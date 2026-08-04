Bojovník zmiešaných bojových umení zomrel na infarkt. Brazílčan mal len 34 rokov

Bojovník zmiešaných bojových umení Allan Nascimento zomrel vo veku 34 rokov, oznámila organizácia UFC.
Podľa poprednej svetovej organizácie MMA bol brazílsky zápasník v pondelok ráno nájdený bez známok života po tom, čo počas spánku pravdepodobne utrpel infarkt.
„Napriek úsiliu zasahujúceho zdravotníckeho tímu bol na mieste vyhlásený za mŕtveho,“ uviedla UFC vo svojom vyhlásení.
„Posielam úprimnú sústrasť Allanovej rodine, priateľom, tímovým kolegom a všetkým jeho blízkym v tomto nesmierne ťažkom období.“
Nascimento pôsobil v UFC od roku 2021. Svoj posledný zápas absolvoval v júni, keď po rozhodnutí rozhodcov prehral s Mitchom Raposom.
Počas svojej profesionálnej kariéry v MMA mal bilanciu 22 víťazstiev a 7 prehier. V UFC zaznamenal štyri výhry a dve prehry.
Nascimento trénoval v brazílskom tíme Chute Boxe pod vedením trénera Diega Limu. Bol tiež tréningovým partnerom bývalého šampióna UFC Charlesa Oliveiru, bojovníka ľahkej váhy Elvesa Brenera a ďalších zápasníkov.
Informovala o tom BBC.