Zápas s favoritom muselo rozhodnúť predĺženie. Dobrý vstup Slovákov do Hlinka Gretzky Cupu

Švédsky útočník Milan Sundström v zápase proti Slovensku na Hlinka Gretzky Cup 2026.
Švédsky útočník Milan Sundström v zápase proti Slovensku na Hlinka Gretzky Cup 2026. (Autor: Instagram/hlinkagretzky)
Sportnet, TASR|4. aug 2026 o 06:31
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V prvom zápase na turnaji sa zranila slovenská jednotka.

Hlinka Gretzky Cup 2026 - skupina A

Slovensko - Švédsko 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1)

Góly: 12. Rychlík (Kalousek), 46. Selič (Ozogány), 57. Botka (Selič, Válek) – 38. Forsberg (Vestman, Karlsson), 47. Sundström (Sundberg, Eklund Aspe), 52. Johnsson (Sundström, Andersson Johnk), 63. Sundström (Bjurman)

Brankári: Salen Forsberg (35 zákrokov) – Husár (26), Havel (5), strely na bránku: 38:35

Slovensko: Husár (51. Havel) – Botka, Vasko, Hoďovský, Čongrády, Ferreira, Škripec, Klačanský – Ozogány, Válek, Selič – Lazovský, Melicherik, Suja – Halaš, Matula, Domonkos – Šimončič, Rychlík, Šiška – Kalousek

Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali svoj úvodný zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.

Zverenci trénera Františka Štolca podľahli v skupine A rovesníkom zo Švédska 3:4 po predĺžení.

Slováci nastúpia na ďalší duel v noci na stredu, keď od 1:00 SELČ vyzvú domáci výber Kanady. V skupinovej fáze ich čaká ešte aj súboj proti Švajčiarsku, ktorý odohrajú v stredu o 21:00 h SELČ.

Skóre duelu otvoril v 12. minúte Patrik Rychlík, keď sa presadil počas oslabenia. Súper vyrovnal až v závere druhej tretiny zásluhou Wigga Forsberga.

V 46. minúte vrátil Slovensku vedenie Tomáš Selič, no Švédi odpovedali už o 96 sekúnd gólom Milana Sundströma.

V polovici tretej tretiny musel trénerský štáb pristúpiť k zmene brankárov. Jakuba Husára pre zranenie vystriedal Nicko Zakk Havel. Následne otočil skóre v prospech Švédov Douglas Johnsson.

Slováci sa nevzdali a necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času poslal zápas do predĺženia Oliver Botka.

O švédskom víťazstve rozhodol v 63. minúte svojím druhým gólom v zápase Sundström.

Slovensko prestrieľalo súpera 38:35. Gól a asistenciu zaznamenal útočník Tomáš Selič.

Ani jeden tím nevyužil presilovú hru, Slováci ubránili až päť oslabení.

Tabuľka skupiny A

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

CAN Kanada

1

1

0

0

0

7:3

3

2.

SWE Švédsko

1

0

1

0

0

4:3

2

3.

SVK Slovensko

1

0

0

1

0

3:4

1

4.

CHE Švajčiarsko

1

0

0

0

1

3:7

0

Reprezentácie

    Švédsky útočník Milan Sundström v zápase proti Slovensku na Hlinka Gretzky Cup 2026.
    Švédsky útočník Milan Sundström v zápase proti Slovensku na Hlinka Gretzky Cup 2026.
    Zápas s favoritom muselo rozhodnúť predĺženie. Dobrý vstup Slovákov do Hlinka Gretzky Cupu
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