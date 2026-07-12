    Sinnerova nadvláda nad Zverevom pokračuje. Wimbledonský titul zostáva v Taliansku

    Jannik Sinner.
    Fotogaléria (76)
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. júl 2026 o 20:57
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    Duel v Londýne bol ich prvým vzájomným zápasom na trávnatom povrchu v kariére.

    Wimbledon 2026

    Muži- finále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Alexander Zverev (Nem.-2) 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4

    Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone.

    Vo finále zvíťazil na tráve All England Clubu v pozícii turnajovej jednotky nad nasadenou dvojkou Nemcom Alexandrom Zverevom 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.

    ﻿Sinner vybojoval celkovo piatu trofej z podujatí veľkej štvorky. V rokoch 2025 a 2024 triumfoval na Australian Open, predvlani nenašiel premožiteľa ani na US Open.

    Fotogaléria zo zápasu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Wimbledone 2026 (finále)
    Alexander Zverev of Germany serves to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    76 fotografií
    Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany, left and Jannik Sinner of Italy walk past each other during a change of ends in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)KK81 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší zo zisku prvého setu vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmKK80 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší zo zisku prvého setu vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmAlexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany looks down as he plays against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy reacts after winning a point against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany returns the ball to to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany looks down as he plays against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany, left, and Jannik Sinner of Italy pose for a picture prior to the start of the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Spectators watch as Alexander Zverev of Germany, left, reaches to return the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany looks up as he reacts as he plays against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates winning the second set against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy collect ball tennis ball as he plays against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany plays return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)KK88 Londýn - Taliansky tenista Jannik Sinner sa teší vo finále mužskej dvojhry proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmAlexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy wipes his hands on a towel as he plays against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy throws his racquet in the air as he plays against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany celebrates winning a point against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)KK87 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev si pichá inzulín vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - mužiAlexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates after defeating Alexander Zverev of Germanyo win the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy jumps to his box as he celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates after winning a point against Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates after winning a point against Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates with his trophy after winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy, left embraces Alexander Zverev of Germany at the net fter Sinner defeated Zverev in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)KK93 Londýn - Taliansky tenista Jannik Sinner sa teší so svojím boxom vo víťazstve vo finále mužskej dvojhry proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. Sinner zvíťazil 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4. FOTO TASR/AP Jannik Sinner of Italy celebrates with his box after winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži

    Z Londýna si 24-ročný Talian odnáša prémiu 3,6 miliónov libier pred zdanením (približne 4,3 milióna eur).

    Vďaka obhajobe 2000 bodov si suverénne udrží post svetovej jednotky.

    ﻿Zverev nenadviazal na júnový triumf z antukového Roland Garros v Paríži a nevyužil šancu na zisk druhého grandslamového titulu.

    V rebríčku ATP sa však posunie na druhé miesto pred Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý vynechal Roland Garros i Wimbledon pre zranenie zápästia.

    Priebeh zápasu Sinner - Zverev vo finále Wimbledonu 2026

    I. set:

    V úvode finálového duelu si obaja hráči suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 4:3 sa Sinner po dvojchybe Zvereva dostal k prvému brejkbalu. Nemec ho však odvrátil a o osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk.

    V jeho koncovke vďaka víťaznému úderu po čiare slávil úspech Zverev a vyhral prvý set nad Sinnerom od turnaja Masters 1000 v Cincinnati v roku 2024.

    II. set:

    V druhom dejstve si Sinner aj Zverev držali servis a tak sa k slovu opäť dostal tajbrejk. V ňom dominoval Talian, ktorý si po dvoch minibrejkoch vybudoval náskok 4:0 a za stavu 6:2 premenil hneď prvý setbal.

    Sinner zlepšil dĺžku úderov a dokázal pretlačiť Zvereva vo výmenách od základnej čiary. V dôležitých momentoch si vedel pomôcť kvalitným podaním.

    III. set:

    V treťom sete sa Zverev za stavu 3:3 dostal k svojmu prvému brejkbalu, no Sinner ho odvrátil úspešným stopbalom.

    Nemec sa pri pokuse o dobehnutie dropšotu pošmykol a zostal ležať na wimbledonskom centri, neutrpel však žiadne zranenie. Sinner mu pomohol vstať a duel pokračoval.

    Zverev však v ďalších minútach stratil úderovú istotu, za stavu 3:4 po sérii nevynútených chýb z forhendu prišiel o servis a Sinner sa po potvrdení brejku ujal vedenia 2:1 na sety.

    IV. set:

    Sinner bol na koni, vo štvrtom dejstve za stavu 3:3 po víťaznom forhende opäť prelomil Zverevovo podanie a zápas už dotiahol do úspešného konca.

    V desiatom geme premenil po forhendovom winneri pri svojom podaní hneď prvý mečbal a dosiahol jubilejný 100. triumf na grandslamovej pôde.

    Sinner natiahol víťaznú sériu so Zverevom na desať zápasov a vylepšil si vzájomnú bilanciu na 11:4.

    VIDEO: Oslavy Sinnera po zisku titulu

    Sinner bol po prevzatí trofeje nadšený. „Je to úžasný pocit obhájiť wimbledonský titul. Ďakujem za podporu celému tímu i mojej mame, ktorá bola v napätí a niekoľkokrát opustila moju lóžu.

    Saschovi blahoželám k skvelému turnaju. V Paríži si získal prvý grandslamový titul a teraz si bol blízko k zisku ďalšej trofeje.

    Obaja sme vstúpili do finále tým správnym spôsobom, napokon som mal navrch ja. Nie je lepšie miesto na tenis ako wimbledonský center.

    Tento ročník bol výnimočný, bolo veľmi teplo a prvýkrát vôbec nepršalo. Ďakujem organizátorom, ktorí odviedli skvelú prácu."

    Zverev začal svoj slávnostný príhovor s humorom. „Už ťa Jannik nemám až tak rád. Zdolal si ma desiatykrát za sebou, to je moc.

    Znovu si ukázal, prečo si najlepší hráč na svete. Bolo to skvelé zdieľať s tebou centrálny dvorec. Zaslúžiš si tento titul. Gratulujem celému tvojmu tímu.

    Postupnými krokmi ste sa dostali až na vrchol, patrí vám veľké uznanie. Ďakujem aj môjmu tímu, boli to úžasné dva mesiace.

    Vyhral som Roland Garros a vo Wimbledone som prvýkrát postúpil do finále. Veľká vďaka aj fanúšikom, nikdy som na tomto turnaji necítil takúto podporu."


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    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner.
    Sinnerova nadvláda nad Zverevom pokračuje. Wimbledonský titul zostáva v Taliansku
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