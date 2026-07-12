    Pogačar zostáva v žltom, no výhru bral iný. Holanďan vyhral špurt štvorčlennej skupiny

    9. etapa Tour de France 2026.
    Fotogaléria (40)
    9. etapa Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. júl 2026 o 17:30
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    Organizátori etapu pre mimoriadnu vlnu horúčav v departemente Corrèze skrátili o 30 kilometrov.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 9. etapa (Malemort - Ussel, 155,5 km)

    PORADIE

    KRAJINA

    MENO

    TÍM

    ČAS

    1.

    NLD

    Mathieu van der Poel

    Alpecin-Premier Tech

    2.

    NOR

    Johannessen Tobias Halland

    Uno-X Mobility

    3.

    GBR

    Pidcock Thomas

    Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

    4.

    FRA

    Baudin Alex

    EF Education-EasyPost

    5.

    ITA

    Ganna Filippo

    Netcompany INEOS

    6.

    DNK

    Pedersen Mads

    Lidl-Trek

    7.

    AUS

    Matthews Michael

    Team Jayco-AlUla

    8.

    FRA

    Delbove Joris

    TotalEnergies

    9.

    USA

    Simmons Quinn

    Lidl-Trek

    10.

    CZE

    Vacek Mathias

    Lidl-Trek


    Holandský cyklista Mathieu van der Poel zvíťazil v nedeľnej deviatej etape 113. ročníka Tour de France.

    Člen tímu Alpecin-Premier Tech si najlepšie poradil so záverom skrátenej 154,6 km dlhej etapy z Malemort do Ussel a v špurte štvorčlennej čelnej skupiny bol rýchlejší ako druhý Nór Tobias Johannessen (Uno-X) a tretí Brit Tom Pidcock (Pinarello Q36.5). V žltom drese pre priebežného lídra pretekov zostal Slovinec Tadej Pogačar z SAE Emirates.

    Fotogaléria z 8. etapy na Tour de France 2026
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Norway's Tobias Foss cools down with water as he rides in the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    40 fotografií
    KK47 Malemort - Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyKK46 Malemort - Francúzsky cyklista Paul Seixa s respirátorom a chladiacou vestou pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavy - respirátor - chladiaca - vestaKK45 Malemort - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, waits for the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, center, and his teammates wear cooling vests ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away ride during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer the riders during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Johannessen, left, and Quinn Simmons of the U.S. ride in a break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Per Strand Hagenes rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Foss cools down with water as he rides in the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK47 Malemort - Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyKK46 Malemort - Francúzsky cyklista Paul Seixa s respirátorom a chladiacou vestou pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavy - respirátor - chladiaca - vestaKK45 Malemort - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, waits for the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, center, and his teammates wear cooling vests ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Priebeh 9. etapy na Tour de France 2026

    Deviatu etapu organizátori skrátili o približne 30 kilometrov po tom, čo francúzske meteorologické úrady vyhlásili v departemente Correze červenú výstrahu pre mimoriadne intenzívnu vlnu horúčav.

    Vypustený bol úvod trasy a rýchlostná prémia preto prišla na rad už po necelých 15 km. Od začiatku bolo jasné, že sa o zisk bodov bude snažiť najmä Lidl-Trek a držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen si bez väčších problémov pripísal 25 bodov do bodovacej súťaže.

    Takmer ihneď po prémii prišli podľa očakávaní prvé pokusy o únik. Od pelotónu sa odpútalo päť jazdcov, no pelotón ich dostihol ešte pred vrcholom prvého kategorizovaného stúpania.

    Výrazné problémy mal medzitým vo vysokých teplotách víťaz 7. a 8. etapy Tim Merlier zo Soudal Quick-Step, ktorý v tom čase strácal už viac ako tri minúty.

    Necelých 106 km do cieľa etapy už bol pelotón pomerne rozkúskovaný, no na čele bola stále väčšia skupina jazdcov a zatiaľ žiadny únik. Počet tímov, ktoré chceli byť jeho súčasťou, bol veľký a to brzdilo priebeh pretekov.

    Posledné kilometre 9. etapy

    Neustále sa išlo vo vysokom tempe a približne 95 km do cieľa sa napokon odpútala dvanástka jazdcov, medzi ktorými boli aj van der Poel, Quinn Simmons a Derek Gee-West (obaja Lidl-Trek).

    Po viacerých útokoch sa na čele usadilo osem pretekárov a do vedúcej skupiny sa ešte počas stúpania Suc au May prebojoval aj Pidcock.

    Za nimi nasledovala hŕstka stíhajúcich jazdcov s minimálnym náskokom na oklieštený hlavný balík, ktorý strácal 70 kilometrov pred koncom 1:20 min. Tím SAE Emirates s priebežným lídrom Tadejom Pogačarom v ňom nepretržite kontroloval situáciu.

    Kvalitnú prácu odvádzal počas celej etapy Lidl-Trek, ktorý na začiatku zabezpečil pre Pedersena 25 bodov, vo vedúcej skupine mal dvojicu pretekárov a v hlavnom balíku ďalšiu štvoricu.

    Skupina vpredu najprv dobre spolupracovala, no potom sa to zmenilo a ich náskok sa začal zmenšovať. Zásluhu na tom mal aj Ineos, ktorý pred nájazdom na záverečnú horskú prémiu prebral tempo po pretekároch SAE.

    Vpredu vyskúšal počas krátkeho záverečného stúpania svojich súperov van der Poel a podarilo sa mu rozdeliť osemčlennú skupinu.

    Zostali s ním iba Pidcock, Johannessen a Alex Baudin (EF Education - EasyPost). Štvorica nedovolila skupine za nimi skresať manko a van der Poel potvrdil, že profil a záver nedeľnej etapy vyhovoval jeho kvalitám.

    Holanďan si pripísal tretie víťazstvo na Tour, premiérové získal v roku 2021 a druhé vybojoval minulý rok.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026


    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    9. etapa Tour de France 2026.
    9. etapa Tour de France 2026.
    Pogačar zostáva v žltom, no výhru bral iný. Holanďan vyhral špurt štvorčlennej skupiny
    dnes 17:30
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