2026
    Farebná oslava pod mottom harmónia. Ceremoniál odrážal talianskeho duchaIntímny ceremoniál hier v Miláne a Cortine sa pokúsil o niečo iné, napísal The Guardian.
    ONLINE: Zjazd mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
    ONLINE: Zjazd mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos zo zjazdu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
