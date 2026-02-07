Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v sobotu 7. februára na ZOH 2026 slávnostne otvorí v Miláne Slovenský olympijský dom – Casa Slovacca spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom.
Pellegrini ocenil úsilie slovenského honorárneho konzula, vďaka ktorému sa Slovensku podarilo získať tento výnimočný priestor v Gallerii Meravigli v centre Milána, o ktorý mali záujem najväčšie krajiny sveta.
„Veľmi sa teším, že pána prezidenta Pavla budem môcť privítať u nás, v našom nádhernom slovenskom olympijskom dome, ktorý patrí asi k tým najkrajším v rámci celej zimnej olympiády v Taliansku,“ cituje Pellegriniho tlačová správa z Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini sa v piatok zúčastnil na štadióne San Siro otváracieho ceremoniálu ZOH 26 a ešte pred jeho začiatkom otvorili spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom Český olympijský dom, aby symbolicky zdôraznili blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie.
„Chceli sme týmto ukázať, že vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sú naozaj na nadštandardnej úrovni a možno sme asi jediné dva národy, ktoré si navzájom na olympiáde otvárajú svoj olympijský dom,“ poznamenal Pellegrini.
Okrem bilaterálneho stretnutia s prezidentom Maďarska Tamásom Sulyokom by mal Pellegrini v sobotu navštíviť tréning slovenského hokejového tímu.
