Z letiska rovno na široký ľad. Ako vyzeral prvý tréning Slovákov vo Švajčiarsku?

Prílet na letisko, na obed a priamo na tréning. Slovenskí hokejisti už okúsili ľad vo Fribourgu, kde sa už v piatok začnú majstrovstvá sveta.
Aj napriek miernemu časovému sklzu tréning v BCF aréne stihli a zoznámili sa s renovovanou halou.
„Chceli sme si ošahať ihrisko, ktoré je naozaj obrovské, má maximálne možné rozmery a už pri niektorých situáciách to bolo cítiť,“ povedal tréner Vladimír Országh.
Prví na ľade boli brankári a ako vždy, vysmiaty Adam Sýkora, ktorý pomáhal s rozchytaním gólmanov. Tréneri vyskúšali aj jednotlivé formácie.
„Tréning bol fajn. Predsa len, bolo to po dlhej ceste, takže sme sa do toho ešte trochu dostávali. Hlavne ja kondične,“ hovoril Martin Chromiak, z ktorého stekali kvapky potu.
Útočník Ontaria len v noci zo soboty na nedeľu vypadol z play-off AHL a okamžite musel riešiť presun k reprezentácii. Aké boli jeho posledné dni?
„Chaotické. V podstate som musel za dva dni zbaliť celý svoj deväťmesačný život do auta a kufrov, ktoré si beriem domov. Bolo to náročné a zdĺhavé, ale veľmi som sa sem tešil, takže to bolo aj príjemné,“ vysvetlil kanonier.
Nie tri, ale päť krokov k mantinelu
Jedna z hlavných vecí, na ktoré si hráči vo Fribourgu budú musieť zvyknúť, sú veľké rozmery ľadu.
„Fú, keď som to dnes videl, hneď mi to pripomenulo Spengler Cup, tam to bolo veľmi podobné,“ reagoval na veľkosť ľadu brankár Adam Gajan.
Neštandardne veľké rozmery klziska sú nezvyčajné najmä pre hráčov pôsobiacich v zámorí. V NHL má ľad zvyčajne 61x26 metrov. Vo Fribourgu je to 60x30. Priestoru na ľade je tak oveľa viac.
VIDEO: Redakcia Sportnetu v dejisku MS
„Hráči sa orientujú napríklad podľa bodov na vhadzovanie a podľa toho vedia, kde majú vystúpiť. Zrazu však k mantinelu nemajú tri kroky, ale päť,“ vysvetlil tréner Országh.
„Sám to poznám z čias, keď som prichádzal z NHL do Európy a chvíľu mi trvalo, kým som sa s tým vyrovnal. Na druhej strane, ak ste rýchly a konštruktívny technický hráč, je to výhoda, pretože máte viac priestoru na prácu s pukom.“
Najmladší obranca na prvej presilovke
Prvý tréning prezradil, ako by mohli vyzerať jednotlivé obrany a útoky a aj presilové hry a oslabenia.
Bratia Pospíšilovci by mali hrať spolu s Okuliarom. V jednej z formácií sa zase črtá bývalé nitrianske spojenie Sýkoru s Čederlom. Spolu s nimi nastupoval Chromiak.
Najnovší hráč výberu, bek Kmec, hral v obrannom páre s Kochom.
V prvej presilovkovej formácii nastupoval ako obranca najmladší hráč výberu Luka Radivojevič.
„Pozerali sme sa na chalanov, ktorí hrali presilovky počas celej prípravy a Luka nám z toho vyšiel najlepšie. Dostane šancu. Je to pravák, čo je pre nás veľmi dôležité. Je kreatívny hráč a bude na ňom, ako sa tej šance chytí,“ vysvetľoval rozhodnutie Országh.
Výhodou môže byť dostatočný počet pravákov, ktorý po minulé roky nebol takým zvyčajným. Na presilových hrách na ľavej strane na prvom tréningu skúšali Chromiaka aj Mešára, ktorí hrajú s hokejkou na pravú stranu.
Chromiak by mal patriť medzi lídrov slovenskej ofenzívy. Hral už na dvoch MS, avšak tam sa bodovo poriadne nepresadil.
„Hlavne ja sám od seba očakávam viac. Mám za sebou dva šampionáty a myslím si, že už viem, ako to celé funguje. Každý stále hovorí, aké je to náročné, keď hráte veľa zápasov v krátkom čase, ale kým si to hráč nezažije, úplne nevie, o čom sa hovorí. Myslím si, že už viem, do čoho idem, a verím, že to pôjde.“
Chalani si prajú, vraví Országh
BCF aréna bola renovovaná v roku 2020. Kabíny pre mužstvá sú menšie ako zvyčajne a slovenskí brankári sa tak musia chystať v inej miestnosti ako hráči.
„V podstate sme stále všetci spolu, takže mi to až tak neprekáža. Pred zápasom sa oblečieme a vojdeme do šatne za chlapcami, tie priestory nie sú až také veľké, ale mne to vôbec nevadí,“ vysvetľoval Gajan.
Slovenská kabína je možno menšia, ale hráči, ktorí ju napĺňajú, tvoria dobrú partiu.
„Kabínu si vždy riadia hráči, hlavne lídri. Nemám v tomto smere žiadne výhrady. Chalani si prajú, veľa z nich je vekovo veľmi blízko, hlavne tí mladší. A myslím si, že aj lídri, ktorých máme, sú správni lídri a kabínu si usmernia. Nemáme nejaké veľké hviezdy, treba to povedať na rovinu. Ak chceme byť úspešní, budeme to musieť uhrať na tímovosť.“
Prvý dojem je pozitívny zo slovenskej skupiny, ale aj zo samotnej haly.
„Prišli sme tesne pred tréningom, takže zatiaľ všetko vyzerá super. Je to presne tak, ako to má byť a už sa tešíme na zápasy. Hala je veľmi pekná, naozaj krásna,“ povedal Országh.
Slovenskí hokejisti sa večer ubytujú v hoteli a budú mať čas na odpočinok. V piatok absolvujú ďalší tréning a míting. Prvý zápas ich čaká v sobotu od 12:20 proti Nórsku.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
