Po trénerovi Weissovi končí aj obranca Kašia: Ani som nesníval o piatich tituloch v rade

Účastník futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava oznámil, že sobotňajší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gurama Kašiu.
Dlhoročný reprezentant Gruzínska sa podieľal na piatich majstrovských tituloch, postupe do ligovej fázy Ligy majstrov, osemfinále Konferenčnej ligy a trikrát sa dostal do najlepšej jedenástky najvyššej slovenskej súťaže.
Cítim sa poctený, že som mohol hrať za Slovan
„V Slovane to bola fantastická cesta. Keď som sem prichádzal, tak som ani nesníval o piatich tituloch v rade či postupe do Ligy majstrov.
Uplynulých päť rokov bolo pre mňa v znamení úspechov, víťazstiev a len dobrých momentov. Cítim sa poctený, že som mohol hrať v drese Slovana Bratislava a toľko toho vyhrať. Odchádzam s hrdosťou na niečo, čo sme spoločne dosiahli. Slovan sa za posledných päť rokov veľmi zlepšil a som hrdý, že som mohol byť toho súčasťou.
Ďakujem všetkým fanúšikom, realizačnému tímu, spoluhráčom, spolu sme dokázali skvelé veci. Dal som do toho všetko. Už som bol možno aj trochu unavený z neustáleho víťazenia.
Nastal čas uzavrieť túto kapitolu a dať dovidenia, odchádzam však ako hrdý muž a s pocitom dobre odvedenej roboty,“ vyjadril sa Kašia pre oficiálnu klubovú webstránku.
V krátkom čase tak Slovan oznámil odchod ďalšej dôležitej časti tímu, tréner Vladimír Weiss starší prijal ponuku viesť reprezentačný tím Slovenska.
Kašia odohral 192 súťažných duelov s bilanciou 15 gólov.
Kmotrík: Pre Slovan odovzdával absolútne všetko
„Guram Kašia si od nás v prvom rade zaslúži veľké poďakovanie. Pre Slovan vždy odovzdával absolútne všetko na ihrisku i mimo neho. Bol symbolom profesionalizmu a osobne je pre mňa cťou, že takýto hráč bol päť rokov súčasťou nášho klubu.
Je výnimočné stretnúť a zažiť takéhoto človeka a ako pri každom lúčení, aj mne je ľúto, že Guramova hráčska belasá cesta sa v sobotu skončí.
Čas však nikto z nás nezastaví a sám Guram vycítil, že práve toto je ten okamih, keď sa chce rozlúčiť. Na Tehelnom poli bude mať kedykoľvek otvorené dvere, jednoznačne patrí medzi naše hráčske osobnosti novodobej histórie.
Ešte raz – Guram, ďakujeme, v Slovane si zanechal nezmazateľnú stopu a vážime si všetko, čo si v tomto drese odviedol,“ uviedol generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
