    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    3 - 2
    0:1
    Egypt
    Egypt
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    Messi plakal ako nikdy. Ukázal, čo mu najviac nejde a vyrobil obrat storočia

    Lionel Messi (10) lietal vo vzduchu.
    Fotogaléria (47)
    Lionel Messi (10) lietal vo vzduchu. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|7. júl 2026 o 21:24
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    Argentína prežila vlastnú smrť.

    „Boh znovu vstal z mŕtvych,“ trošku uletel s titulkom denník AS.

    Lionel Messi po záverečnom hvizde neudržal emócie. Slzy mu tiekli po tvári, utieral si ich dresom a spoluhráči ho v eufórii vyhadzovali nad hlavy. Argentína práve prežila jeden z najväčších obratov svojej éry.

    Úradujúci majster sveta zdolal v osemfinále Egypt 3:2, hoci ešte v 79. minúte prehrával 0:2.

    „Keď vidíte Lea behať tak, ako behá, a sledovať, ako sa každý deň prekonáva, je to neuveriteľné. Na ihrisku som mu povedal, nech sa pokojne rozplače, pretože si to zaslúži,“ vyhlásil Lautaro Martínez.

    Egypt už oslavoval životný úspech

    Afričania boli len niekoľko minút od najväčšieho úspechu vo svojej futbalovej histórii.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Egypt na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Argentina's Cristian Romero (13) heads the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Egypt's Mohamed Hany (3) is in action during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Egypt head coach Hossam Hassan reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Egypt's Haissem Hassan (12) fouls Argentina's Nicolas Tagliafico (3) during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    47 fotografií
    Argentina's Lionel Messi shoots a penalty kick and fails to score during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Leandro Paredes (5) tackles Egypt's Mohamed Salah (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) celebrates scoring his side's opening opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026 (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Cristian Romero heads the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Ramy Rabia (5) and Argentina's Lionel Messi (10) react during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Karim Hafez (15) escapes a tackle by Argentina's Nahuel Molina (26) during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) saves a penalty kick by Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) saves a penalty kick by Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) is in action during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) saves Argentina's Lionel Messi's penalty shot during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi misses a penalty shoot during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim celebrates after scoring the opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) scores during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) saves a penalty kick by Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) scores their opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) saves a penalty kick by Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2), left, celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) and Karim Hafez (15) celebrate after scoring during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) scores the opening goal of his team during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) scores their opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) misses a penalty kick, during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) and Karim Hafez (15) celebrate after scoring during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi shoots a penalty kick and fails to score during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) is fouled by Egypt's Haissem Hassan (12) to give away a penalty, during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10), and Egypt's Ramy Rabia (5), right, battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Leandro Paredes (5) passes the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Tagliafico (3), left, and Egypt's Mohamed Hany (3) during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Rodrigo De Paul, center, crosses the ball despite being caught offside during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nahuel Molina (26) is in action during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi argues with referee Francois Letexier during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) and Egypt's Ramy Rabia (5) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Chris Carlson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Karim Hafez (15) and Argentina's Rodrigo De Paul (7) challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10), and Egypt's Ramy Rabia (5), right, battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) talks with referee Francois Letexier, of France, during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Po druhom góle prepukli do búrlivých osláv. Strelec Mustafu Ziko si vyzliekol dres a cítil sa ako v nebi. Ešte v 79. minúte viedol Egypt 2:0 a štvrťfinále mal na dosah.

    Hrdinom zápasu bol dovtedy egyptský brankár Mostafa Shobeir. Po záverečnom hvizde však zostal zrútený. Dovtedy to vyzeralo, že pre Messiho sa majstrovstvá sveta skončia tragicky.

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    Nepremenil penaltu. Z priameho kopu trafil žrď. Individuálne sa nevedel presadiť. Zdalo sa, že bude smoliarom večera a možno odohrá svoj posledný zápas na svetovom šampionáte.

    Potom však prišlo posledných desať minút.

    Messi sa zmenil na hráča zo svojich najlepších rokov, akoby mal zrazu o pätnásť rokov menej. Najprv asistoval pri kontaktnom góle, potom sám vyrovnal a naštartoval obrat, ktorý dokončil víťazný gól Enza Fernándeza v nadstavenom čase.

    Lautaro: Stále sme nažive

    Striedajúci útočník Lautaro Martínez nastúpil z lavičky a prihral na dva góly.

    „To, čo sme dnes večer dokázali, som už dlho nevidel. Osobne som niečo také veľmi dlho nezažil. Prehrávali sme 0:2, do konca zostávalo len pár minút, súper nás dostal pod obrovský tlak a fyzicky nás trápil. Bol to ďalší dôkaz nášho charakteru, pokory a obetavosti. Ďakujem Bohu, že mi dáva silu. Stále sme nažive. Toto je Argentína,“ opisoval.

    Argentína pôsobila veľkú časť zápasu staticky, pomaly a profesorsky. Mala ďaleko od optimálneho výkonu. Napriek tomu si vytvorila niekoľko šancí, ktoré mohla a mala premeniť. Vyšlo to až v samotnom závere.

    Nie je náhoda, že Argentína prišla na tieto majstrovstvá sveta ako úradujúci šampión. A nemožno to vysvetliť iba kúzlom jej kapitána s číslom desať.

    Deväť tridsiatnikov, ale Messi nestarne

    To, že zverenci Lionela Scaloniho dokázali otočiť zápas, v ktorom prehrávali o dva góly, je dôkazom obrovskej súťažnej mentality, ktorá sa v mužstve albiceleste usadila za posledné štyri roky.

    „Ak chcete vyradiť Argentínu, nestačí ju poraziť raz. Ako sa opäť ukázalo, musíte ju zabiť dvakrát,“ napísal denník Marca.

    Deväť hráčov argentínskej reprezentácie už prekročilo vekovú hranicu tridsiatky a viacerí z nich majú svoje najlepšie roky za sebou.

    „Tento úpadok sa však netýka Messiho. Je neopakovateľným vzorom, futbalistom s dvoma rýchlosťami – a obe sú výborné. Jediným hráčom, ktorý môže spochybniť slávny výrok Alfreda Di Stéfana, že žiadny futbalista nie je lepší ako celé mužstvo. Messi totiž aj vo veku 39 rokov stále dokazuje, že dokáže rozhodovať zápasy takmer sám,“ napísal denník AS.

    Messi si zároveň opäť posunul vlastné rekordy. Celkovo strelil na majstrovstvách sveta už 21 gólov a zlepšil historické maximum. Na svetových šampionátoch skóroval už v ôsmom zápase za sebou, čo je takisto rekord.

    Slabina génia: penalty sú jeho kryptonitom

    Paradoxom večera bolo, že Messi najprv ukázal svoju najväčšiu slabinu. Opäť nedal penaltu.

    Na majstrovstvách sveta zahrával už ôsmu penaltu.

    Až štyri z nich nepremenil. Skórovať sa mu nepodarilo ani proti Islandu na MS 2018, Poľsku v Katare 2022 a ani na týchto majstrovstvách sveta proti Rakúsku.

    „Biely bod s priemerom 22 centimetrov je pre Argentínčana jeho kryptonitom. Futbalista, o ktorom kedysi Xavi Hernández povedal, že je najlepší vo všetkom, našiel jednu hernú činnosť, v ktorej nie je jednotkou. Je to paradoxné, pretože na prvý pohľad ide pre útočníka o najjednoduchšiu situáciu,“ napísal denník Marca.

    Často sa mýli

    Ospevujú ho ako futbalistu z inej planéty. Mnohí tvrdia, že lepší hráč sa možno nikdy nenarodil. Má výnimočnú techniku a patrí medzi najväčších géniov histórie.

    Napriek tomu sa Lionel Messi v najjednoduchšej štandardnej disciplíne pomerne často mýli.

    Počas celej kariéry kopal 150 penált, z ktorých 34 nepremenil. Percento jeho neúspešných pokusov predstavuje takmer 23 percent, čo je pomerne vysoké číslo.

    „Je tu veľmi frustrujúce, že som nepremenil už toľko penált. To sa vo futbale stáva, ale je pravda, že som urobil zlé rozhodnutia. Penalty musím zlepšiť,“ priznal už viackrát Messi.

    V tejto disciplíne je úspešnejší napríklad Cristiano Ronaldo, ktorého neúspešnosť predstavuje približne 16 percent. Francúz Kylian Mbappé je na hodnote takmer 18 percent.

    Duša sa nám konečne vracia do tela

    Po zápase neskrývali emócie ani členovia argentínskeho realizačného tímu.

    Asistent trénera Roberto Ayala priznal, že mužstvo bolo na pokraji vyradenia.

    „Duša sa nám konečne vracia do tela. Týmto chlapcom treba len poďakovať. Neprestávajú bojovať, nikdy sa neunavia.“

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    „Hovorili si: Ak máme odísť, tak so vztýčenou hlavou.“

    Striedajúci hrdina Enzo Fernández prežíval vlastný veľký okamih.

    „Na tento gól som čakal tri roky, od majstrovstiev sveta v Katare. Sme veľmi súdržná partia, ktorá drží spolu aj v tých najťažších chvíľach. Ďakujem všetkým.“

    „Myslím, že prišiel v tej poslednej možnej chvíli.“

    Tréner Lionel Scaloni už po takomto zápase veľa slov nenašiel. „Už vám ani neviem povedať viac. Akú úžasnú skupinu hráčov máme.“

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