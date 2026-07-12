Zápas sledovalo v centre Osla 135-tisíc fanúšikov. Po oslavách ošetrili viac ako dve desiatky

Počas fanúšikovských osláv a verejných projekcií štvrťfinálového zápasu MS vo futbale medzi Nórskom a Anglickom utrpelo v Osle zranenia 24 ľudí.
Všetci museli po skončení stretnutia vyhľadať v hlavnom meste Nórska ošetrenie. Podľa denníka Aftenposten žiadne zo zranení nesúviselo s hromadným napodobňovaním veslovania, ktoré sa počas šampionátu stalo typickou oslavou nórskych fanúšikov.
Agentúra NTB uviedla, že štvrťfinálový duel sledovalo na veľkoplošných obrazovkách v centre Osla až 135-tisíc divákov.
Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Anglicko na MS vo futbale 2026 (štvrťfinále)
Angličania postúpili do semifinále po víťazstve 2:1 po predĺžení.
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