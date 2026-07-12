Výrok o francúzskom tíme pred semifinále MS pobúril Európu. Španielsky expremiér čelí vlne kritiky

Niekdajší španielsky premiér Mariano Rajoy čelí kritike za svoje poznámky o tom, že v národnom francúzskom futbalovom tíme nehrajú žiadni Francúzi. Informovala o tom dnes agentúra AFP.
Futbalové výbery Španielska a Francúzska sa v utorok na majstrovstvách sveta stretnú v semifinálovom zápase.
Rajoyovo vyjadrenie odsúdil ako xenofóbny súčasný španielsky premiér Pedro Sánchez. "Sú takí, ktorí merajú spolupatričnosť podľa priezviska, miesta narodenia či farby kože.
Iní merajú podľa našich koreňov v krajine a našu vôľu krajine prispieť, "napísal Sánchez na X. Poznamenal, že Španielsko patrí tým, ktorí túto krajinu milujú a pracujú pre ňu. "Nie tým, ktorí ju hanobia xenofóbnymi vyhláseniami," dodal.
Španielsky minister dopravy Óscar Puente o konzervatívcovi Rajoyovi vyhlásil, že je to postfrankistický idiot.
Generál Francisco Franco bol španielsky autoritársky vodca, ktorý krajine vládol od konca 30. rokov do svojej smrti v roku 1975, potom sa krajina vrátila k demokratickému zriadeniu.
Ostro sa voči Rajoyovi ohradili francúzski politici. Minister vnútra Laurent Nuňez povedal stanici BFMTV, že výroky španielskeho expremiéra sú absolútne neprijateľné.
Šéf francúzskych komunistov Fabien Roussel prirovnal Rajoya k paraguajskej senátorke Celeste Amarillaovej.
Tá pred pár dňami po porážke svojej krajiny Francúzskom po tom, ako kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé rozhodol gólom z penalty, označila tohto hráča za "kolonizovaného Kamerunca, ktorý sa zúfalo snaží byť Francúzom", a za "zviera", čo sa nenaučilo písať.
Dodala, že ho paraguajskí hráči mali po zápase zbiť. "Jednoducho sa nemôžu ubrániť od rozmetávania tohto nechutného rasizmu," uviedol Roussel.
Francúzska ministerka pre rodovú rovnosť Aurore Bergéová kritizovala "opakované rasistické výlevy".
"Je načase, aby s tým prestali a aby sa šport stal znovu miestom, kde je človek posudzovaný podľa talentu a podľa ničoho iného," uviedla.
S kritikou vystúpila aj francúzska ministerka pre zámorské územia Naïma Moutchouová, podľa ktorej Francúzsko v tejto veci opakovane čelí nenávisti.
Šéf francúzskej Socialistickej strany (PS) Olivier Faure poznamenal, že Francúzsko nemá farbu kože ani žiadne náboženstvo.
Francúzska ambasáda v Madride reagovala na sociálnych sieťach poznámkou, že všetci hráči francúzskeho tímu sú Francúzi a že z 26 futbalistov národného výberu sa ich 23 narodilo vo Francúzsku.