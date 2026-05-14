Slovákom nevyšiel úvodný zápas finále. Na domácej palubovke si do odvety odnášajú veľké manko

Kvalifikácia MS v hádzanej 2027
Výsledok - 1. zápas finále baráže:
Slovensko - Severné Macedónsko 24:31 (13:18)
Zostava a góly SR: Žernovič 1, Konečný - Briatka 4/1, Macháč 4, Fenár 2, Kravčák, Prokop 3, Féder 1, Jurkovič 1, Antl 1, Štefina, Moravčík 2, Smetánka 1, Páleš, Urban 2, Mišových 2/1
Najviac gólov Sev. Macedónska: Kuzmanovski 10/4, Lazarevski 7, Mitev a Kosteski obaja po 3
Rozhodovali: Novykov (Ukr.), Gatelis (Lit.)
Vylúčenia: 3:3, 7m hody 2/6 - 6/7.
Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na MS 2027 v Prešove so Severným Macedónskom 24:31.
Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu o 19.00 h v Skopje, tak pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom.
Slováci držali od začiatku v prešovskej Tatran Handball Aréne krok s favoritom. Po štvrťhodine dokonca viedli 8:7 po zásahu Fenára.
Severných Macedóncov mohli mrzieť najmä tri nastrelené konštrukcie bránky v krátkom čase, no v závere prvého polčasu zabrali a do šatní odchádzali s päťgólovým náskokom za stavu 18:13.
Úvod druhého dejstva vyšiel lepšie hosťom, ktorí postupne zvyšovali vedenie, v 43. minúte viedli už o osem gólov.
Slovensko stroskotávalo najmä na skvelo chytajúcom brankárovi Tomovskom, ktorý už dramatizáciu stretnutia nedopustil a vychytal výhru reprezentácie z Balkánu 31:24.
Najlepšími strelcami Slovenska boli Šimon Macháč a Juraj Briatka, obaja sa presadili štyrikrát.
Úspešnejší z dvojzápasu postúpi na svetový šampionát, ktorý sa bude hrať od 13. do 31. januára 2027 v Nemecku.
Z Európy už na turnaji majú istú účasť Nemecko ako organizátor, Dánsko ako obhajca titulu a ďalšie štyri tímy, ktoré na januárových ME skončili v prvej šestke - Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko.
Doplnia ich víťazi desiatich barážových stretnutí. Slováci štartovali na MS v ére samostatnosti doteraz iba dvakrát - v rokoch 2009 a 2011.
Do finále baráže sa Slovensko dostalo po dramatickom dvojzápase v semifinále baráže proti Ukrajine.
Do Považskej Bystrice si tím priniesol trojgólový náskok z prvého stretnutia a tak mu na postup ďalej stačila aj tesná prehra 31:32 v domácej odvete.
Hlasy po zápase
Fernando Gurich, tréner SR: „Dnes to bolo o defenzíve. Nešlo to a nefungovalo. V prvom polčase sme nekontrovali pivotov, boli sme dosť nesústredení. Mali sme aj nejaké šance, z brejku, cez pivotov aj zo sedmičiek, ale nepodarilo sa nám ich využiť. V posledných 15 minútach prvého polčasu sme sa prestali sústrediť, po prestávke sme to museli napraviť, ale nevyužili sme šance.“
Marián Žernovič, brankár SR: „Sedem gólov je dosť, ale úprimne, je to správne zrkadlo nášho dnešného výkonu. Podali sme podpriemerný výkon v útoku, v obrane aj v bráne. Hlavne v defenzíve nám to nešlo a oni sa veľmi ľahko presadzovali. Na konci sme trochu zabrali, oni niečo prestrelili a striedali, a tak sa dala hrať dôstojnejšia partia. Ako som hovoril pred duelom, potrebovali sme extra výkon a ten sme nepodali.“
Jakub Prokop, spojka SR: „Hrali sme horšie, to bola príčina našej prehry. Veľmi ťažko sa mi to hodnotí, musíme si ten zápas ešte pozrieť. Dovolím si tvrdiť, že záverečných desať minút prvého polčasu bolo zlomových. Držali sme sa o jeden, dva góly, obrana aj útok fungovali. Potom prišli dve technické chyby, prihrávky do autu, oni dali ľahké góly a utrhli sa nám.“
Juraj Briatka, krídelník SR: „Od úvodu sme boli v kŕči. Robili sme lacné technické chyby, ktoré Macedónci trestali ľahkými gólmi, či už do prázdnej brány alebo z protiútoku. Zo začiatku Žernovič chytil dve príležitosti, ale my sme svoje nepremenili. Nevedeli sme si postrážiť pivota, hlavne v obrane. Zo začiatku sme fajn bránili, ale potom nás ľahko zdolávali v spolupráci spojka - pivot. Prehrali sme o sedem gólov, ale čaká nás ešte jeden zápas vonku. Nemôžeme povedať, že je po baráži, ideme zabojovať a uvidíme, ako to dopadne.“
Šimon Macháč, pivot SR: „Majú svoju kvalitu. My sme veľa príležitosti nevyužili, vrátane mňa, a oni ich premieňali. Brankári nám dobre chytali, ale aj keď sme ubránili, dostali sme potom ľahké góly, čo proti takému tímu bolí. Proti nim musíte podať extra výkon, nedajú loptu zadarmo a každú našu chybu rýchlo potrestajú.“