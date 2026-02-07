Urobila najťažšie rozhodnutie živote. Zronená Sáblíková vynechá prvú disciplínu

Česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková sa napokon nepostaví na štart sobotných pretekov na 3000 m na ZOH v Miláne.
Sedemnásobná olympijská medailistka zverejnila v piatok zverejnila na sociálnych sieťach svoju fotografiu, na ktorej je zachytená ležiac v posteli, a ktorá okamžite spustila vlnu špekulácií o jej účasti v pretekoch.
V sobotu Sáblíková potvrdila, že štartovať nebude.
„Nejde slovami vyjadriť, ako veľmi bolestivé je pre mňa oznámiť, že dnes naozaj nenastúpim na štart 3 km. Je to najťažšie športové rozhodnutie v mojom živote. Obrovská bezmocnosť, sklamanie a zlomené srdce,“ uviedla Sáblíková.
Začínajúce ZOH sú pre ňu šieste a zároveň posledné v kariére. Práve pre fakt, že preteky na 3000 m boli na programe už deň po otváracom ceremoniáli, odmietla stať sa vlajkonosičkou českej výpravy.
Zo ZOH si v minulosti odniesla tri zlaté medaily, dve strieborné a dve bronzové. Získala aj viacero titulov majsterky sveta vo viacboji a triumfovala aj vo Svetovom pohári.
