ONLINE: Jannik Sinner - Alexander Zverev dnes, Wimbledon 2026 LIVE (finále)

Tenisti Jannik Sinner a Alexander Zverev dnes hrajú finále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026.
Favoritom je svetová jednotka Sinner, no Zverev chce po Roland Garros, ovládnuť aj ďalší grandslam.
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ONLINE PRENOS: Jannik Sinner - Alexander Zverev dnes (dvojhra mužov, finále, Wimbledon 2026, výsledky, nedeľa, LIVE)
Wimbledon - muži Finále 2026
12.07.2026 o 17:00
Sinner
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zverev
Prenos
Alexander Zverev
Alexander Zverev v Paříži dokonale využil absence Alcaraze, šokujícího vyřazení Sinnera a Fonsecova obratu s Djokovičem. Skrze semifinále s Jakubem Menšíkem si zajistil své čtvrté grandslamové finále v životě a vůbec poprvé v životě získal grandslamový titul. Ve finále v pěti setech zdolal Itala Cobolliho.
Před Wimbledonem pak světová trojka absolvovala pouze prestižní domácí podnik v Halle, kdy se v prvním kole pořádně nadřela s Vítem Kopřivou a nakonec vypadla v semifinále s Taylorem Fritzem.
Postupem do wimbledonského finále zatím dal Zverev zapomenout na loňskou překvapivou prohru v prvním kole travnatého grandslamu s Francouzem Rinderknechem. Byť se tomu až nechce věřit, tak Wimbledon je jediným grandslamem, kde až do tohoto roku nikdy nepostoupil ani do čtvrtfinále.
Zverev dnes absolvuje své čtvrté grandslamové finále kariéry. Jeho bilance činí 1:3. Postupem do finále si zajistil, že momentálně platí, že si zahrál finále na všech grandslamech. Bez ohledu na výsledek v pondělním vydání žebříčku ATP bude světovou dvojkou za přeskočí Carlose Alcaraze
Grandslamová finále Alexandra Zvereva
US Open 2020: Dominic Thiem – Alexandr Zverev 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6
Zajímavé a hodně nervózní finále. Hrálo se bez diváků. Největší favorit turnaje Novak Djoković byl diskvalifikovaný v osmifinále se Španělem Carrenem za nastřelení lajnové rozhodčí Nejsmutnější na celém finále je, že pro Thiema představovalo jakýsi začátek konce jeho kariéry. Netrvalo ani rok a začala jej trápit ruka. Už nikdy se nevrátil do své předchozí formy a už ukončil kariéru.
Roland Garros 2024: Carlos Alcaraz – Alexandr Zverev 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2
Australian Open 2025: Jannik Sinner – Alexander Zverev 6:3, 7:6, 6:3
Roland Garros 2026: Alexandr Zverev – Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1
Alexander Zverev v Paříži dokonale využil absence Alcaraze, šokujícího vyřazení Sinnera a Fonsecova obratu s Djokovičem. Skrze semifinále s Jakubem Menšíkem si zajistil své čtvrté grandslamové finále v životě a vůbec poprvé v životě získal grandslamový titul. Ve finále v pěti setech zdolal Itala Cobolliho.
Před Wimbledonem pak světová trojka absolvovala pouze prestižní domácí podnik v Halle, kdy se v prvním kole pořádně nadřela s Vítem Kopřivou a nakonec vypadla v semifinále s Taylorem Fritzem.
Postupem do wimbledonského finále zatím dal Zverev zapomenout na loňskou překvapivou prohru v prvním kole travnatého grandslamu s Francouzem Rinderknechem. Byť se tomu až nechce věřit, tak Wimbledon je jediným grandslamem, kde až do tohoto roku nikdy nepostoupil ani do čtvrtfinále.
Zverev dnes absolvuje své čtvrté grandslamové finále kariéry. Jeho bilance činí 1:3. Postupem do finále si zajistil, že momentálně platí, že si zahrál finále na všech grandslamech. Bez ohledu na výsledek v pondělním vydání žebříčku ATP bude světovou dvojkou za přeskočí Carlose Alcaraze
Grandslamová finále Alexandra Zvereva
US Open 2020: Dominic Thiem – Alexandr Zverev 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6
Zajímavé a hodně nervózní finále. Hrálo se bez diváků. Největší favorit turnaje Novak Djoković byl diskvalifikovaný v osmifinále se Španělem Carrenem za nastřelení lajnové rozhodčí Nejsmutnější na celém finále je, že pro Thiema představovalo jakýsi začátek konce jeho kariéry. Netrvalo ani rok a začala jej trápit ruka. Už nikdy se nevrátil do své předchozí formy a už ukončil kariéru.
Roland Garros 2024: Carlos Alcaraz – Alexandr Zverev 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2
Australian Open 2025: Jannik Sinner – Alexander Zverev 6:3, 7:6, 6:3
Roland Garros 2026: Alexandr Zverev – Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1
Jannik Sinner
Současná světová jednička obhajuje v Londýně triumf z loňského roku, kdy otočila finále s Alcarazem a vrátila mu porážku z Paříže z mečbolů, kdy v úžasném boji o titul strávili Sinner a Alcaraz na kurtu 5,5 hodiny.
Ital dominuje letošní sezoně zejména z toho důvodu, že Alcaraz absentuje kvůli zápěstím a odhlásil i Montreal. V tomto roce prohrál jen čtyřikrát, jednou například i s Jakubem Menšíkem a hlavně ve druhém kole Roland Garros, kdy Sinner vedl 2:0 na sety a o dva brejky s Argentincem Cerundolem. V probíhající sezoně získal pět titulů. Podmanil si Sunshine Double v Indian Wells a Miami a tři antukové tisícovky v Monte Carlu, Madridu a Římě. Momentálně tak vyhrál ve své kariéře všechny tituly kategorie Masters a k tomu, aby vyhrál vše, co může, už mu schází pouze French Open a olympiáda, přičemž v Paříži nestartoval.
Sinner byl i přes překvapivou porážku na French Open pasovaný ve Wimbledonu ro le největšího papírového favorita. Po obratu v prvním kole s Kecmanovićem už neztratil ani set.
Současná světová jednička obhajuje v Londýně triumf z loňského roku, kdy otočila finále s Alcarazem a vrátila mu porážku z Paříže z mečbolů, kdy v úžasném boji o titul strávili Sinner a Alcaraz na kurtu 5,5 hodiny.
Ital dominuje letošní sezoně zejména z toho důvodu, že Alcaraz absentuje kvůli zápěstím a odhlásil i Montreal. V tomto roce prohrál jen čtyřikrát, jednou například i s Jakubem Menšíkem a hlavně ve druhém kole Roland Garros, kdy Sinner vedl 2:0 na sety a o dva brejky s Argentincem Cerundolem. V probíhající sezoně získal pět titulů. Podmanil si Sunshine Double v Indian Wells a Miami a tři antukové tisícovky v Monte Carlu, Madridu a Římě. Momentálně tak vyhrál ve své kariéře všechny tituly kategorie Masters a k tomu, aby vyhrál vše, co může, už mu schází pouze French Open a olympiáda, přičemž v Paříži nestartoval.
Sinner byl i přes překvapivou porážku na French Open pasovaný ve Wimbledonu ro le největšího papírového favorita. Po obratu v prvním kole s Kecmanovićem už neztratil ani set.
Cesta turnajem – Jannik Sinner
1. kolo: Miomir Kecmanovič (SRB) 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3
2. kolo: Nuno Borges (POR) 7:6, 7:6, 6:4
3. kolo: Jenson Brooksby (USA) 6:4, 6:3, 6:4
Osmifinále: Šintaro Močizuki (JPN) 6:3, 7:6, 6:3
Čtvrtfinále: Jan-Lennard Struff (GER) 7:5, 7:6, 6:3
Semifinále: Novak Djoković 6:4, 6:4, 6:4
1. kolo: Miomir Kecmanovič (SRB) 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3
2. kolo: Nuno Borges (POR) 7:6, 7:6, 6:4
3. kolo: Jenson Brooksby (USA) 6:4, 6:3, 6:4
Osmifinále: Šintaro Močizuki (JPN) 6:3, 7:6, 6:3
Čtvrtfinále: Jan-Lennard Struff (GER) 7:5, 7:6, 6:3
Semifinále: Novak Djoković 6:4, 6:4, 6:4
Cesta turnajem – Alexander Zverev
1. kolo: Alexander Blockx (BEL) 6:4, 6:7, 7:6, 7:6
2. kolo: Valentin Rojer (FRA) 6:1, 6:3, 7:6
3. kolo: Marcus Giron (USA) 6:2, 7:6, 6:4
Osmifinále: Jiří Lehečka (CZE) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6
Čtvrtfinále: Taylor Fritz (USA) 6:4, 6:4, 6:2
Semifinále: Arthur Fery (GBR) 7:6, 6:2, 6:4
1. kolo: Alexander Blockx (BEL) 6:4, 6:7, 7:6, 7:6
2. kolo: Valentin Rojer (FRA) 6:1, 6:3, 7:6
3. kolo: Marcus Giron (USA) 6:2, 7:6, 6:4
Osmifinále: Jiří Lehečka (CZE) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6
Čtvrtfinále: Taylor Fritz (USA) 6:4, 6:4, 6:2
Semifinále: Arthur Fery (GBR) 7:6, 6:2, 6:4
Vzájemné zápasy 10:4
Zverev neporazil Sinnera skoro tři roky. Naposledy se radoval v osmifinále US Open 2023 v pěti setech. Od té doby vyhrál Ital sedmkrát za sebou. Porazil Zvereva ve finále loňského Australian Open ve třech setech. V posledním vzájemném klání ve finále antukové tisícovky v Madridu jej deklasoval 6:1, 6:2 za 58 minut.
Zverev neporazil Sinnera skoro tři roky. Naposledy se radoval v osmifinále US Open 2023 v pěti setech. Od té doby vyhrál Ital sedmkrát za sebou. Porazil Zvereva ve finále loňského Australian Open ve třech setech. V posledním vzájemném klání ve finále antukové tisícovky v Madridu jej deklasoval 6:1, 6:2 za 58 minut.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:00.