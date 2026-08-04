Taká šanca tu ešte nebola. Slovan má na dosah obrovský balík, stačí potvrdiť status

Dlhé roky pôsobil postup do Ligy majstrov v prípade slovenského majstra ako mission impossible. Teraz je všetko inak.
V minulosti vždy platilo, že Slovan na ceste do Ligy majstrov musel vyradiť niekoľko tímov s drahším kádrom a výrazne vyšším rozpočtom. Súčasná sezóna, priaznivý žreb aj okolnosti otvárajú doteraz nevídanú možnosť. Slovan má obrovskú šancu.
Na postup do hlavnej fázy Ligy majstrov mu stačí vyradiť už iba dvoch súperov, ktorí z pohľadu finančných možností zaostávajú za slovenským majstrom.
Znie to nezvyčajne, ale Slovan je favoritom.
Už v utorok o 18.00 (vysiela STVR) odohrá prvý zápas 3. predkola na pôde Mjällby AIF.
Cesta, aká tu ešte nebola
Švédsky majster síce minulý rok na domácej scéne vyhrával jeden zápas za druhým, no tento rok už takú formu nemá.
„Minulú sezónu sa im podaril zázrak, boli brilantní. Túto sezónu je to iné, ale takéto zápasy ich môžu posunúť vpred. Môže to byť náročné a upozorňoval som svojich hráčov, že musíme domácich rešpektovať,“ upozornil tréner Slovana Yaya Touré.
Vo Švédsku sa hrá systémom jar – jeseň, takže Mjällby je momentálne zhruba uprostred sezóny. V tabuľke je až na jedenástom mieste a z posledných deviatich súťažných zápasov vyhralo iba raz – proti Lincolnu z Gibraltáru.
"V druhom predkole vyhrali 3:0 (Lincoln z Gibraltáru, pozn. red.) a kontrolovali zápas, berieme ich vážne, nie je to nekvalitné mužstvo," dodal Touré.
Slovan má najvyšší rozpočet
Podľa portálu Transfermarkt má Mjällby hodnotu kádra približne 26 miliónov eur, zatiaľ čo Slovan približne 34 miliónov.
Ak slovenský majster zvládne švédsku prekážku, v play off o Ligu majstrov narazí na lepšieho z dvojice Ararat-Armenia – Celje.
Arménsky majster má hodnotu kádra približne 8,5 milióna eur, slovinské Celje takmer 14 miliónov.
Paradoxom je, že ak Slovan cez Mjällby neprejde, čaká ho v play off Európskej ligy lepší z dvojice Pafos – RB Salzburg. A to sú papierovo výrazne náročnejší súperi než Celje či Ararat-Armenia.
Šanca na ďalších dvadsať miliónov
Slovanu sa po dvoch rokoch opäť otvára možnosť zahrať si proti svetovým gigantom a zarobiť obrovský balík peňazí.
V sezóne 2024/25 síce v hlavnej fáze Ligy majstrov nezískal ani bod a skončil predposledný, napriek tomu zarobil viac ako 21 miliónov eur.
K tomu treba pripočítať výrazný nárast príjmov zo vstupného. Vďaka postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov vypredal ešte na jeseň všetky permanentky.
Treba však dodať, že dnešný Slovan je v prestavbe. Má nového trénera a učí sa hrať novým štýlom, čo si vyžaduje čas.
Mužstvu navyše chýbajú najväčšie útočné esá – Andraž Šporar, Nino Marcelli a Tigran Barseghyan. Návrat prvých dvoch je stále otázny, arménsky krídelník by mohol nastúpiť proti Švédom, no ani to nie je isté.
VIDEO: Touré a Kucharevič na tlačovej konferencii
Výhoda, ktorú si vybojoval sám
Napriek tomu je Slovan favoritom na postup do hlavnej fázy "Ligy majstrov. Musí však zvládnuť tlak aj očakávania.
Slovan si výrazne pomohol aj vlastnými výsledkami z minulých rokov. Postupne si zlepšoval klubový koeficient, vďaka čomu je vo všetkých kolách kvalifikácie nasadeným tímom.
Prvýkrát v histórii je nasadený aj v play off o Ligu majstrov.
Cesta nikdy nebola taká priaznivá, aspoň na papieri.
Slovan tak reagoval aj na prestupovej scéne.
Prišla posila zo španielskeho futbalu
Ešte pred zápasom vo Švédsku predstavil novú ofenzívnu posilu. Dres slovenského majstra si oblečie 24-ročný krídelník Suleiman Camara, ktorý sa v minulej sezóne tešil z víťazstva v La Lige 2 v drese Racingu Santander.
Belasí s ním podpísali štvorročnú zmluvu.
Podľa portálu Transfermarkt sa trhová hodnota gambijského reprezentanta pohybuje okolo 800-tisíc eur.
V postupovej sezóne odohral v Segunda División 33 zápasov a strelil dva góly. Až v 29 prípadoch nastúpil z lavičky náhradníkov a na ihrisku strávil v priemere necelých 25 minút na zápas.
Po postupe do La Ligy začal Santander budovať kvalitnejší káder, v ktorom by jeho herný čas pravdepodobne výrazne klesol. Pre Racing bol navyše jeho predaj finančne výhodný, keďže podľa španielskych médií išlo o najvyšší prestupový príjem klubu v aktuálnom prestupovom období.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Midtjylland
Moderný krídelník s rýchlosťou aj technikou
Camara je typický moderný krídelník schopný hrať na oboch stranách ihriska.
Celú doterajšiu kariéru strávil v Španielsku, kde pôsobil v akadémii Sabadellu, neskôr v Girone FC, následne v UD Ibiza a napokon v Racingu Santander.
Za Gironu si pripísal aj dva štarty za A-mužstvo. Do UD Ibiza odišiel v roku 2022 za väčším herným vyťažením a po vydarenej sezóne si ho v lete 2024 vybral Racing Santander.
V druhej španielskej lige nazbieral 91 štartov, ďalších 11 zápasov odohral v Copa del Rey.
Narodil sa v Španielsku, jeho rodičia však pochádzajú z Gambie, ktorú reprezentoval v dvoch kvalifikačných zápasoch Afrického pohára národov v roku 2024.
Ako malý stretol Yayu
„Vidíme v ňom potenciál aj smerom do budúcna. Je to typický moderný krídelník, ktorý môže priniesť do našej ofenzívy niečo nové a rozšíriť možnosti pre trénera. Prichádza k nám vo výbornom futbalovom veku, má naozaj zaujímavé fyzické i technické atribúty," opisoval generálny riaditeľ Ivan Kmotrík jr.
Priznal, že Camaru dlho sledovali. Samotný hráč príchod do Bratislavy označil za veľkú výzvu.
„Som typ hráča, ktorý rád hrá agresívny futbal, rád veľa behám a hrám s loptou. Dnes som prvýkrát videl štadión na Tehelnom poli, ktorý je fakt krásny. Neviem sa dočkať, keď si tu zahrám pred našimi fanúšikmi, verím, že im prinesieme veľa radosti," vravel Afričan pre klubovú stránku Slovana.
"Ako malý som sa stretol v televíznom spote s Yayom Tourém, futbalovou legendou, a teraz ma bude trénovať. Navyše, už v tomto spote som mal na sebe belasé tričko. Asi to tak malo byť, že budem belasý,“ vyhlásil Camara.