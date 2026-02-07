Urobila najťažšie rozhodnutie živote. Zronená Sáblíková vynechá prvú disciplínu

07.02.2026 06:00
Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
Martina Sábliková (Autor: TASR/AP)
TASR|7. feb 2026 o 12:17
Obrovská bezmocnosť, napísala na sociálnej sieti.

Česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková sa napokon nepostaví na štart sobotných pretekov na 3000 m na ZOH v Miláne.

Sedemnásobná olympijská medailistka zverejnila v piatok zverejnila na sociálnych sieťach svoju fotografiu, na ktorej je zachytená ležiac v posteli, a ktorá okamžite spustila vlnu špekulácií o jej účasti v pretekoch.

V sobotu Sáblíková potvrdila, že štartovať nebude.

„Nejde slovami vyjadriť, ako veľmi bolestivé je pre mňa oznámiť, že dnes naozaj nenastúpim na štart 3 km. Je to najťažšie športové rozhodnutie v mojom živote. Obrovská bezmocnosť, sklamanie a zlomené srdce,“ uviedla Sáblíková.

Začínajúce ZOH sú pre ňu šieste a zároveň posledné v kariére. Práve pre fakt, že preteky na 3000 m boli na programe už deň po otváracom ceremoniáli, odmietla stať sa vlajkonosičkou českej výpravy.

Zo ZOH si v minulosti odniesla tri zlaté medaily, dve strieborné a dve bronzové. Získala aj viacero titulov majsterky sveta vo viacboji a triumfovala aj vo Svetovom pohári.

