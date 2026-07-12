Futbalová prehra zmenila logo leteckej spoločnosti. Nóri splnili netradičný sľub po MS

Nórska letecká spoločnosť Norwegian splnila sľub zo stávky, uzavretej pred štvrťfinále MS vo futbale s Anglickom.
Po prehre Nórska 1:2 po predĺžení nahradila na jeden deň vlastné logo na svojom instagramovom profile logom britského konkurenta British Airways.
Spoločnosť Norwegian pred zápasom vyzvala British Airways na priateľskú stávku, podľa ktorej zdolaný na jeden deň zmení svoje logo na sociálnej sieti za logo súpera.
Po neúspechu nórskeho tímu svoj sľub splnila a od noci zdobí jej profil logo britského dopravcu.
„Dobre zahrané, Anglicko a British Airways,“ napísala k tomu Norwegian na Instagrame. Britské aerolínie reagovali slovami: „Tento nový vzhľad vám naozaj pristane.“
Do výmeny názorov na sociálnych sieťach sa v uplynulých dňoch zapojili aj ďalšie letecké spoločnosti. Po splnení stávky ocenili, že aerolínky Norwegian dodržali slovo.
„Rešpekt pre Norwegian!“ uviedol tím sociálnych sietí Malaysia Airlines.
„Vo väčšine leteckých spoločností by zmena loga trvala šesť mesiacov a vyžadovala by si 14 schválení,“ dodal odľahčene. Informovala agentúra DPA.