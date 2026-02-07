Medaily na ZOH Miláno 2026: Na čele bilancie sú tri krajiny, získali všetky kovy (7. február)

Japonsko, Nórsko a Taliansko sú po prvom súťažnom dni na čele medailového zrkadla zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na konte majú po jednej zlatej, striebornej a bronzovej medaily.
Cenné kovy získali aj Švédi (zlato a striebro), Švajčiari (zlato), Slovinci (striebro), Kanaďania (bronz) a Číňania (bronz).
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 1 (sobota, 7. február)
