Wonderwall sa stal hymnou Anglicka na MS. Beckham spieval s hráčmi, Gallagher je nadšený

Na začiatku bol podnet od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), aby každá účastnícka krajina svetového šampionátu nahlásila zoznam troch skladieb, ktoré zahrajú jej hráčom po víťazných zápasoch.
Angličania nahlásili notoricky známu melódiu "Sweet Caroline" od Neila Diamonda, tiež "Hey Jude" od The Beatles a aj "Wonderwall" od The Oasis.
Keď Anglicko vo svojom prvom vystúpení na MS v Severnej Amerike zdolalo Chorvátsko (4:2), ich fanúšikovia na AT&T Stadium v Arlingtone začali spievať skladbu Wonderwall a vyzvali na spev aj svojich futbalistov.
Tí sa na podnet kapitána Harryho Kanea pridali a odvtedy je to tak po každom víťaznom zápase.
Špeciálne emócie Kane a spol zažívali najmä na ikonickom štadióne Aztéca v Mexico City po vyradení domácich Mexičanov (3:2) v osemfinále pred vyše 80-tisíc sklamanými fanúšikmi domáceho tímu.
Keď sa autora skladby Noela Gallaghera pýtali, čo pre neho znamená, že Angličania si jeden z najväčších hudobných hitov 90. rokov 20. storočia vzali ako vlastný, odpovedal: "Som nadšený tým, že pieseň už nie je len moja, ale definitívne patrí ľuďom.
Je z toho krásny rituál a príklad prepojenosti hráčov s fanúšikmi."
Aj jeho brat Liam Gallagher verejne vyjadril podporu spievania Wonderwall po zípasoch na majstrovstvách sveta.
A rovnako to cítia aj anglickí futbalisti. "Keď sme túto skladbu spievali s fanúšikmi prvýkrát po zápase proti Chorvátsku, cítil som niečo výnimočné.
Určite to bol jeden z mojich najkrajších momentov v drese Anglicka," uviedol Harry Kane podľa webu USA Today.
"Keď nepoznáte text tejto piesne, ani nie ste Angličan.Je to taká známa skladba, že každý musí poznať jej text.
Ak nie, radšej sa ho rýchlo naučte," vyzval všetkých fanúšikov Anglicka stredopoliar Morgan Rogers.
Keď Angličania po výhre nad Nórmi (2:1 pp) na príznačnom mieste Hard Rock Stadium v Miami spievali Wonderwall s fanúšikmi, spontánne sa k nim pridávali aj ľudia z VIP zóny vrátane Davida Beckhama a jeho syna Romea.
Žiada sa dodať: ešte dvakrát si zaspievajú a jeden z najväčších futbalových národov sveta sa dočká druhého titulu po 60 rokoch.
Proti však bude v semifinále Argentína s Lionelom Messim, resp. neskôr vo finále jeden z dvojice Francúzsko - Španielsko.