Argentína prišla o legendu. Zomrel futbalista, ktorý na MS navždy zmenil pravidlá

Zomrel argentínsky futbalista Antonio Rattín, ktorého vzdorovitá reakcia po vylúčení na majstrovstvá sveta v roku 1966 prispela k zavedeniu žltých a červených kariet.
Bývalý záložník tímu Boca Juniors mal 89 rokov, o jeho úmrtí informoval národný futbalový zväz.
Vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v roku 1966 sa Argentína stretla v londýnskom Wembley s domácim Anglickom.
Rattín v 36. min protestoval proti faulu a za verbálne napadnutie bol vylúčený. Rozhodcovia vtedy nepoužívali karty, verdikt o vylúčení hráčom oznamovali ústne.
Pri odchode z hracej plochy Rattín pokrčil rohovú zástavku s motívom britskej vlajky a sadol si na červený koberec vyhradený pre kráľovnú. Z ihriska ho museli odviesť dvaja policajti.
V dôsledku tohto incidentu dospela FIFA k záveru, že rozhodcovia potrebujú všeobecne zrozumiteľný systém pre oznámenie varovania a vylúčenia. V roku 1967 zaviedla žlté a červené karty, ktoré sa používajú dodnes.