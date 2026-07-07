Egypt po vyradení zúri: Turnaj je zmanipulovaný, bolo to v rukách rozhodcu

Ešte v 79. minúte viedol Egypt nad úradujúcim majstrom sveta 2:0 a siahal po historickom postupe do štvrťfinále majstrovstiev sveta. O niekoľko minút neskôr však bolo všetko inak.
Argentína tromi gólmi v závere otočila zápas na 3:2 a postúpila ďalej. V egyptskom tábore po záverečnom hvizde prepukli obrovské emócie.
Hráči obkľúčili francúzskeho rozhodcu Françoisa Letexiera a otvorene protestovali proti jeho verdiktom. Rozhorčený bol aj tréner Hossam Hassan, ktorý už počas stretnutia gestami dával najavo nesúhlas s rozhodovaním. Za protesty dostal v závere zápasu žltú kartu.
Skutočne ostré slová však prišli až po stretnutí.
Turnaj je od začiatku zmanipulovaný
Najtvrdšie vyjadrenia predniesol autor druhého egyptského gólu Mustafu Ziko.
Neskrýval presvedčenie, že rozhodca poškodil jeho mužstvo.
„Je to nespravodlivosť, úplne jasná a očividná nespravodlivosť. Rozhodca zahodil úsilie celej krajiny. Od začiatku zápasu bol proti nám. Nemôžeme odísť takýmto spôsobom, keď sme viedli 2:0 proti Argentíne.“
Vzápätí zašiel ešte ďalej a vyslovil mimoriadne vážne obvinenie.
„Ospravedlňujem sa našim fanúšikom. Veľmi sme ich chceli urobiť šťastnými. Nepodarilo sa nám to, ale prisahám Bohu, že to nebolo v našich rukách. Bolo to v rukách rozhodcu. Tento turnaj je od začiatku jasne zmanipulovaný.“
Diali sa veľmi zvláštne veci
Ani po presune do zmiešanej zóny Ziko svoje slová nezmiernil. Naopak, svoje tvrdenia ešte viac rozvinul.
Tvrdil, že Egypt od úvodných minút hral bez rešpektu k favoritovi a bol lepším mužstvom.
„Od prvej minúty sme hrali bez strachu. Nebáli sme sa nikoho, na ihrisko sme išli s jediným cieľom – vyhrať. A bolo to vidieť počas celého zápasu.“
Podľa egyptského útočníka sa všetko zlomilo až po prestávke.
„V druhom polčase sa však diali veľmi zvláštne veci. Proti nám sa pískalo množstvo faulov, neuznali nám gól a dodnes neviem prečo. Dnes sa udialo príliš veľa podivných vecí.“
VIDEO: Neuznaný gól Egyptu
Hassan: Na rozhodcu bol vyvíjaný tlak
Podobne kritický bol aj egyptský tréner Hossam Hassan.
Naznačil, že výsledok neovplyvnilo iba dianie na ihrisku.
„Výsledok ovplyvnili vnútorné faktory na ihrisku počas zápasu aj vonkajšie faktory ešte pred jeho začiatkom. Vyzeralo to, akoby Argentína vyvíjala na rozhodcu tlak, čo napokon viedlo k tomuto výsledku. My sme pritom už vopred vyjadrili voči tomuto rozhodcovi svoje výhrady.“
Najväčšiu polemiku vyvolal rozhodujúci gól Argentíny na 3:2.
Egyptskí futbalisti reklamovali, že ešte pred presným zásahom Enza Fernándeza bol jeden z ich hráčov nedovolene pridržaný za dres.
VAR to ani len nepreskúmal
Práve táto situácia podľa Hassana rozhodla o osude zápasu.
„VAR to ani len nepreskúmal. Všetci sme videli, ako nášho hráča ťahali za dres, no situáciu nikto nepreveril, aby mohol gól odvolať. Taký je život – nespravodlivý.“
Egyptský tréner následne prezradil aj dôvod, prečo počas stretnutia tak intenzívne protestoval proti Letexierovi.
„Mal som pocit, že niečo skrýva. Človek, ktorý niečo skrýva, to napokon aj tak nedokáže úplne utajiť. Presne tak som sa cítil počas nášho rozhovoru.“
Majstrovstvá sveta už sledovať nebude
Hassan napokon uzavrel svoje vystúpenie nečakaným vyhlásením.
Tvrdí, že po vyradení Egypta už nebude sledovať ani jeden zápas prebiehajúceho svetového šampionátu.
„Nebudem pokračovať. Sľubujem vám, že keď sa vrátim domov, nepozriem si už ani jeden zápas týchto majstrovstiev sveta. Je to môj osobný protest, môj spôsob, ako vyjadriť svoj nesúhlas a zostať pevný vo svojom presvedčení.“