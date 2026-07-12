Strelec nastúpil až v druhom polčase, no skončil ako hrdina. Dva góly a remíza pre Boro

Slovenský futbalista David Strelec v drese Middlesbrough FC.
Slovenský futbalista David Strelec v drese Middlesbrough FC. (Autor: REUTERS)
TASR|12. júl 2026 o 15:55
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Strelec nastúpil až v druhom polčase za stavu 0:2.

Slovenský futbalista David Strelec zaznamenal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou dva góly a zariadil tak remízu s portugalským Farense.

Tréner Kim Hellberg označil prebiehajúcu letnú prípravu za veľmi dôležitú pre budúcnosť Strelca v „Boro“.

Anglické druholigové mužstvo ukončilo týždňové sústredenie v Portugalsku duelom proti tamojšiemu SC Farense.

Hralo sa za zatvorenými dverami. Počas prestávky za nepriaznivého stavu 0:2 vymenil Hellberg celú jedenástku a medzi hráčmi, ktorí sa dostali na ihrisko, bol aj Strelec. Najprv v 55. minúte znížil a v druhej nadstavenej minúte hlavičkou vyrovnal na konečných 2:2.

Pre Strelca ide po minuloročnom prestupe o prvú letnú prípravu v Middlesbrough.

Do Anglicka prestúpil na začiatku septembra a v Championship sa v tom čase odohrali už štyri kolá.

„David spravil veľké kroky už minulý rok. Mal to náročné. Prišiel po začiatku sezóny a nemal možnosť absolvovať plnú prípravu.

Preto bude teraz dôležité, čo predvedie, ak dostane šancu. To mi napovie, čoho je naozaj schopný.

Plne mu dôverujem a podľa môjho názoru je to hráč s obrovským potenciálom,“ vyjadril sa na začiatku týždňa Hellberg podľa The Northern Echo.

Strelec si v uplynulom ročníku v lige pripísal osem gólov a jednu asistenciu.

„Boro“ odohrá budúcu sobotu prvý prípravný duel už aj s divákmi, keď vycestuje na pôdu škótskeho Celticu Glasgow.

Anglicko

Slovenský futbalista David Strelec v drese Middlesbrough FC.
Slovenský futbalista David Strelec v drese Middlesbrough FC.
Strelec nastúpil až v druhom polčase, no skončil ako hrdina. Dva góly a remíza pre Boro
dnes 15:55
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