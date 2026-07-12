Iránu zostáva tréner aj po vypadnutí na MS. Ghálenúí predĺžil zmluvu do ázijského šampionátu

Futbalistov Iránu aj naďalej povedie tréner Amír Ghálenúí. Zväz dnes informoval o tom, že s koučom, ktorý s tímom na prebiehajúcich majstrovstvách sveta skončil v skupinovej fáze, predĺžil zmluvu do januárového ázijského šampionátu.
Dvadsaťšesťročný Ghálenúí sa Iránu ujal v marci 2023 a na tohtoročnom šampionáte v Severnej Amerike s ním v skupine trikrát remizoval a tesne nepostúpil do play off.
V minulosti už národný tím trénoval v rokoch 2006 až 2007.
Majstrovstvá Ázie sa začnú 7. januára v Saudskej Arábii. Irán sa v skupine postupne stretne s Čínou, Kirgizskom a Sýriou.
Irán na poslednom šampionáte v roku 2023 došiel do finále, na konte má aj tri tituly, ten posledný získal v roku 1976.