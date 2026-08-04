Zápas s favoritom muselo rozhodnúť predĺženie. Dobrý vstup Slovákov do Hlinka Gretzky Cupu

Hlinka Gretzky Cup 2026 - skupina A
Slovensko - Švédsko 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2 - 0:1)
Góly: 12. Rychlík (Kalousek), 46. Selič (Ozogány), 57. Botka (Selič, Válek) – 38. Forsberg (Vestman, Karlsson), 47. Sundström (Sundberg, Eklund Aspe), 52. Johnsson (Sundström, Andersson Johnk), 63. Sundström (Bjurman)
Brankári: Salen Forsberg (35 zákrokov) – Husár (26), Havel (5), strely na bránku: 38:35
Slovensko: Husár (51. Havel) – Botka, Vasko, Hoďovský, Čongrády, Ferreira, Škripec, Klačanský – Ozogány, Válek, Selič – Lazovský, Melicherik, Suja – Halaš, Matula, Domonkos – Šimončič, Rychlík, Šiška – Kalousek
Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali svoj úvodný zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.
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Zverenci trénera Františka Štolca podľahli v skupine A rovesníkom zo Švédska 3:4 po predĺžení.
Slováci nastúpia na ďalší duel v noci na stredu, keď od 1:00 SELČ vyzvú domáci výber Kanady. V skupinovej fáze ich čaká ešte aj súboj proti Švajčiarsku, ktorý odohrajú v stredu o 21:00 h SELČ.
Skóre duelu otvoril v 12. minúte Patrik Rychlík, keď sa presadil počas oslabenia. Súper vyrovnal až v závere druhej tretiny zásluhou Wigga Forsberga.
V 46. minúte vrátil Slovensku vedenie Tomáš Selič, no Švédi odpovedali už o 96 sekúnd gólom Milana Sundströma.
V polovici tretej tretiny musel trénerský štáb pristúpiť k zmene brankárov. Jakuba Husára pre zranenie vystriedal Nicko Zakk Havel. Následne otočil skóre v prospech Švédov Douglas Johnsson.
Slováci sa nevzdali a necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času poslal zápas do predĺženia Oliver Botka.
O švédskom víťazstve rozhodol v 63. minúte svojím druhým gólom v zápase Sundström.
Slovensko prestrieľalo súpera 38:35. Gól a asistenciu zaznamenal útočník Tomáš Selič.
Ani jeden tím nevyužil presilovú hru, Slováci ubránili až päť oslabení.
#
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Kanada
1
1
0
0
0
7:3
3
2.
Švédsko
1
0
1
0
0
4:3
2
3.
Slovensko
1
0
0
1
0
3:4
1
4.
Švajčiarsko
1
0
0
0
1
3:7
0