Boj Slovana o hlavnú fázu. Kde sledovať zápas AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou dvojzápas, ktorý ich môže poslať bližšie k vysnívanej účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov.
V prvom zápase 3. predkola európskej klubovej súťaže číslo jeden vycestujú na ihrisko švédskeho majstra AIF Mjällby.
Ak sa Slovanu podarí postúpiť, má istotu účasti minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V play-off o najprestížnejšiu klubovú súťaž by sa v prípade postupu stretol s víťazom arménsko-slovinského súboja FC Ararat-Armenia - NK Celje.
Duel štartuje o 18.00 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.
Duel AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.