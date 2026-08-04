Slovan je ako moja nová rodina, hovorí Buček. Bude oslavovať aj góly proti Nitre

Je to prestup, ktorý možno prirovnať k odchodu futbalistu z Barcelony do Realu Madrid.
Príchod SAMUELA BUČEKA z Nitry do Slovana Bratislava vyvolal počas hokejového leta veľké ohlasy.
Historicky najlepší extraligový strelec Nitry si pod Zoborom zahral päťkrát vo finále, trikrát získal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play-off a s klubom vybojoval dva majstrovské tituly.
Po tom zatiaľ poslednom, ktorý získal na jar tohto roka, sa rozhodol pre výraznú zmenu: materský klub vymenil za konkurenčný Slovan.
„Nitra vždy bola môj domov, ale už dlhšie som cítil, že vo svojej hokejovej kariére potrebujem zmenu. Vnútorne som presvedčený, že Slovan je momentálne najlepšia voľba pre mňa aj pre moju rodinu," uviedol pri podpise ročnej zmluvy v hlavnom meste.
Počas uplynulého víkendu strelil za Slovan gól vo futbalovej exhibícii proti Limbachu, v pondelok už naplno trénoval na ľade Štadióna Ondreja Nepelu.
Ako hodnotíte úvodný týždeň prípravy?
Zatiaľ je to taká rozbiehačka. Prvý týždeň bol super a teraz je dôležité dostať sa späť do tempa a byť každým dňom lepší. Máme na to ešte dostatok času.
VIDEO: Samuel Buček na prvých tréningoch Slovana
Aké bolo privítanie v kabíne tímu, ktorý ste zdolali vo finále minulej sezóny?
Super (úsmev).
Je to vaše druhé pôsobenie v Slovane, v sezóne 2020/21 ste ale vinou zranenia odohrali iba 18 zápasov. S akými cieľmi prichádzate tentokrát?
Myslím si, že v prvom rade treba byť zdravý a až potom sa dá hovoriť o ďalších veciach. Pre mňa je prioritou zostať zdravý, každý deň sa zlepšovať a, samozrejme, byť tam, kde chceme byť.
So zranením ste sa trápili aj v úvode minulého ročníka. Ste teraz stopercentne zdravý?
Áno.
Hneď v prvom kole hráte so Slovanom v Nitre. Čo očakávate od fanúšikov?
Neviem, to už nechám na nich. Nič si zbytočne nedávam do hlavy. Teraz hrám za Slovan. Je to môj klub a bude akoby mojou novou rodinou. Budem zaň hrať najlepšie, ako viem, aby na mňa mohli byť všetci hrdí a aby sme spoločne dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili pred sezónou.
Budete oslavovať, keby ste v Nitre strelili gól?
Samozrejme. Z každého gólu sa treba tešiť.
Mali ste pred príchodom do Slovana aj nejaké iné ponuky?
Ponuky boli, ale to už bolo. Nepozerám sa na to, pozerám sa dopredu. Som tu a chcem byť najlepšou verziou samého seba.
Akú úlohu by ste mali mať v Slovane?
Neviem, do akej úlohy ma zaradia tréneri, ale v tejto lige už pôsobím nejaký piatok, takže si myslím, že všetci vedia, čo sa odo mňa bude očakávať. V prvom rade chcem byť čo najviac prospešný pre mužstvo a prispievať k víťazstvám.
Očakávate v Slovane väčší tlak ako v Nitre?
Podľa mňa je tlak stále rovnaký. Keď ste hráč, od ktorého sa niečo očakáva, musíte sa s tým vyrovnať. Je jedno, či hráte za Slovan, Nitru, Senicu alebo kdekoľvek inde.
Vnímate pôsobenie v Slovane aj ako väčšiu šancu dostať sa do reprezentácie?
To neviem. Myslím si, že každý hráč z každého klubu má rovnakú štartovaciu čiaru. Pokiaľ budem hrať výborne a zavolajú ma, budem rád. Musím na sebe stále pracovať.
Ako hodnotíte predsezónne testy, v ktorých ste dosiahli veľmi dobré výsledky?
Snažil som sa pripraviť najlepšie, ako som vedel. Minulý rok som nemal letnú prípravu, takže tento rok som si na nej dal záležať. Som rád a dúfam, že mi pomôže najmä v tom, aby som bol odolný a moje telo vydržalo celú sezónu zdravé.
Zmenili ste v príprave niečo, vďaka čomu ste dosiahli také dobré výsledky?
Myslím si, že je to najmä skúsenosťami a tým, že už po tých rokoch viem, čo mi vyhovuje. Aj môj kondičný tréner, s ktorým spolupracujem už dlhí čas, vie, čo odo mňa očakávať. Vie, kedy ma má posunúť, kedy na mňa pritlačiť a kedy, naopak, trochu poľaviť, aby nevzniklo riziko zranenia. Všetko je to o komunikácii a o tom, ako dobre sa navzájom poznáme.
Ako sa vám zatiaľ pozdáva nové mužstvo?
Zatiaľ je to super. Partia je dobrá, skvelá. Pevne verím, že sa ešte viac dáme dokopy a zomkneme, aby sme boli na sezónu pripravení čo najlepšie.
Zostala po víkendovom futbale v Limbachu aj nejaká svalovica?
Všetci to trochu cítime (smiech). Futbal je trochu iný pohyb ako hokej, takže sa s tým budeme musieť nejako vyrovnať.