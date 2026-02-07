Suverénne výkony v behu na lyžiach. Švédky opanovali preteky v skiatlone

ZOH 2026 - beh na lyžiach
ženy - skiatlon na 10 km + 10 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Frida Karlssonová
Švédsko
53:45,2 min
2.
Ebba Anderssonová
Švédsko
+ 51,0 s
3.
Heidi Wengová
Nórsko
+ 1:26,7 min
4.
Nadja Kälinová
Švajčiarsko
+ 1:51,5 min
5.
Kerttu Niskanenová
Fínsko
+ 1:54,0 min
6.
Astrid Öyre Slindová
Nórsko
+ 1:56,1 min
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v skiatlone na 20 km a dosiahla svoj životný úspech.
V stredisku Tesero suverénne triumfovala s náskokom 51 sekúnd pred krajankou Ebbou Anderssonovou a na konto si pripísala svoj druhý olympijský kov, prvý z individuálnej súťaže.
Bronz si vybojovala Nórka Heidi Wengová (+1:26,7). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Premiérová individuálna medaila
Dvadsaťšesťročná Karlssonová zaútočila na zlato v predposlednom kole, keď sa vzdialila úradujúcej dvojnásobnej majsterke sveta v tejto disciplíne Anderssonovej a s veľkým náskokom finišovala na prvej priečke. V zbierke mala doteraz na ZOH bronz zo štafety spred štyroch rokov.
„Nikdy som nebola na lyžiach taká šťastná,“ uviedla v cieli Karlssonová pre nórskeho vysielateľa NRK. "Veľmi som chcela toto zlato získať, bola som ráno úplne nabitá energiou a tešila som sa na preteky. Cítila som, akoby som potom počas nich len rástla a rástla a všetko fungovalo. Znamená to pre mňa naozaj veľa," dodala Karlssonová.
Na konte aj jeden individuálny titul z MS, keď vlani vyhrala na šampionáte v Trondheime zlato na 50 km voľnou technikou. Nadviazala na krajanku Charlotte Kallovú, ktorá skiatlon ovládla na ZOH 2018 v Pjongčangu.
Pre 28-ročnú Anderssonovú je to tretia olympijská medaila, vlastnila už striebro a bronz zo štafiet.
„Je pre mňa úľava, že sa mi podarilo získať individuálnu olympijskú medailu. Konečne. Chcela som Fridu v druhej polovici vyzvať na súboj o zlato, ale bola dnes naozaj silná,“ uviedla Anderssonová pre švédsku televíziu SVT.
Tridsaťštyriročná Wengová bola rovnako bronzová v skiatlone na ZOH 2014 v Soči. Tesne za pódiom skončila prekvapujúco Švajčiarka Nadja Kälinová pred Fínkou Kerttu Niskanenovou.
Svoj najlepší olympijský výsledok dosiahla siedmou pozíciou Češka Kateřina Janatová. Až ôsma skončila jedna z topfavoritiek a líderka SP Jessie Digginsová z USA, ktorá výrazne stratila v klasickej časti.
V porovnaní s predchádzajúcimi hrami v Pekingu bežali ženy v skiatlone trať dlhšiu o päť kilometrov, keďže všetky disciplíny už majú identickú dĺžku s mužskou kategóriou.
Tempo udávali najmä Švédky a Nórky
V údolí Val di Femme čakala na bežkyne po masovom štarte najskôr desiatka klasicky a po prezutí lyží v polovici trate ďalších 10 km voľnou technikou. V úvode udávali tempo najmä Švédky a Nórky, Digginsová z USA sa držala hlbšie v poli 70 pretekárok.
Po necelých piatich kilometroch klasickej časti sa vpredu osamostatnilo kvarteto, v ňom figurovali Švédky Karlssonová, Anderssonová a Jonna Sundlingová a spolu s nimi Astrid Öyre Slindová z Nórska.
Po druhom okruhu na méte 6,6 km mala štvorica na čele pred prenasledovateľkami k dobru desať sekúnd, Digginsová už zaostávala v druhej desiatke výrazne o 36 sekúnd.
Kontakt s vedúcou skupinou potom začala rýchlo strácať Sundlingová a na prezutie pred "skejtovou" časťou v polovici trate prišlo so sľubným viac ako polminútovým náskokom bok po boku trio Karlssonová, Slindová a Anderssonová.
Digginsová mala po klasickej desiatke na 15. mieste manko už priepastných 88 sekúnd. Slindová v úvode druhej polovice nestačila vo voľnej technike na obe Švédky a na medzičase po 11,8 km si pred ňou Karlssonová s Anderssonovou vytvorili 20-sekundový náskok.
Pri nájazde do predposledného okruhu (13,3 km) už bolo prakticky jasné, že o zlato si to v priamom súboji rozdajú Švédky, na stále tretiu Slindovú sa už dotiahla jej nórska krajanka Heidi Wengová a za nimi figurovala prekvapujúco Švajčiarka Kälinová a v prvej desiatke sa držala aj Češka Janatová.
Karlssonová zaútočila v predposlednom okruhu
Karlssonová v predposlednom okruhu zaútočila, hladko sa odpútala od krajanky Anderssonovej a za necelé dva kilometre na ňu získala 20 sekúnd.
Úradujúca svetová šampiónka nenašla sily, aby ešte zabojovala o najcennejší kov, ale s istotou si držala druhú priečku pre Wengovou, ktorá sa na bronzovú pozíciu predrala z ôsmeho miesta v úvodnej klasickej časti.
Jediná slovenská zástupkyňa v behu na lyžiach na prebiehajúcich hrách Mária Danielová súťaž v skiatlone vynechala a do olympijskej stopy vstúpi až v utorok 10. februára v šprinte klasicky.
Dvadsaťštyriročná reprezentantka by potom mala absolvovať ešte preteky na 10 km voľne s intervalovým štartom. Peter Hinds by nemal v nedeľu v Tesere chýbať na štarte mužského skiatlonu na 10+10 km.
