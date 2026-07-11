Argentína prišla o legendu. Zomrel futbalista, ktorý na MS navždy zmenil pravidlá

Antonio Rattin
Antonio Rattin (Autor: REUTERS)
ČTK|11. júl 2026 o 23:16
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Protestoval proti faulu, z ihriska ho museli odviesť policajti.

Zomrel argentínsky futbalista Antonio Rattín, ktorého vzdorovitá reakcia po vylúčení na majstrovstvá sveta v roku 1966 prispela k zavedeniu žltých a červených kariet.

Bývalý záložník tímu Boca Juniors mal 89 rokov, o jeho úmrtí informoval národný futbalový zväz.

Vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v roku 1966 sa Argentína stretla v londýnskom Wembley s domácim Anglickom.

Rattín v 36. min protestoval proti faulu a za verbálne napadnutie bol vylúčený. Rozhodcovia vtedy nepoužívali karty, verdikt o vylúčení hráčom oznamovali ústne.

Pri odchode z hracej plochy Rattín pokrčil rohovú zástavku s motívom britskej vlajky a sadol si na červený koberec vyhradený pre kráľovnú. Z ihriska ho museli odviesť dvaja policajti.

V dôsledku tohto incidentu dospela FIFA k záveru, že rozhodcovia potrebujú všeobecne zrozumiteľný systém pre oznámenie varovania a vylúčenia. V roku 1967 zaviedla žlté a červené karty, ktoré sa používajú dodnes.

Reprezentácie

Antonio Rattin
Antonio Rattin
Argentína prišla o legendu. Zomrel futbalista, ktorý na MS navždy zmenil pravidlá
so 23:16
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