Žampa neskrýva radosť z Vlhovej návratu. Všetko je možné, verím, že prekvapí, vraví

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v sobotu potvrdila, že bude štartovať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Okrem slalomu (18.2.), v ktorom bude obhajovať zlato v Pekingu, sa predstaví aj v utorkovej tímovej kombinácii.
Informovala o tom prostredníctvom svojho konta na Instagrame.
K jej rozhodnutiu sa už stihol vyjadriť aj slovenský reprezentant Adam Žampa, ktorý si síce súťažnú miestenku nevybojoval, ale do Talianska cestoval ako člen tímu brata Andreasa, ktorý sa predstaví v obrovskom slalome.
"Je to super vec. Keď Peťa povie, že je stopercentne fit a ide pretekať, tak je pripravená, lebo inak by to nepovedala. Tým, že pôjde kombináciu, je to mega.
Keď sa podarí našej zjazdárke byť v top 30, tak Peťa bude môcť ísť medzi najlepšími slalomárkami. Keď pôjde na dobrej trati, je všetko možné. Môže si dobre vyskúšať kopec, na ktorom bude olympijský slalom.
Čo sa týka slalomu, asi nebude nasadená v top skupine, ale myslím si, že všetko je možné. Ona už dokázala všetko, nemusí nikomu nič dokazovať. Môže si to naplno užiť, dať do toho všetko. Tak verím, že prekvapí," uviedol.
Podľa neho môže návrat Vlhovej do súťažného diania ovplyvniť aj mentálne nastavenie Američanky Mikaely Shiffrinovej, ktorá pred zranením zvádzala so Slovenkou vyrovnané súboje:
„Mikaela je jednoznačná jednotka v slalome, ale keď uvidí Peťu späť, tak tiež bude mať iné pocity. Prvé kolo bude pre Peťu ťažšie, lebo bude mať vyššie štartové číslo, ale v druhom kole môže urobiť atak, ktorým môže prekvapiť.
V kombinačnom slalome si vyskúša, ako na tom reálne je, porovná si časy, v klasickom slalome už potom bude môcť viac riskovať.
Vrátiť sa po dvojročnej prestávke je náročné, ale keď oznámila, že je pripravená, tak vie, ako na tom je. Pri troche šťastia môže byť z toho medaila, prečo nie.“
