Deň 1
Miláno a Cortina 2026
Olympijský šampión Franjo von Allmen.
Nikdy neplánoval veľkú kariéru, dnes je olympijský víťaz. Z tesárskej dielne na vrchol Stelvia
Americký viceprezident J. D. Vance počas otváracieho ceremoniálu
Trump je prekvapený, že Vancea na ceremoniáli vypískali. V USA by sa to nestalo, tvrdí
Pavel Zacha a David Pastrňák
Zlé správy pre Česko. Na olympiáde mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov
Belgická vlajkonosička Hanne Desmetová na otváracom ceremoniáli ZOH 2026.
Vlak bol odrieknutý. Vlajkonosič nestihol ceremoniál, otočil sa naspäť domov
Nástup slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne. Vlajkonosičom bol hokejista Tomáš Tatar.
Brazílčan rozopol bundu a odhalil vlajku. Spravili Česi prešľap typu ponožky v sandáloch?
Samuel Hlavaj na tréningu počas ZOH 2026 v Miláne.
Hlavaj: S Lašákom si aj vynadáme. Medailistov z Pekingu mu na prilbe zakázali
Suverénne výkony v behu na lyžiach. Švédky opanovali preteky v skiatlone

Frida Karlssonová
Frida Karlssonová (Autor: TASR/AP)
7. feb 2026 o 14:05
Zlato získala Karlssonová.

ZOH 2026 - beh na lyžiach

ženy - skiatlon na 10 km + 10 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Frida Karlssonová

Švédsko

53:45,2 min

2.

Ebba Anderssonová

Švédsko

+ 51,0 s

3.

Heidi Wengová

Nórsko

+ 1:26,7 min

4.

Nadja Kälinová

Švajčiarsko

+ 1:51,5 min

5.

Kerttu Niskanenová

Fínsko

+ 1:54,0 min

6.

Astrid Öyre Slindová

Nórsko

+ 1:56,1 min

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v skiatlone na 20 km a dosiahla svoj životný úspech.

V stredisku Tesero suverénne triumfovala s náskokom 51 sekúnd pred krajankou Ebbou Anderssonovou a na konto si pripísala svoj druhý olympijský kov, prvý z individuálnej súťaže.

Bronz si vybojovala Nórka Heidi Wengová (+1:26,7). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Premiérová individuálna medaila

Dvadsaťšesťročná Karlssonová zaútočila na zlato v predposlednom kole, keď sa vzdialila úradujúcej dvojnásobnej majsterke sveta v tejto disciplíne Anderssonovej a s veľkým náskokom finišovala na prvej priečke. V zbierke mala doteraz na ZOH bronz zo štafety spred štyroch rokov.

„Nikdy som nebola na lyžiach taká šťastná,“ uviedla v cieli Karlssonová pre nórskeho vysielateľa NRK. "Veľmi som chcela toto zlato získať, bola som ráno úplne nabitá energiou a tešila som sa na preteky. Cítila som, akoby som potom počas nich len rástla a rástla a všetko fungovalo. Znamená to pre mňa naozaj veľa," dodala Karlssonová.

zľava Ebba Anderssonová, Frida Karlssonová a Heidi Wengová sa tešia z medailí
zľava Ebba Anderssonová, Frida Karlssonová a Heidi Wengová sa tešia z medailí (Autor: TASR/AP)

Na konte aj jeden individuálny titul z MS, keď vlani vyhrala na šampionáte v Trondheime zlato na 50 km voľnou technikou. Nadviazala na krajanku Charlotte Kallovú, ktorá skiatlon ovládla na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Pre 28-ročnú Anderssonovú je to tretia olympijská medaila, vlastnila už striebro a bronz zo štafiet.

„Je pre mňa úľava, že sa mi podarilo získať individuálnu olympijskú medailu. Konečne. Chcela som Fridu v druhej polovici vyzvať na súboj o zlato, ale bola dnes naozaj silná,“ uviedla Anderssonová pre švédsku televíziu SVT.

Tridsaťštyriročná Wengová bola rovnako bronzová v skiatlone na ZOH 2014 v Soči. Tesne za pódiom skončila prekvapujúco Švajčiarka Nadja Kälinová pred Fínkou Kerttu Niskanenovou.

Svoj najlepší olympijský výsledok dosiahla siedmou pozíciou Češka Kateřina Janatová. Až ôsma skončila jedna z topfavoritiek a líderka SP Jessie Digginsová z USA, ktorá výrazne stratila v klasickej časti.

V porovnaní s predchádzajúcimi hrami v Pekingu bežali ženy v skiatlone trať dlhšiu o päť kilometrov, keďže všetky disciplíny už majú identickú dĺžku s mužskou kategóriou.

Tempo udávali najmä Švédky a Nórky

V údolí Val di Femme čakala na bežkyne po masovom štarte najskôr desiatka klasicky a po prezutí lyží v polovici trate ďalších 10 km voľnou technikou. V úvode udávali tempo najmä Švédky a Nórky, Digginsová z USA sa držala hlbšie v poli 70 pretekárok.

Po necelých piatich kilometroch klasickej časti sa vpredu osamostatnilo kvarteto, v ňom figurovali Švédky Karlssonová, Anderssonová a Jonna Sundlingová a spolu s nimi Astrid Öyre Slindová z Nórska.

Po druhom okruhu na méte 6,6 km mala štvorica na čele pred prenasledovateľkami k dobru desať sekúnd, Digginsová už zaostávala v druhej desiatke výrazne o 36 sekúnd.

Kontakt s vedúcou skupinou potom začala rýchlo strácať Sundlingová a na prezutie pred "skejtovou" časťou v polovici trate prišlo so sľubným viac ako polminútovým náskokom bok po boku trio Karlssonová, Slindová a Anderssonová.

Digginsová mala po klasickej desiatke na 15. mieste manko už priepastných 88 sekúnd. Slindová v úvode druhej polovice nestačila vo voľnej technike na obe Švédky a na medzičase po 11,8 km si pred ňou Karlssonová s Anderssonovou vytvorili 20-sekundový náskok.

Pri nájazde do predposledného okruhu (13,3 km) už bolo prakticky jasné, že o zlato si to v priamom súboji rozdajú Švédky, na stále tretiu Slindovú sa už dotiahla jej nórska krajanka Heidi Wengová a za nimi figurovala prekvapujúco Švajčiarka Kälinová a v prvej desiatke sa držala aj Češka Janatová.

Karlssonová zaútočila v predposlednom okruhu

Karlssonová v predposlednom okruhu zaútočila, hladko sa odpútala od krajanky Anderssonovej a za necelé dva kilometre na ňu získala 20 sekúnd.

Úradujúca svetová šampiónka nenašla sily, aby ešte zabojovala o najcennejší kov, ale s istotou si držala druhú priečku pre Wengovou, ktorá sa na bronzovú pozíciu predrala z ôsmeho miesta v úvodnej klasickej časti.

Jediná slovenská zástupkyňa v behu na lyžiach na prebiehajúcich hrách Mária Danielová súťaž v skiatlone vynechala a do olympijskej stopy vstúpi až v utorok 10. februára v šprinte klasicky.

Dvadsaťštyriročná reprezentantka by potom mala absolvovať ešte preteky na 10 km voľne s intervalovým štartom. Peter Hinds by nemal v nedeľu v Tesere chýbať na štarte mužského skiatlonu na 10+10 km.

