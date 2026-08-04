Zázrak, ktorý nemá čo robiť hore, a tréner na inzerát. Ako veľmi sa má Slovan báť?

V malej švédskej rybárskej dedine stojí nenápadný futbalový štadión ukrytý vedľa kempu a brehov Baltského mora. Je to miesto, kde je krajina taká rovná, že horizont sa vznáša tesne nad stromami a obloha sa rozprestiera tak široko, akoby sa jej dalo dotknúť.
„Štadión stojí hneď pri Baltskom mori a z diaľnice sa tam cestuje pomerne dlho,“ vravel pre Sportnet novinár Jerry Nilsson z denníka Blekinge Läns Tidning.
Práve tu čaká futbalistov Slovana prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov. Slovenský majster v utorok (o 18.00 vysiela STVR) nastúpi proti Mjällby AIF.
Najväčšia senzácia v dejinách
„V dedine, kde hrajú, žije 1 500 obyvateľov a človek len neveriacky krúti hlavou, keď tam vidí futbal na elitnej úrovni,“ povedal pre CNN Sports Erik Hadzic, reportér TV4 Fotbollskanalen, ktorý Mjällby sleduje posledných päť rokov.
„To, že Mjällby získalo titul majstra Švédska, je pravdepodobne najväčšia senzácia v histórii švédskej ligy.“
Malý klub z Hälleviku však ligu nielen vyhral. Konkurenciu doslova prevalcoval. Počas celej sezóny prehral iba jeden zápas a tri kolá pred koncom mal pred druhým Hammarby náskok jedenástich bodov.
„Malmö je najbohatší klub vo Švédsku a Mjällby má približne 15 percent jeho rozpočtu. Pred sezónou (2025) bol prakticky každý presvedčený, že Malmö získa tretí titul za sebou,“ vysvetľuje Hadzic.
Nemali tam vôbec byť
Európsky futbal už v posledných rokoch zažil viacero príbehov Dávida proti Goliášovi. Leicester City, Bayer Leverkusen či Montpellier šokovali svoje ligy a získali nečakané tituly.
Ani jeden z týchto príbehov sa však nezačal desať rokov predtým v tretej lige, v čase, keď klub bojoval o prežitie a hrozil mu bankrot.
„Nedá sa to celkom porovnávať, pretože Leicester mal stále veľmi bohatých majiteľov,“ povedal pre CNN Sports švédsky športový novinár Olof Lundh.
„Veľmi ťažko hľadám porovnateľný úspech, najmä keď vezmeme do úvahy, že pochádzajú z takej malej obce. Oni by vlastne ani nemali byť v najvyššej súťaži. Už samotná účasť v prvej lige je obdivuhodná, skončiť v jej hornej polovici je mimoriadne obdivuhodné a získať titul je jednoducho neuveriteľné," dodal Lundh.
"Pod vedením predsedu Magnusa Emeusa, miestneho podnikateľa, ktorý sa po rokoch práce v zahraničí vrátil do rodného mesta, Mjällby nasledovalo filozofiu, podľa ktorej sa „má dať zmerať úplne všetko,“ hovorí Lundh.
Fantastický skauting
Vo Švédsku kluby nemajú jedného majiteľa. Minimálne 51 percent musí vlastniť členská základňa, teda bežní ľudia.
„Myslím si, že boli jednoducho veľmi múdri a pracovali nesmierne tvrdo. Je to tím postavený na mimoriadne silnom kolektívnom duchu. Niektorí hráči dokonca bývajú v tom istom byte,“ dodáva Hadzic.
„Boli fantastickí v skautingu. Našli výborných hráčov, dali druhú šancu futbalistom, ktorí ju potrebovali, a tí v Mjällby doslova rozkvitli.“
VIDEO: Zázrak Mjällby
Súčasný tréner Karl Marius Aksum sa dostal do klubu bez predošlých skúseností s trénovaním na elitnej úrovni.
„Videl som inzerát, že Mjällby hľadá asistenta trénera. Prihlásil som sa na to ako na bežnú prácu a prešiel som výberovým konaním,“ opisoval Aksum.
Má doktorát z Nórskej školy športových vied, kde obhájil dizertačnú prácu na tému „Vizuálne vnímanie v elitnom futbale“.
Štadión pre 3 500 divákov
Štadión má kapacitu 6 000 divákov, ale momentálne môže prijať len 3 500, pretože to vyžadujú pravidlá UEFA.
Podľa Jerryho Nilssona bolo práve minuloročné nastavenie mužstva jedným z hlavných dôvodov senzačného titulu.
„Mjällby mal minulú sezónu výbornú. Takmer všetko im vychádzalo. Nemali veľa zranení, urobili len minimum zmien v kádri a vytvorili tím, ktorý fungoval ako dobre nastavený stroj. Mali aj niekoľko výborných hráčov, napríklad Hermana Johanssona, Elliota Strouda a brankára Noela Törnqvista,“ dodal Nilsson.
„Veľkým zásahom do čierneho bolo aj trénerské trio. Každý mal jasne rozdelenú úlohu a veľmi skoro našli správny spôsob fungovania. Hlavný tréner Anders Torstensson bol bývalý riaditeľ školy a vojak. Vie pracovať s ľuďmi a vytvoriť z nich jednotný kolektív."
"Teraz prevzal mužstvo jeho asistent (Aksum, pozn. red.). Je výborný po taktickej stránke, ale možno nemá taký cit na ľudí a charakter hráčov ako Torstensson,“ myslí si Nilsson.
Mjällby už nie je také silné ako vlani
Mužstvo sa oproti majstrovskej sezóne zmenilo.
„Niektorí hráči odišli, objavili sa zranenia a celkovo je tím ďaleko od výkonov, ktoré podávalo minulý rok,“ pokračoval Nilsson.
Vo Švédsku sa hrá systémom jar – jeseň, takže Mjällby je momentálne uprostred rozbehnutej sezóny. V tabuľke je až na jedenástom mieste a už nie je postrachom ako vlani. Z posledných deviatich súťažných zápasov vyhralo iba raz – proti Lincolnu, tímu z Gibraltáru.
„Elliot Stroud, ktorý hral za Švédsko na majstrovstvách sveta, je suverénne najlepší hráč tímu. Jeppe Kjær je tiež veľmi dobrý a Aki Samuelsen je zaujímavý futbalista. Celkovo však mužstvo nie je také silné ako minulú sezónu,“ tvrdil Nilsson.
Domáce víťazstvo 3:0 nad Lincolnom v 2. predkole Ligy majstrov mohlo byť pokojne aj vyššie.
" Vonkajšia remíza 0:0 v Gibraltári nebola dobrá, ale jediným cieľom bolo postúpiť do ďalšieho kola."
Slovan je favorit
Podľa servera Transfermarkt je hodnota kádra Mjällby AIF takmer 26 miliónov eur, Slovan má asi 34 miliónov.
„Ťažko sa mi odhaduje, aký silný je Slovan. Mjällby zatiaľ veľmi nepresvedčilo, s výnimkou finále Švédskeho pohára v máji, keď zdolalo Hammarby.Možno by som šance videl 60:40 v prospech Slovana,“ odhaduje Nilsson.
Aj finančné čísla ukazujú, aký výnimočný príbeh Mjällby predstavuje.
„Priemerný ročný plat v Mjällby je 980-tisíc švédskych korún, teda približne 90-tisíc eur. Samozrejme, k tomu treba pripočítať bonusy a ďalšie odmeny,“ prezradil Nilsson.
Minulý rok mal Mjällby príjmy vo výške 11,1 milióna eur dosiahol zisk 910-tisíc eur. Slovan mal výnosy vo výške cez 41 miliónov, ale dosiahol stratu vo výške viac ako milión eur.