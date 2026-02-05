Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026

V poradí 25. zimné olympijské hry sa už tento piatok začnú otváracím ceremoniálom na milánskom štadióne San Siro a následne sa športovci z celého sveta pustia do súbojov o celkovo 116 sád medailí.
Súčasťou podujatia budú aj reprezentanti Slovenska, ktorí sa predstavia v 11 zo 16 športov a pokúsia sa rozšíriť doterajšiu zbierku desiatich medailí.
Pred začiatkom ZOH 2026 pripravil Sportnet základné otázky a odpovede.
Kedy a kde sa uskutočnia zimné olympijské hry?
Zimné olympijské hry sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026. Hostiť ich budú spoločne Miláno a Cortina d'Ampezzo. Táto talianska kandidatúra prehlasovala pomerom 47:34 švédsku ponuku Štokholmu a Aare.
Koľko slovenských športovcov sa predstaví na ZOH?
Na olympijské hry do Talianska odcestuje 52 slovenských športovcov. Až 36 je mužov, najmä vďaka zastúpeniu hokejového tímu. V porovnaní s poslednými zimnými hrami v Pekingu sa tak počet zvýšil o dvoch športovcov.
Samostatné Slovensko bude súčasťou ZOH deviatykrát, pričom najpočetnejšie zastúpenie malo vo Vancouveri 2010. Vtedy tvorilo výpravu 73 športovcov.
Kedy sa začína hokejový turnaj s hráčmi z NHL?
Hokejový turnaj, ako najväčšie lákadlo hier, sa začne 11. februára o 16:40 h zápasom Slovensko - Fínsko. Zverenci Vladimíra Országha sa v B-skupine stretnú ešte s Talianskom (13. februára) a o deň neskôr so Švédskom.
Naposledy sa hráči z NHL predstavili pod piatimi kruhmi v Soči 2014. Vo finále si Kanaďania poradili so Švédskom 3:0 a favoritom budú aj teraz.
Bude za Slovensko hrať aj Juraj Slafkovský?
Áno, útočník Montrealu Canadiens figuruje v záverečnej nominácii. V NHL má dobrú formu a očakáva sa, že bude lídrom slovenského tímu v Miláne.
Naposledy sa v Pekingu podieľal na zisku bronzu až siedmimi gólmi, čo mu výrazne pomohlo k tomu, že sa neskôr stal draftovou jednotkou NHL.
Aký je formát hokejového turnaja?
Hokejového turnaja sa zúčastní dvanásť krajín rozdelených do troch skupín. Ich víťazi a najlepší tím z druhých miest si zaistia priamy postup do štvrťfinále.
Zo zvyšných ôsmich mužstiev sa vytvorí tabuľka, pričom o štvrťfinále zabojujú vo vzájomnom dueli piaty s dvanástym tímom, šiesty s jedenástym atď. Tento formát sa prvýkrát zaviedol na ZOH 2014 v Soči.
Bude na hrách štartovať aj Petra Vlhová?
Na túto otázku zatiaľ neexistuje jednoznačná odpoveď. Slovenská lyžiarka po zranení kolena nesúťažila už viac ako dva roky, ale 17. januára dostala od lekárov zelenú a môže trénovať bez obmedzení.
Obvykle by štartovala vo viacerých disciplínach, ale pre zranenie je otázna aj účasť v slalome, ktorý je na programe 18. februára. O tom, či bude Vlhová obhajovať zlato z Pekingu sa rozhodne najneskôr 48 hodín pred pretekmi.
Kto je najväčšia medailová nádej Slovenska?
Vzhľadom na dlhodobý súťažný výpadok Petry Vlhovej a nabitej konkurencie v hokejovom turnaji je najväčšou medailovou nádejou Paulína Bátovská Fialková.
Pre 33-ročnú biatlonistku to bude už štvrtá olympiáda. V aktuálnom ročníku Svetového pohára skončila dvakrát piata vo francúzskom stredisku Le Grand-Bornand a môže sa oprieť o veľmi dobrú bežeckú formu.
Kurzy stávkových kancelárii sa však skôr prikláňajú k tomu, že Slovensko nerozšíri zbierku 10 medailí, ktoré doposiaľ získalo na zimných olympiádach.
Kto budú vlajkonosiči slovenskej výpravy?
Vlajkonosičmi Slovenska na slávnostnom otvorení hier budú hokejista Tomáš Tatar a bobistka Viktória Čerňanská. Paradoxne však nebudú nastupovať spolu.
Keďže sa olympiáda otvorí na štyroch miestach súčasne (Miláno, Predazzo, Livigno a Cortina d'Ampezzo) Tatar ponesie vlajku na futbalovom štadióne San Siro a Čerňanská v dejisku lyžiarskych súťaží v Cortine.
Tatar bude po Petrovi Šťastnom, Róbertovi Petrovickom, Žigmundovi Pálffym, Zdenovi Chárovi a Marekovi Hrivíkovi šiestym hokejistom, ktorý na otvorení ZOH ponesie slovenskú vlajku.
Kto sú najväčšie športové hviezdy hier?
K najväčším hviezdam patria americké lyžiarky Mikaela Shiffrinová a Lindsey Vonnová. Druhá menovaná sa však tesne pred olympiádou zranila a hoci sa veľmi chce postaviť na štart, jej účasť je otázna.
V bežeckom lyžovaní bude pod drobnohľadom Nór Johannes Hösflot Klaebo, ktorý môže stanoviť nový rekord v počte zlatých medailí. Potrebuje na to štyri najcennejšie kovy, pričom vlani na MS ich získal až šesť.
V Miláne budú na ľade korčuľovať desiatky hviezd NHL. Azda tie najväčšie sú v kanadskom tíme - Sidney Crosby, Connor McDavid alebo Nathan MacKinnon.
Ktorý šport pribudne v programe ZOH?
Športom, ktorý zažije v Bormiu olympijskú premiéru je skialpinizmus. Hneď trojnásobné zastúpenie v ňom bude mať aj Slovensko zásluhou Marianny Jagerčíkovej, Rebeky Cullyovej a Jakuba Šiarnika.
"Veľmi sa z toho teším. Je to míľnik pre náš šport a pre mňa je veľkou cťou, že môžem byť pri tom. Záujem o tento šport sa výrazne zvýšil a veľa top športovcov sa mohlo stať profesionálmi," uviedla Jagerčíková.
Kde možno sledovať olympijské hry v TV?
Medzi oficiálnych vysielateľov hier patrí Slovenská televízia, ktorá odvysiela otvárací ceremoniál na Jednotke a následný olympijský program na programovej službe :Šport a tiež v rozhlasovom vysielaní Rádia Slovensko.
Vysielanie z každého zápasu a pretekov či všetky záznamy ponúka platforma HBO Max. Základné mesačné predplatné stojí 9,99 eur. Drahšie za 11,99 eur ponúka možnosť sledovania ZOH na štyroch zariadeniach súčasne.
Kde sa dajú kúpiť vstupenky?
Vstupenky na olympijské hry si možno zakúpiť na oficiálnom webe podujatia v sekcii Ticketing. Záujemcovia si môžu kúpiť buď samostatné vstupenky na jednotlivé udalosti alebo balíček s ubytovaním a ďalšími výhodami.
Organizátori upozorňujú, aby si záujemcovia kúpili lístky len z oficiálnych zdrojov a nie prostredníctvom tretej strany a priekupníkov.
