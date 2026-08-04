Boj Slovana o hlavnú fázu. Kde sledovať zápas AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

Hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
Hráči Slovana sa tešia z gólu počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|4. aug 2026 o 07:00
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Pozrite si TV program prvého zápasu AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava v treťom predkole Ligy majstrov.

Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou dvojzápas, ktorý ich môže poslať bližšie k vysnívanej účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov.

V prvom zápase 3. predkola európskej klubovej súťaže číslo jeden vycestujú na ihrisko švédskeho majstra AIF Mjällby.

Ak sa Slovanu podarí postúpiť, má istotu účasti minimálne v ligovej fáze Európskej ligy. V play-off o najprestížnejšiu klubovú súťaž by sa v prípade postupu stretol s víťazom arménsko-slovinského súboja FC Ararat-Armenia - NK Celje.

Duel štartuje o 18.00 h a vysielať ho bude naživo stanica STVR Šport či streamovacia platforma Voyo.

Duel AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

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Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Taká šanca tu ešte nebola. Slovan má na dosah obrovský balík, stačí potvrdiť status
    Pavol Spáldnes 07:30
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