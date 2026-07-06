    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Atlanta
    18:00
    Egypt
    Egypt

    Argentína nechce Egypt podceniť. Scaloni odmieta reči o ľahkej ceste do finále

    kapitán Argentíny Lionel Messi (vpravo) sa teší z výhry
    kapitán Argentíny Lionel Messi (vpravo) sa teší z výhry (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 09:45
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    V Atlante proti sebe nastúpia dve ikony - Lionel Messi a Mohammed Salah.

    Argentínski futbalisti sú jasnými favoritmi na postup do štvrťfinále na MS 2026.

    V osemfinále ich čakajú Egypťania, tí sú zasa odhodlaní pri svojom debute v tejto fáze súťaže obhajcu titulu poriadne potrápiť.

    Pôjde o súboj úspešných zástupcov juhoamerického a afrického futbalu, zápas sa uskutoční v Houstone v utorok 7. júla o 18.00 h SELČ.

    Argentína, šestnásťnásobný šampión Copa America, sa stretne so sedemnásobným víťazom Afrického pohára národov.

    Argentína - Egypt (osemfinále MS 2026)

    utorok 7. júla, 18.00 h SELČ, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, USA)

    predpokladané zostavy:

    Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Medina - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, La. Martinez, Almada

    Egypt: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Fathy, Attia - Zico, Ashour, Salah - Marmoush

    rozhodujú: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Francúzsko)

    Úradujúci šampióni postúpili do vyraďovacej fázy ako víťazi K-skupiny po troch triumfoch za sebou, no potom sa takmer postarali o jedno z najväčších prekvapení v histórii majstrovstiev sveta.

    S nováčikom MS Kapverdami potrebovali na postup vlastný gól na spečatenie víťazstva 3:2 po predĺžení. Egypt musel zájsť ešte ďalej. Prvýkrát si zabezpečil miestenku v osemfinále, keď po remíze 1:1 zdolal Austráliu 4:2 v rozstrele zo značky 11 m.

    Pre trénera juhoamerického tímu Lionela Scaloniho bol zápas s Kapverdami 100. na lavičke reprezentácie Argentíny.

    Po jeho skončení pre fifa.com povedal: „Zo všetkých 100 zápasov ma tento určite najviac poznačil ako trénera.“

    Úradujúci šampióni majú teraz pred sebou ďalšiu výzvu, Scaloni pred zápasom uviedol: „Každý hovorí, že máme ľahšiu cestu na ceste do finále. Ale musia si uvedomiť, že jednoduché zápasy neexistujú. S hráčmi sa porozprávam o negatívach, ale zameriam sa na pozitíva.“

    Pre Argentínu je osemfinále tradíciou, „Albiceleste“ sa do tejto fázy dostali na každých majstrovstvách sveta od roku 2002. Egypt zaznamenal svoje vôbec prvé víťazstvo na MS v skupinovej fáze, keď v 2. kole zdolal Nový Zéland 3:1.

    Tieto dva národy sa predtým na medzinárodnej úrovni stretli iba raz, Argentína zvíťazila v prípravnom zápase v roku 2008 vďaka gólom Sergia Agüera a Nicolasa Burdissa 2:0.

    Egypťania si postupom do osemfinále splnili sen a hoci nastúpia proti veľkému favoritovi, neskladajú zbrane a chcú prekvapiť.

    Mohammed Salah pred zápasom pre tntsports.co.uk povedal: „Zápas s Austráliou je už história. Chalanom som teraz povedal, že toto je najväčšia scéna, na akej môžu hrať. Takže si to chceme užiť, nemôžeme sa nechať premôcť tlakom.“

    Víťaz tohto stretnutia sa v ďalšej fáze stretne so Švajčiarskom alebo Kolumbiou, štvrťfinále sa odohrá v Kansas City 11. júla.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    kapitán Argentíny Lionel Messi (vpravo) sa teší z výhry
    kapitán Argentíny Lionel Messi (vpravo) sa teší z výhry
    Argentína nechce Egypt podceniť. Scaloni odmieta reči o ľahkej ceste do finále
    dnes 09:45
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    kapitán Argentíny Lionel Messi (vpravo) sa teší z výhry
    kapitán Argentíny Lionel Messi (vpravo) sa teší z výhry
    Argentína nechce Egypt podceniť. Scaloni odmieta reči o ľahkej ceste do finále
    dnes 09:45
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    Domov»MS vo futbale 2026»Argentína nechce Egypt podceniť. Scaloni odmieta reči o ľahkej ceste do finále