Neskladáme zbrane, hovorí Vlhovej tréner. Podľa neho napreduje celkom rýchlo

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v sobotu potešila všetkých svojich fanúšikov. Na sociálnych sieťach zverejnila príspevok, v ktorom informovala, že štvrtýkrát v kariére bude súťažiť na olympijských hrách.
Jej účasť bolo otázna vzhľadom na jej zdravotný stav, keďže od januára 2024 bojuje so zranením kolena, ktoré utrpela na domácom svahu v Jasnej.
"Som rád, že Peťa sa takto rozhodla. Je to pre nás veľká výzva aj očakávanie, ako na tom sme. Tešíme sa na preteky a uvidíme, ako to dopadne," uviedol v rozhovore pre STVR Matej Gemza.
Ten v pozícii trénera 30-ročnej Liptáčky nahradil Švajčiara Maura Piniho, ktorého Vlhovej tím vzhľadom na jej nejasnú zdravotnú situáciu uvoľnil.
Okrem toho prezradil, že olympijská šampiónka z Pekingu sa ešte nenachádza v dejisku hier. V sobotu ešte trénovala a do Cortiny má doraziť v nedeľu.
"Tréningy v poslednom období vyzerali dobre a myslím si, že napredujeme celkom rýchlo. Proces návratu však stále prebieha a nie je ukončený. Preto je ťažké percentuálne hodnotiť jej pripravenosť," hovorí Gemza.
Slovenský lyžiar Adam Žampa sa vyjadril, že je veľmi dôležité, že sa Vlhová predstaví už v tímovej súťaži, kde si bude môcť vyskúšať tamojšiu zjazdovku.
"Všetko je možné. Ona už nemusí nikomu nič dokazovať. Môže si to naplno užiť, dať do toho všetko. Tak verím, že prekvapí," povedal Žampa, no Gemza nateraz krotí prehnané nadšenie.
"Máme pred sebou ešte veľmi dlhú cestu k tomu, aby Petra podala taký výkon, na aký sme boli v minulosti zvyknutí. Samozrejme, neskladáme zbrane a ideme sa pokúsiť o čo najlepší výsledok," dodal.
Tímová súťaž je na programe v utorok 10. februára, pričom slalomárky sa dostanú na trať krátko po 14.00 h. Klasický slalom žien sa uskutoční 18. februára ako vôbec posledná disciplína v zjazdovom lyžovaní.
