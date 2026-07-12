    Iránu zostáva tréner aj po vypadnutí na MS. Ghálenúí predĺžil zmluvu do ázijského šampionátu

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|12. júl 2026 o 19:37
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    Irán sa na januárovom ázijskom šampionáte v Saudskej Arábii stretne v skupine s Čínou, Kirgizskom a Sýriou.

    Futbalistov Iránu aj naďalej povedie tréner Amír Ghálenúí. Zväz dnes informoval o tom, že s koučom, ktorý s tímom na prebiehajúcich majstrovstvách sveta skončil v skupinovej fáze, predĺžil zmluvu do januárového ázijského šampionátu.

    Dvadsaťšesťročný Ghálenúí sa Iránu ujal v marci 2023 a na tohtoročnom šampionáte v Severnej Amerike s ním v skupine trikrát remizoval a tesne nepostúpil do play off.

    V minulosti už národný tím trénoval v rokoch 2006 až 2007.

    Majstrovstvá Ázie sa začnú 7. januára v Saudskej Arábii. Irán sa v skupine postupne stretne s Čínou, Kirgizskom a Sýriou.

    Irán na poslednom šampionáte v roku 2023 došiel do finále, na konte má aj tri tituly, ten posledný získal v roku 1976.

    Irán na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    0 - 0
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    1 - 1
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu.
    Iránu zostáva tréner aj po vypadnutí na MS. Ghálenúí predĺžil zmluvu do ázijského šampionátu
    dnes 19:37
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