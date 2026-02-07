    07.02.2026 06:00
    Deň 1
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Bývalý slovenský cyklista Peter Sagan počas otvorenia Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca v Miláne.
    Sagan ľutuje, že nikdy nebol vlajkonosič. Keď spieval Bocelli, bolo to super
    Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini na otvorení Slovenského domu.
    Český prezident spomínal na bitky proti Sovietom, slovenský chcel byť krasokorčuliar
    Olympijský šampión Franjo von Allmen.
    Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
    Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
    Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí
    Pavel Zacha a David Pastrňák
    Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov
    Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
    Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 1Súvisiace

    Otvárací ceremoniál bol pre Frühaufa neopísateľný zážitok. Užil si Bocelliho i Theronovú

    Samuel Takáč, asistent trénera Peter Frühauf a Oliver Okuliar počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
    Fotogaléria (82)
    Samuel Takáč, asistent trénera Peter Frühauf a Oliver Okuliar počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. (Autor: TASR)
    TASR|7. feb 2026 o 16:55
    ShareTweet0

    Hlavný ceremoniál prebiehal na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne.

    Otvárací ceremoniál na ZOH 2026 nadchol fanúšikov i športovcov. Bol unikátny, keďže sa prvýkrát v histórii konal naraz na štyroch miestach.

    Hlavný ceremoniál prebiehal na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne, kde malo Slovensko vďaka hokejistom najpočetnejšiu výpravu.

    Asistent trénera Peter Frühauf zažil počas neho viaceré nezabudnuteľné momenty.

    Pocit národnej hrdosti

    Druhý ceremoniál sa odohrával v tradičnom horskom stredisku zimných športov Cortine d’Ampezzo.

    Okrem Milána a Cortiny sa konali sprievody aj v ďalších dvoch súťažných centrách - pod skokanskými mostíkmi v Predazze a v Livigne.

    Organizátori tým chceli umožniť účasť väčšiemu počtu olympionikov, keďže hry sú rozprestreté po najširšom území v histórii.

    Fotogaléria z otváracieho ceremoniálu na ZOH v Miláne a Cortine 2026
    Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Štadión San Siro počas otváracieho ceremoniálu.
    82 fotografií
    Raper Snoop Dogg počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Maskoti Tina a Milo počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Diváci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Holandský kráľ Willem-Alexander, kráľovná Maxima a princezná Amalia počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Viceprezident USA JD Vance so ženou počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Účinkujúci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Tanečníci počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Speváčka Mariah Carey počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Fotka z otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Belgicka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Saudskej Arábie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Andorry počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Brazílie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Austrálie počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Rakúska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Rakúska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Arménska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Albánska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Japonska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Japonska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Dánska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Haiti počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Haiti počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Číny počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Číny počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.sReprezentácia Kanady počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Kanady počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nemecka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nemecka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Chorvátska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Česka počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Estónska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Fínska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Nového Zélandu počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Holandska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Poľska počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Mexika počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Reprezentácia Jamajky počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026. Slovenská výprava počas otváracieho ceremoniálu na ZOH 2026.

    „Bolo neskutočné ako blízko sme boli k všetkému. Aj k vrcholným predstaviteľom olympijského výboru a olympijského hnutia, takže neuveriteľný pocit. Cítiť tú masu ľudí, či už kričali, alebo nekričali, to bol neuveriteľný pocit a nedá sa opísať slovami.

    Kto toto nezažil a hlavne z tej pozície olympionika, tak veľmi ťažko pochopí aký to je neskutočný pocit národnej hrdosti a zadosťučinenia byť medzi tak skvelými športovcami a osobnosťami,“ povedal Frühauf pre TASR.

    Bocelli bol neuveriteľný

    Hlavnou témou otváracieho ceremoniálu bola harmónia, ktorá mala upozorniť na súlad i kontrast dvoch hlavných centier hier - veľkomesta Milána a horského strediska Cortiny.

    Celý program rozprával príbeh prepojenia ľudí, regiónov a kultúr, zároveň predstavil Taliansko ako krajinu kreativity, emócií a silnej identity.

    Medzi veľmi silné emočné zážitky patrilo vystúpenie Andreu Bocelliho, ktorý zaspieval áriu z posledného aktu opery Turandot od Giacoma Pucciniho - Nessun dorma.

    Taliansky tenorista prišiel o zrak, keď bol ešte len tínedžer, no tento hendikep ho nepribrzdil.

    Je celosvetovo uznávaný ako líder talianskej vokálnej tradície a po celom svete predal viac ako 90 miliónov nahrávok, čím sa stal najpredávanejším umelcom klasickej hudby.

    V priebehu rokov prekonal všetky rekordy hudobného priemyslu, vystupoval na všetkých významných svetových pódiách a vydal 17 štúdiových albumov.

    Jeho hlas patrí medzi najkrajšie na svete a počas svojej kariéry ho nominovali na šesť cien Grammy a šesť cien Latin Grammy. Patrí mu hviezda na chodníku slávy v Hollywoode, získal ju v roku 2010.

    „Bolo to neuveriteľné. My sme sa o tom rozprávali s naším hovorcom Petrom Jánošíkom, že chcel ísť na jeho koncert a zaplatil by si aj neskutočné peniaze za to, aby ho videl z prvého radu.

    Aj to zvažoval, ale nakoniec to osud zariadil pre nás všetkých tak, že sme boli od neho na dotyk ruky. Bol neuveriteľný aj s tým orchestrom, ktorý ho sprevádzal a aj s tou kulisou, ktorá v podstate podporila ten jeho skvelý výkon,“ pokračoval Frühauf.

    Fanúšik Theronovej

    Ďalší pamätný a nečakaný moment nastal, keď herečka Charlize Theronová vošla na milánsky štadión a predniesla posolstvo mieru a jednoty, pričom si požičala slová Nelsona Mandelu, zosnulého aktivistu proti apartheidu a prvého prezidenta Juhoafrickej republiky. Pre Frühaufa to bol veľký zážitok:

    „Ja som veľký fanúšik Charlize Theronovej a absolútne som nečakal, že tam bude. A aj keď tam bola krátko, pre mňa to bol veľmi príjemný šok. Ale celkovo ten program, ako to bolo zladené, to bolo nádherné.

    My sme prvú časť programu pred našim nástupom nevideli, ale prišlo nám to veľmi dobre zorganizované, aj čo sa týka nášho nástupu, že sme nečakali veľa hodín, ako to bolo na minulej olympiáde. Nástup samotný bol neuveriteľný, ten tlak z tých tribún bol mimoriadny.

    Mali sme tam pár Slovákov, ktorí na nás kričali, videli sme ich, registrovali sme ich. Ale aj to, že aj domáci, alebo celkovo ľudia z celého sveta ocenili každú jednu krajinu, či už kričaním, alebo potleskom to bolo skvelé.

    Najmä to, že ľudia si uvedomujú, že ktokoľvek tu je, ten si to zaslúžil. Je za tým veľmi veľa driny a ľudia tomu rozumejú po celom svete, oceňujú to a to je skvelé. A my sme mohli odprezentovať naše farby a našu krajinu.“

    Majestátny stánok

    San Siro však bolo svedkom takejto veľkej udalosti naposledy. Talianske futbalové kluby AC Miláno a Inter Miláno, ktoré na ňom hrajú svoje zápasy, sa s mestom dohodli na kúpe štadióna i pozemkov v jeho okolí. Na mieste plánujú postaviť úplne nový štadión.

    „Je to majestátny stánok. Futbal už teraz toľko nesledujem, lebo na to nie je čas, ale predtým som ho celé roky sledoval. A keď si predstavím, akí skvelí hráči, aké osobnosti tam hrali a predvádzali svoje umenie, tak som si uvedomil, pod akým tlakom boli v zápase, aby predviedli výkony.

    Jano Lašák povedal, že nech si predstavím, že som ten futbalista, čo dá gól za ten milánsky klub. To je neopísateľné, ťažko sa to vysvetľuje. Ten štadión dýcha históriou a preto ma mrzí, že ho majú búrať.

    Nevedel som o tom a mrzí ma, že to skončí, lebo s každým štadiónom skončí kus histórie a kus života. Fanúšikovia tam prežili skvelé emócie a to všetko zbúraním skončí.

    Ale bohužiaľ, doba ide dopredu, takže takto to je a pokrok nezastavíš a história už zostane len v srdci a myšlienkach,“ uzavrel Frühauf pre TASR.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejistky Nemecka oslavujú víťazstvo.
    Hokejistky Nemecka oslavujú víťazstvo.
    Nemky vyhrali svoj prvý zápas. V dominancii pokračuje Švédsko
    dnes 17:14
    Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
    Titanilla Bőddnes 07:15|44
    Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?Mongolsko aj Haiti mali veľmi originálne oblečenie.
    Titanilla Bőd|dnes 07:15|44
    Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Martin Turčindnes 07:30
    Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázaliNa olympiáde necíti tlak, hokej je pre neho v prvom rade zábava.
    Martin Turčin|dnes 07:30
    ONLINE: Kira Kapustíková dnes ide preteky na strednom mostíku na ZOH 2026.online
    dnes 15:45
    ONLINE: Skoky na lyžiach žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Kira Kapustíková)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skokov na lyžiach žien na strednom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026. Ide aj Kira Kapustíková.
    dnes 15:45
    Frida Karlssonová
    dnes 14:05
    Suverénne výkony v behu na lyžiach. Švédky opanovali preteky v skiatloneZlato získala Karlssonová.
    dnes 14:05
    ONLINE: Jozef Ninis dnes ide 1. a 2. jazdu v sánkovaní na ZOH 2026.online
    dnes 14:00
    ONLINE: Sánkovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Jozef Ninis)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy sánkarov na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jozef Ninis.
    dnes 14:00
    Franjo von Allmen sa raduje v cieli zjazdu
    dnes 13:00
    Švajčiar uchmatol zlato Talianom. Zjazd má nového olympijského šampiónaMarco Odermatt skončil bez medaily.
    dnes 13:00
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
    dnes 12:52
    Vonnovú nezastaví ani zranenie kolena. Tréning zjazdu absolvovala s ortézou na koleneŠtyridsaťjedenročná zjazdárka si nedávno natrhla predný krížny väz v ľavom kolene.
    dnes 12:52
    Martina Sábliková
    dnes 12:17
    Urobila najťažšie rozhodnutie živote. Zronená Sáblíková vynechá prvú disciplínuObrovská bezmocnosť, napísala na sociálnej sieti.
    dnes 12:17
    Švajčiarka Sarah Höfflinová stratila lyžu uprostred triku.
    dnes 11:55
    VIDEO: Dramatický moment na ZOH. Švajčiarke sa počas skoku odopla lyža Akrobatická lyžiarka stratila lyžu počas predvádzania triku.
    dnes 11:55
    Jonas Röndbjerg
    dnes 11:14
    Zo súpisky Dánska vypadol hráč NHL, vyradilo ho zranenieKlub ho zaradil na listinu zranených hráčov.
    dnes 11:14
    Otvárací ceremoniál ZOH 2026
    dnes 09:41
    Farebná oslava pod mottom harmónia. Ceremoniál odrážal talianskeho duchaIntímny ceremoniál hier v Miláne a Cortine sa pokúsil o niečo iné, napísal The Guardian.
    dnes 09:41
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiády
    dnes 08:38|5
    Pellegrini v Miláne otvorí Slovenský dom: Patrí k najkrajším v rámci olympiádyNa slávnosti sa zúčastní aj český prezident Petr Pavel.
    dnes 08:38|5
    ONLINE: Zjazd mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
    dnes 08:30|1
    ZOH 2026: Zjazd mužov ovládol Švajčiar Franjo von AllmenSledovali ste s nami ONLINE prenos zo zjazdu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 08:30|1
    Bruce Mouat a Jennifer Dodds.
    dnes 16:42
    Briti ako prví postúpili do semifinále. Čechom sa proti Kórejcom dariloZ výhry sa teší aj Švédsko či Nórsko.
    dnes 16:42
    Samuel Takáč, asistent trénera Peter Frühauf a Oliver Okuliar počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
    dnes 16:55
    Otvárací ceremoniál bol pre Frühaufa neopísateľný zážitok. Užil si Bocelliho i TheronovúHlavný ceremoniál prebiehal na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne.
    dnes 16:55
    Hokejistky Nemecka oslavujú víťazstvo.
    dnes 17:14
    Nemky vyhrali svoj prvý zápas. V dominancii pokračuje ŠvédskoŠvédsko strelilo domácemu tímu šesť gólov.
    dnes 17:14
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejistky Nemecka oslavujú víťazstvo.
    Hokejistky Nemecka oslavujú víťazstvo.
    Nemky vyhrali svoj prvý zápas. V dominancii pokračuje Švédsko
    dnes 17:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Otvárací ceremoniál bol pre Frühaufa neopísateľný zážitok. Užil si Bocelliho i Theronovú