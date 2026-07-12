    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    11.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    1 - 2pp
    1:1, 0:1
    Po predĺžení
    Anglicko
    Anglicko

    Wonderwall sa stal hymnou Anglicka na MS. Beckham spieval s hráčmi, Gallagher je nadšený

    Anglickí futbalisti sa tešia po víťazstve.
    Anglickí futbalisti sa tešia po víťazstve. (Autor: TAR/AP)
    SITA|12. júl 2026 o 16:32
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    Kapitán Kane prezradil, že prvý spoločný spev po zápase s Chorvátskom bol jedným z jeho najkrajších momentov v drese Anglicka.

    Na začiatku bol podnet od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), aby každá účastnícka krajina svetového šampionátu nahlásila zoznam troch skladieb, ktoré zahrajú jej hráčom po víťazných zápasoch.

    Angličania nahlásili notoricky známu melódiu "Sweet Caroline" od Neila Diamonda, tiež "Hey Jude" od The Beatles a aj "Wonderwall" od The Oasis.

    Keď Anglicko vo svojom prvom vystúpení na MS v Severnej Amerike zdolalo Chorvátsko (4:2), ich fanúšikovia na AT&T Stadium v Arlingtone začali spievať skladbu Wonderwall a vyzvali na spev aj svojich futbalistov.

    Tí sa na podnet kapitána Harryho Kanea pridali a odvtedy je to tak po každom víťaznom zápase.

    Špeciálne emócie Kane a spol zažívali najmä na ikonickom štadióne Aztéca v Mexico City po vyradení domácich Mexičanov (3:2) v osemfinále pred vyše 80-tisíc sklamanými fanúšikmi domáceho tímu.

    Keď sa autora skladby Noela Gallaghera pýtali, čo pre neho znamená, že Angličania si jeden z najväčších hudobných hitov 90. rokov 20. storočia vzali ako vlastný, odpovedal: "Som nadšený tým, že pieseň už nie je len moja, ale definitívne patrí ľuďom.

    Je z toho krásny rituál a príklad prepojenosti hráčov s fanúšikmi."

    Aj jeho brat Liam Gallagher verejne vyjadril podporu spievania Wonderwall po zípasoch na majstrovstvách sveta.

    A rovnako to cítia aj anglickí futbalisti. "Keď sme túto skladbu spievali s fanúšikmi prvýkrát po zápase proti Chorvátsku, cítil som niečo výnimočné.

    Určite to bol jeden z mojich najkrajších momentov v drese Anglicka," uviedol Harry Kane podľa webu USA Today.

    "Keď nepoznáte text tejto piesne, ani nie ste Angličan.Je to taká známa skladba, že každý musí poznať jej text.

    Ak nie, radšej sa ho rýchlo naučte," vyzval všetkých fanúšikov Anglicka stredopoliar Morgan Rogers.

    Keď Angličania po výhre nad Nórmi (2:1 pp) na príznačnom mieste Hard Rock Stadium v Miami spievali Wonderwall s fanúšikmi, spontánne sa k nim pridávali aj ľudia z VIP zóny vrátane Davida Beckhama a jeho syna Romea.

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    Žiada sa dodať: ešte dvakrát si zaspievajú a jeden z najväčších futbalových národov sveta sa dočká druhého titulu po 60 rokoch.

    Proti však bude v semifinále Argentína s Lionelom Messim, resp. neskôr vo finále jeden z dvojice Francúzsko - Španielsko.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Anglickí futbalisti sa tešia po víťazstve.
    Anglickí futbalisti sa tešia po víťazstve.
    Wonderwall sa stal hymnou Anglicka na MS. Beckham spieval s hráčmi, Gallagher je nadšený
    dnes 16:32
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Anglickí futbalisti sa tešia po víťazstve.
    Anglickí futbalisti sa tešia po víťazstve.
    Wonderwall sa stal hymnou Anglicka na MS. Beckham spieval s hráčmi, Gallagher je nadšený
    dnes 16:32
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    Domov»MS vo futbale 2026»Wonderwall sa stal hymnou Anglicka na MS. Beckham spieval s hráčmi, Gallagher je nadšený