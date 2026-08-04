ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (Hlavná fáza)

Slovensko - Švajčiarsko. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.
Slovensko - Švajčiarsko. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. aug 2026 o 07:45
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu hlavnej fázy, IV. skupiny na MS v hádzanej žien do 18 rokov: Slovensko - Švajčiarsko.

Slovenské reprezentantky hrajú piaty zápas na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. V utorok si zmerajú sily s rovesníčkami zo Švajčiarska.

Slovenky vyhrali všetky tri stretnutia v G-skupine. Postupne zdolali Brazíliu, Angolu a aj Japonsko. Na víťaznej vlne však nezostali po prvom zápase osemfinálovej skupiny, keď nestačili tesne na Slovinsko.

Joj šport
Kde sledovať hádzanú v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hádzanú sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Švajčiarsko (hádzaná, MS žien do 18 rokov, hlavná fáza, IV. skupina, utorok, NAŽIVO)

MS U18 - ženy  2026/2027
04.08.2026 o 10:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
Slovenské hádzanárky vstúpili do svetového šampionátu ako minuloročné majsterky Európy do 17 rokov, pričom si v skupine poradili bez straty bodu, keď postupne zvíťazili proti Brazílii 32:25, Angole 33:11 a Japonsku 32:30. Druhú časť skupiny však odštartovali tesnou porážkou proti Slovinsku 23:24. Naopak Švajčiarsko zatiaľ kráča turnajom bez jedinej porážky, keď si v prvej časti poradili so Slovinskom 31:28, Alžírskom 28:14, Srbskom 31:21 a následne v druhej časti aj s Japonskom 41:31.
Pekný utorok všetkým fanúšikom hádzanej, vítam vás pri sledovaní Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov, kde sa dnes proti sebe postaví Slovensko a Švajčiarsko.

Pôjde o posledný zápas našej reprezentácie v rámci druhej časti skupinovej fázy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:45.

Tabuľka IV. skupiny MS v hádzanej žien U18 2026

Hádzaná

Hádzaná

    Slovensko - Švajčiarsko. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.online
    Slovensko - Švajčiarsko. ONLINE prenos zo zápasu MS v hádzanej žien do 18 rokov.online
    ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 LIVE (Hlavná fáza)
    dnes 07:45
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