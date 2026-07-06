Argentína nechce Egypt podceniť. Scaloni odmieta reči o ľahkej ceste do finále

Argentínski futbalisti sú jasnými favoritmi na postup do štvrťfinále na MS 2026.
V osemfinále ich čakajú Egypťania, tí sú zasa odhodlaní pri svojom debute v tejto fáze súťaže obhajcu titulu poriadne potrápiť.
Pôjde o súboj úspešných zástupcov juhoamerického a afrického futbalu, zápas sa uskutoční v Houstone v utorok 7. júla o 18.00 h SELČ.
Argentína, šestnásťnásobný šampión Copa America, sa stretne so sedemnásobným víťazom Afrického pohára národov.
Argentína - Egypt (osemfinále MS 2026)
utorok 7. júla, 18.00 h SELČ, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, USA)
predpokladané zostavy:
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Medina - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, La. Martinez, Almada
Egypt: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Fathy, Attia - Zico, Ashour, Salah - Marmoush
rozhodujú: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Francúzsko)
Úradujúci šampióni postúpili do vyraďovacej fázy ako víťazi K-skupiny po troch triumfoch za sebou, no potom sa takmer postarali o jedno z najväčších prekvapení v histórii majstrovstiev sveta.
S nováčikom MS Kapverdami potrebovali na postup vlastný gól na spečatenie víťazstva 3:2 po predĺžení. Egypt musel zájsť ešte ďalej. Prvýkrát si zabezpečil miestenku v osemfinále, keď po remíze 1:1 zdolal Austráliu 4:2 v rozstrele zo značky 11 m.
Pre trénera juhoamerického tímu Lionela Scaloniho bol zápas s Kapverdami 100. na lavičke reprezentácie Argentíny.
Po jeho skončení pre fifa.com povedal: „Zo všetkých 100 zápasov ma tento určite najviac poznačil ako trénera.“
Úradujúci šampióni majú teraz pred sebou ďalšiu výzvu, Scaloni pred zápasom uviedol: „Každý hovorí, že máme ľahšiu cestu na ceste do finále. Ale musia si uvedomiť, že jednoduché zápasy neexistujú. S hráčmi sa porozprávam o negatívach, ale zameriam sa na pozitíva.“
Pre Argentínu je osemfinále tradíciou, „Albiceleste“ sa do tejto fázy dostali na každých majstrovstvách sveta od roku 2002. Egypt zaznamenal svoje vôbec prvé víťazstvo na MS v skupinovej fáze, keď v 2. kole zdolal Nový Zéland 3:1.
Tieto dva národy sa predtým na medzinárodnej úrovni stretli iba raz, Argentína zvíťazila v prípravnom zápase v roku 2008 vďaka gólom Sergia Agüera a Nicolasa Burdissa 2:0.
Egypťania si postupom do osemfinále splnili sen a hoci nastúpia proti veľkému favoritovi, neskladajú zbrane a chcú prekvapiť.
Mohammed Salah pred zápasom pre tntsports.co.uk povedal: „Zápas s Austráliou je už história. Chalanom som teraz povedal, že toto je najväčšia scéna, na akej môžu hrať. Takže si to chceme užiť, nemôžeme sa nechať premôcť tlakom.“
Víťaz tohto stretnutia sa v ďalšej fáze stretne so Švajčiarskom alebo Kolumbiou, štvrťfinále sa odohrá v Kansas City 11. júla.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.