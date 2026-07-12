Sinnerova nadvláda nad Zverevom pokračuje. Wimbledonský titul zostáva v Taliansku

Wimbledon 2026
Muži- finále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Alexander Zverev (Nem.-2) 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4
Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone.
Vo finále zvíťazil na tráve All England Clubu v pozícii turnajovej jednotky nad nasadenou dvojkou Nemcom Alexandrom Zverevom 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.
Sinner vybojoval celkovo piatu trofej z podujatí veľkej štvorky. V rokoch 2025 a 2024 triumfoval na Australian Open, predvlani nenašiel premožiteľa ani na US Open.
Z Londýna si 24-ročný Talian odnáša prémiu 3,6 miliónov libier pred zdanením (približne 4,3 milióna eur).
Vďaka obhajobe 2000 bodov si suverénne udrží post svetovej jednotky.
Zverev nenadviazal na júnový triumf z antukového Roland Garros v Paríži a nevyužil šancu na zisk druhého grandslamového titulu.
V rebríčku ATP sa však posunie na druhé miesto pred Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý vynechal Roland Garros i Wimbledon pre zranenie zápästia.
Priebeh zápasu Sinner - Zverev vo finále Wimbledonu 2026
I. set:
V úvode finálového duelu si obaja hráči suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 4:3 sa Sinner po dvojchybe Zvereva dostal k prvému brejkbalu. Nemec ho však odvrátil a o osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk.
V jeho koncovke vďaka víťaznému úderu po čiare slávil úspech Zverev a vyhral prvý set nad Sinnerom od turnaja Masters 1000 v Cincinnati v roku 2024.
II. set:
V druhom dejstve si Sinner aj Zverev držali servis a tak sa k slovu opäť dostal tajbrejk. V ňom dominoval Talian, ktorý si po dvoch minibrejkoch vybudoval náskok 4:0 a za stavu 6:2 premenil hneď prvý setbal.
Sinner zlepšil dĺžku úderov a dokázal pretlačiť Zvereva vo výmenách od základnej čiary. V dôležitých momentoch si vedel pomôcť kvalitným podaním.
III. set:
V treťom sete sa Zverev za stavu 3:3 dostal k svojmu prvému brejkbalu, no Sinner ho odvrátil úspešným stopbalom.
Nemec sa pri pokuse o dobehnutie dropšotu pošmykol a zostal ležať na wimbledonskom centri, neutrpel však žiadne zranenie. Sinner mu pomohol vstať a duel pokračoval.
Zverev však v ďalších minútach stratil úderovú istotu, za stavu 3:4 po sérii nevynútených chýb z forhendu prišiel o servis a Sinner sa po potvrdení brejku ujal vedenia 2:1 na sety.
IV. set:
Sinner bol na koni, vo štvrtom dejstve za stavu 3:3 po víťaznom forhende opäť prelomil Zverevovo podanie a zápas už dotiahol do úspešného konca.
V desiatom geme premenil po forhendovom winneri pri svojom podaní hneď prvý mečbal a dosiahol jubilejný 100. triumf na grandslamovej pôde.
Sinner natiahol víťaznú sériu so Zverevom na desať zápasov a vylepšil si vzájomnú bilanciu na 11:4.
VIDEO: Oslavy Sinnera po zisku titulu
Sinner bol po prevzatí trofeje nadšený. „Je to úžasný pocit obhájiť wimbledonský titul. Ďakujem za podporu celému tímu i mojej mame, ktorá bola v napätí a niekoľkokrát opustila moju lóžu.
Saschovi blahoželám k skvelému turnaju. V Paríži si získal prvý grandslamový titul a teraz si bol blízko k zisku ďalšej trofeje.
Obaja sme vstúpili do finále tým správnym spôsobom, napokon som mal navrch ja. Nie je lepšie miesto na tenis ako wimbledonský center.
Tento ročník bol výnimočný, bolo veľmi teplo a prvýkrát vôbec nepršalo. Ďakujem organizátorom, ktorí odviedli skvelú prácu."
Zverev začal svoj slávnostný príhovor s humorom. „Už ťa Jannik nemám až tak rád. Zdolal si ma desiatykrát za sebou, to je moc.
Znovu si ukázal, prečo si najlepší hráč na svete. Bolo to skvelé zdieľať s tebou centrálny dvorec. Zaslúžiš si tento titul. Gratulujem celému tvojmu tímu.
Postupnými krokmi ste sa dostali až na vrchol, patrí vám veľké uznanie. Ďakujem aj môjmu tímu, boli to úžasné dva mesiace.
Vyhral som Roland Garros a vo Wimbledone som prvýkrát postúpil do finále. Veľká vďaka aj fanúšikom, nikdy som na tomto turnaji necítil takúto podporu."