Messi plakal ako nikdy. Ukázal, čo mu najviac nejde a vyrobil obrat storočia

„Boh znovu vstal z mŕtvych,“ trošku uletel s titulkom denník AS.
Lionel Messi po záverečnom hvizde neudržal emócie. Slzy mu tiekli po tvári, utieral si ich dresom a spoluhráči ho v eufórii vyhadzovali nad hlavy. Argentína práve prežila jeden z najväčších obratov svojej éry.
Úradujúci majster sveta zdolal v osemfinále Egypt 3:2, hoci ešte v 79. minúte prehrával 0:2.
„Keď vidíte Lea behať tak, ako behá, a sledovať, ako sa každý deň prekonáva, je to neuveriteľné. Na ihrisku som mu povedal, nech sa pokojne rozplače, pretože si to zaslúži,“ vyhlásil Lautaro Martínez.
Egypt už oslavoval životný úspech
Afričania boli len niekoľko minút od najväčšieho úspechu vo svojej futbalovej histórii.
Po druhom góle prepukli do búrlivých osláv. Strelec Mustafu Ziko si vyzliekol dres a cítil sa ako v nebi. Ešte v 79. minúte viedol Egypt 2:0 a štvrťfinále mal na dosah.
Hrdinom zápasu bol dovtedy egyptský brankár Mostafa Shobeir. Po záverečnom hvizde však zostal zrútený. Dovtedy to vyzeralo, že pre Messiho sa majstrovstvá sveta skončia tragicky.
Nepremenil penaltu. Z priameho kopu trafil žrď. Individuálne sa nevedel presadiť. Zdalo sa, že bude smoliarom večera a možno odohrá svoj posledný zápas na svetovom šampionáte.
Potom však prišlo posledných desať minút.
Messi sa zmenil na hráča zo svojich najlepších rokov, akoby mal zrazu o pätnásť rokov menej. Najprv asistoval pri kontaktnom góle, potom sám vyrovnal a naštartoval obrat, ktorý dokončil víťazný gól Enza Fernándeza v nadstavenom čase.
Lautaro: Stále sme nažive
Striedajúci útočník Lautaro Martínez nastúpil z lavičky a prihral na dva góly.
„To, čo sme dnes večer dokázali, som už dlho nevidel. Osobne som niečo také veľmi dlho nezažil. Prehrávali sme 0:2, do konca zostávalo len pár minút, súper nás dostal pod obrovský tlak a fyzicky nás trápil. Bol to ďalší dôkaz nášho charakteru, pokory a obetavosti. Ďakujem Bohu, že mi dáva silu. Stále sme nažive. Toto je Argentína,“ opisoval.
Argentína pôsobila veľkú časť zápasu staticky, pomaly a profesorsky. Mala ďaleko od optimálneho výkonu. Napriek tomu si vytvorila niekoľko šancí, ktoré mohla a mala premeniť. Vyšlo to až v samotnom závere.
Nie je náhoda, že Argentína prišla na tieto majstrovstvá sveta ako úradujúci šampión. A nemožno to vysvetliť iba kúzlom jej kapitána s číslom desať.
Deväť tridsiatnikov, ale Messi nestarne
To, že zverenci Lionela Scaloniho dokázali otočiť zápas, v ktorom prehrávali o dva góly, je dôkazom obrovskej súťažnej mentality, ktorá sa v mužstve albiceleste usadila za posledné štyri roky.
„Ak chcete vyradiť Argentínu, nestačí ju poraziť raz. Ako sa opäť ukázalo, musíte ju zabiť dvakrát,“ napísal denník Marca.
Deväť hráčov argentínskej reprezentácie už prekročilo vekovú hranicu tridsiatky a viacerí z nich majú svoje najlepšie roky za sebou.
„Tento úpadok sa však netýka Messiho. Je neopakovateľným vzorom, futbalistom s dvoma rýchlosťami – a obe sú výborné. Jediným hráčom, ktorý môže spochybniť slávny výrok Alfreda Di Stéfana, že žiadny futbalista nie je lepší ako celé mužstvo. Messi totiž aj vo veku 39 rokov stále dokazuje, že dokáže rozhodovať zápasy takmer sám,“ napísal denník AS.
Messi si zároveň opäť posunul vlastné rekordy. Celkovo strelil na majstrovstvách sveta už 21 gólov a zlepšil historické maximum. Na svetových šampionátoch skóroval už v ôsmom zápase za sebou, čo je takisto rekord.
Slabina génia: penalty sú jeho kryptonitom
Paradoxom večera bolo, že Messi najprv ukázal svoju najväčšiu slabinu. Opäť nedal penaltu.
Na majstrovstvách sveta zahrával už ôsmu penaltu.
Až štyri z nich nepremenil. Skórovať sa mu nepodarilo ani proti Islandu na MS 2018, Poľsku v Katare 2022 a ani na týchto majstrovstvách sveta proti Rakúsku.
„Biely bod s priemerom 22 centimetrov je pre Argentínčana jeho kryptonitom. Futbalista, o ktorom kedysi Xavi Hernández povedal, že je najlepší vo všetkom, našiel jednu hernú činnosť, v ktorej nie je jednotkou. Je to paradoxné, pretože na prvý pohľad ide pre útočníka o najjednoduchšiu situáciu,“ napísal denník Marca.
Často sa mýli
Ospevujú ho ako futbalistu z inej planéty. Mnohí tvrdia, že lepší hráč sa možno nikdy nenarodil. Má výnimočnú techniku a patrí medzi najväčších géniov histórie.
Napriek tomu sa Lionel Messi v najjednoduchšej štandardnej disciplíne pomerne často mýli.
Počas celej kariéry kopal 150 penált, z ktorých 34 nepremenil. Percento jeho neúspešných pokusov predstavuje takmer 23 percent, čo je pomerne vysoké číslo.
„Je tu veľmi frustrujúce, že som nepremenil už toľko penált. To sa vo futbale stáva, ale je pravda, že som urobil zlé rozhodnutia. Penalty musím zlepšiť,“ priznal už viackrát Messi.
V tejto disciplíne je úspešnejší napríklad Cristiano Ronaldo, ktorého neúspešnosť predstavuje približne 16 percent. Francúz Kylian Mbappé je na hodnote takmer 18 percent.
Duša sa nám konečne vracia do tela
Po zápase neskrývali emócie ani členovia argentínskeho realizačného tímu.
Asistent trénera Roberto Ayala priznal, že mužstvo bolo na pokraji vyradenia.
„Duša sa nám konečne vracia do tela. Týmto chlapcom treba len poďakovať. Neprestávajú bojovať, nikdy sa neunavia.“
„Hovorili si: Ak máme odísť, tak so vztýčenou hlavou.“
Striedajúci hrdina Enzo Fernández prežíval vlastný veľký okamih.
„Na tento gól som čakal tri roky, od majstrovstiev sveta v Katare. Sme veľmi súdržná partia, ktorá drží spolu aj v tých najťažších chvíľach. Ďakujem všetkým.“
„Myslím, že prišiel v tej poslednej možnej chvíli.“
Tréner Lionel Scaloni už po takomto zápase veľa slov nenašiel. „Už vám ani neviem povedať viac. Akú úžasnú skupinu hráčov máme.“