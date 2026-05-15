VIDEO: Tri gólové prihrávky. Slafkovský zahviezdil pri vysokej výhre Montrealu

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v piatom zápase série druhého kola play-off NHL na ľade Buffala Sabres 6:3 a v sérii vedú 3:2 na zápasy.
Výraznou postavou stretnutia bol slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý si pripísal tri asistencie. Bol to pre neho druhý trojbodový večer v play-off, v prvom zápase 1. kola sa blysol hetrikom do siete Tampy Bay.
Diváci sledovali mimoriadne divoký úvod stretnutia, v prvých desiatich minútach padlo až päť gólov.
Buffalo dvakrát viedlo, no Montreal však rýchlo vedel odpovedať. Pri góle Caufielda na 1:1 si Slafkovský pripísal prvú asistenciu v zápase.
Český brankár Jakub Dobeš inkasoval z prvých štyroch striel tri góly a do kabín sa šlo za stavu 3:2 pre Sabres.
Canadiens v druhej tretine prevzali kontrolu nad zápasom a tromi presnými zásahmi otočili vývoj stretnutia.
Najskôr vyrovnal Josh Anderson po prihrávke Lanea Hutsona, následne poslal Montreal do vedenia Jake Evans. Kapitán Nick Suzuki potom v presilovej hre zvýšil na 5:3, keď mu prihrával práve Slafkovský.
Slovenský útočník si ešte v závere druhej tretiny odsedel dvojminútový trest za vysokú hokejku, no Canadiens oslabenie zvládli bez inkasovaného gólu.
V tretej tretine Ivan Demidov aj s prispením Slafkovského asistencie pridal svoj premiérový gól v play-off NHL a uzavrel skóre na konečných 6:3. Kapitán Suzuki mal v stretnutí bilanciu 1+2.
Slafkovský mal výrazný podiel najmä na presilovkových akciách Montrealu, pričom jednu asistenciu zaznamenal aj pri hre piatich proti piatim.
V závere zápasu mohol svoje vydarené vystúpenie korunovať gólom, jeho strela však skončila na žrdi.
Na ľade strávil 19 minút a 17 sekúnd, zaznamenal dve strely na bránku, jeden hit a jeden blok. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.
Brankár Jakub Dobeš podržal Montreal 32 úspešnými zákrokmi. Naopak, Buffalo počas zápasu muselo pristúpiť k zmene v bránkovisku. Ukko-Pekka Luukkonen inkasoval päťkrát z 23 striel a do tretej tretiny ho nahradil Alex Lyon.
Šiesty zápas série je na programe v noci na nedeľu (2:00) v Montreale, kde môžu Canadiens spečatiť postup do finále Východnej konferencie.
Vegas Golden Knights postúpili do finále Západnej konferencie. Na ľade Anaheimu Ducks uspeli 5:1 a v celej sérii triumfovali 4:2.
V šiestom dueli 2. kola play off na ľade Anaheimu rozhodol o svojom triumfe už v prvej tretine, ktorú vyhral 3:0 po góloch Mitcha Marnera, Bretta Howdena a Sheu Theodorea. V tretej tretine spečatil víťazstvo „zlatých rytierov" dvoma gólmi Pavel Dorofejev.
NHL - play-off - 15. máj:
Semifinále Východnej konferencie
Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 3:6 (3:2, 0:3, 0:1)
Góly: 2. Zucker (Quinn), 8. Doan (Power), 11. K. Helenius (Samuelsson, Dahlin) – 7. Caufield (Suzuki, Slafkovský), 8. Texier (A. Carrier, Danault), 29. Josh Anderson (L. Hutson, Danault), 37. J. Evans (Demidov, Newhook), 38. Suzuki (Slafkovský, L. Hutson), 44. Demidov (Slafkovský, Suzuki)
/stav série: 2:3/
Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Góly: 33. Granlund (Terry, Leo Carlsson) – 2. Marner (W. Karlsson, Theodore), 9. Howden (Marner), 18. Theodore (Hertl), 43. Dorofejev (Barbašov), 54. Dorofejev (Andersson, Hanifin)
/stav série: 2:4, Vegas postúpili/