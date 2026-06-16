    Irán
    Irán
    MS vo futbale 2026
    16.06.2026, Skupina G
    2 - 2
    1:1
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Irán nepotvrdil úlohu favorita. Nový Zéland pomýšľal na historickú výhru

    Momentka zo zápasu Irán - Nový Zéland
    Fotogaléria (36)
    Momentka zo zápasu Irán - Nový Zéland (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|16. jún 2026 o 06:25
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    Irán a Nový Zéland remizovali v skupine G na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Irán - Nový Zéland

    Góly: 32. Rezaeian, 64. Mohebi - 7. a 54. Just

    Rozhodcovia: Ramos – Morin, Bisguerra (všetci Mex.), ŽK: Hajsafi (Irán), 70.108 divákov.

    Irán: Beiranvand - Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi - Mohebi, Ghoddos (65. Hajsafi), Ezatolahi, Yousefi (46. Ghayedi) - Moghanlou (53. Alipour), Taremi (80. Hosseinzadeh)

    Nový Zéland: Crocombe - Payne (77. Elliot), Surman, Boxall, Cacace (68. Old) - Bell, Stamenic (90.+2 Bindon) - McCowatt (68. Thomas), Singh (90.+2 Randall), Just - Wood

    Futbalisti Iránu remizovali vo svojom úvodnom dueli na MS 2026 s Novým Zélandom 2:2.

    V stretnutí G-skupiny v Los Angeles museli dvakrát doťahovať náskok súpera. Dvoma gólmi sa v novozélandskom drese blysol krídelník Elijah Just.

    Asistencie pri oboch zásahoch Justa si pripísal kapitán Chris Wood. Jeho tím sa však nedočkal historicky prvého víťazstva na svetových šampionátoch, kde zaznamenal štvrtý nerozhodný výsledok za sebou.

    V 64. minúte totiž deľbu bodov zariadil presnou hlavičkou Mohammad Mohebi po centri Ramina Rezaeiana, ktorý sa predtým zapísal aj do streleckej listiny.

    Irán čaká ďalší zápas na šampionáte v nedeľu 21. júna o 21.00 SELČ proti Belgicku, Nový Zéland sa v noci na pondelok o 3.00 SELČ stretne s Egyptom.

    Fotogaléria zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    Záber zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026
    Záber zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026
    Záber zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026
    Záber zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026
    36 fotografií
    Záber zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026Záber zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026Záber zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026Záber zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Irán - Nový Zéland

    I. polčas:

    Iránčania síce začali aktívnejšie, ale z prvej nebezpečnejšej akcie súpera hneď inkasovali. V 7. minúte sa po dlhej lopte od brankára Crocombea dostali All Whites až do šestnástky súpera, kapitán Wood pripravil loptu Justovi, ktorý si prehodil loptu na pravačku a parádne otvoril skóre - 0:1.

    Na druhej strane mohol v 23. minúte vyrovnať Taremi, no jeho strela z hranice šestnástky opečiatkovala ľavú žrď bránky Beiranvanda.

    Skóre sa menilo až o jedenásť minút neskôr, keď sa pred gólmanom dostal k lopte Rezaeian a vyrovnal na 1:1. V nadstavenom čase sa po presnej hlavičke Nematiho tešil iránsky tím aj z druhého gólu, ale jeho autor stál v jasnom ofsajde.

    II. polčas:

    Aj po prestávke sa ako prví presadili Novozélanďania a aj o druhú gólovú akciu tímu sa postarali rovnakí hráči - Just si v šestnástke narazil loptu s Woodom a šikovne zakončil ponad padajúceho obrancu i brankára Beiranvanda - 1:2.

    Tesný náskok ostrovanov však vydržal iba desať minút, pretože v 64. minúte gólovo udrelo aj na druhej strane. Na center Rezaeiana z pravej strany vyskočil nepokrytý Mohebi a presnou hlavičkou aj s pomocou žrde vyrovnal.

    Do konca zápasu sa už napriek viacerým sľubne sa črtajúcim akciám skóre nezmenilo a tak majú po prvých dueloch všetky štyri tímy skupiny na konte zhodne jeden bod.

    Hlasy po zápase

    Ramin Rezaeian, obranca Iránu s bilanciou 1+1: „Chceli sme tri body, no vzhľadom na všetko, čím sme si v uplynulých dňoch prešli, musíme tento bod brať s pokorou. Ukázali sme obrovskú mentálnu silu. Dvakrát sme prehrávali, no ani na sekundu sme neprestali veriť nášmu systému a neustále sme sa tlačili dopredu. Skupina je úplne otvorená a my sme pripravení v ďalšom zápase nechať na ihrisku všetko.“

    Elijah Just, autor dvoch gólov N Zélandu: „Je to naozaj výnimočné. Pred zápasom sme si stanovili viacero cieľov a prvým bolo streliť gól. Zisk jedného bodu je v poriadku a máme veľa pozitív, na ktorých môžeme stavať. Pre mňa bolo dať jeden gól niečo, o čom sa mi ani nesnívalo, a streliť dva je jednoducho úžasné.“

    Program skupiny G na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    1 - 1
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iran's Mehdi Ghayedi (10) battles for the ball with New Zealand's Tim Payne (2) during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Iran's Mehdi Ghayedi (10) battles for the ball with New Zealand's Tim Payne (2) during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    dnes 07:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iran's Mehdi Ghayedi (10) battles for the ball with New Zealand's Tim Payne (2) during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Iran's Mehdi Ghayedi (10) battles for the ball with New Zealand's Tim Payne (2) during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    dnes 07:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Irán nepotvrdil úlohu favorita. Nový Zéland pomýšľal na historickú výhru