Dokonalá otočka Argentíny. Bola už na pokraji vypadnutia, no Messi odčinil nepremenenú penaltu

MS vo futbale 2026 - osemfinále
Argentína - Egypt 3:2 (0:1)
Góly: 79. Romero, 84. Messi, 90+2. Fernandez - 15. Ibrahim, 67. Ziko
Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)
ŽK: Shobeir, Fathy, Attia
Diváci: 71.000
Argentína: E. Martinez - Molina (73. Montiel), Romero (90.+5 Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (66. Gonzalez) - Paredes - de Paul (66. La. Martinez), Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez (90.+5 Medina)
Egypt: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Hassan (73. Trezeguet), Lasheen (90.+6 Lasheen), Attia, Ashour (46. Fathy) - Salah, Ziko (80. Marmoush)
Futbalisti Argentíny postúpili už do štvrťfinále na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade.
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V Atlante potvrdili pozíciu favorita a s Egyptom si poradili 3:2 po otočke nepriaznivého skóre z 0:2.
Víťazný zásah dal v druhej minúte nadstaveného času Enzo Fernandez.
Kapitán Argentíny Lionel Messi strelil už ôsmy gól na prebiehajúcom turnaji, ktorým vyrovnal na 2:2.
Celkovo to bol 21. na svetových šampionátoch a opäť zlepšil rekord v počte presných zásahoch.
Druhý je s 19 Francúz Kylian Mbappe. Messi si okrem toho pripísal aj asistenciu na prvý gól Argentíny z hlavy Cristiana Romera.
Za Egypt sa presadili Yasser Ibrahim v 15. a Mustafa Ziko po brejku v 67. minúte.
Argentína sa vo štvrťfinále stretne s úspešnejším z posledného osemfinále Švajčiarsko - Kolumbia (22.00 SELČ). Duel je na programe 12. júla o 3.00 SELČ v Kansas City.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Argentína - Egypt
I. polčas:
Úvodná štvrťhodina bola opatrná, no v 15. minúte zahrali Egypťania roh nakrátko, nasledoval center na zadnú žrď, na ktorý vyskočil Ibrahim a hlavou rozvlnil sieť – 0:1.
O štyri minúty si nabehol po ľavej strane Tagliacio do šestnástky, kde spadol po súboji s Hassanom a rozhodca odpískal pokutový kop.
Loptu si postavil Messi, no poslal ju len do stredu bránky a Shobeir ju dokázal vyraziť. Pre kapitána Argentíny to bola už druhá nepremenená penalta na šampionáte, neuspel ani v skupinovom zápase s Rakúskom (2:0).
Argentína v ďalších minútach tlačila a vypracovala si zopár dobrých šancí. V 28. minúte však hlavičku Mac Allistera z päťky vyrazil reflexívne egyptský brankár, ktorý si pripísal ďalší dôležitý zákrok v 39. minúte pri tutovke Alvareza.
Medzitým ešte Messi z priameho kopu trafil ľavú žrď, ale Shobeir bol aj v tomto prípade prichystaný a loptu by mal.
II. polčas:
Tréner Egypta poslal do druhého dejstva Fathyho namiesto zraneného Ashoura. Argentínčania sa snažili o vyrovnanie, no nedokázali si vypracovať čisté šance a v 58. minúte prišiel ďalší šok, keď po Hassanovom sóle prihral Salah do behu Zikovi a ten prestrelil E. Martineza.
Gól však neplatil pre faul na Li. Martineza ešte na polovici Egypta. „Faraónom“ však vyšiel ďalší brejk v 67. minúte, tentokrát potiahol loptu Salah a Hassan našiel v šestnástke Zika, ktorého druhý presný zásah už platil – 0:2.
Argentína potom zatlačila súpera a dočkala sa v 79. minúte, keď si na Messiho center nabehol Romero a hlavou prekonal Shobeira.
Juhoameričanov gól nakopol a už o štyri minúty vyrovnal ich kapitán, ktorého strelu egyptský brankár vyrazil, no len do brvna a od neho sa odrazila do siete – 2:2.
Majstri sveta dokonali obrat v druhej minúte nadstaveného času, keď brejk zakončil postupovým gólom Fernandez.
Hlasy po zápase
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Ani nemôžem pozrieť hore, prepáčte. Som teraz skutočne dojatý. To je ale skupina hráčov, páni. To je všetko, musím ísť.“
Enzo Fernandez, strelec víťazného gólu Argentíny: „Po tomto som túžil už vyše tri roky, od majstrovstiev sveta v Katare. Úprimne ďakujem Bohu, že môžem zažiť takéto chvíle, som privilegovaný. A chcem vyzdvihnúť svojich spoluhráčov - máme fenomenálny tím, ktorý sa nikdy nevzdáva bez ohľadu na ťažkosti a nepriazeň osudu. Vždy sme spolu. Ďakujem svojim spoluhráčom, trénerskému štábu a všetkým, ktorí nás tu povzbudzujú, a všetkým Argentínčanom doma v Argentíne. No, ešte jeden krok vpred.“
Mostafa Shoubir, brankár Egypta: „Boli sme tak blízko k víťazstvu. Vo veľkých zápasoch rozhodujú malé detaily. Sme smutní, pretože sme mali zápas vo vlastných rukách.“