Historické české finále vo Wimbledone. Navrátilová: Je to neuveriteľný úspech, som pyšná

Historické české finále vo Wimbledone medzi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vyvolalo veľký ohlas v tenisovom svete aj mimo neho.
Podľa legendárnej Martiny Navrátilovej ide o neuveriteľný úspech. Na sociálnych sieťach hráčkam zablahoželali aj predstavitelia Českého tenisového zväzu a organizátori turnaja pre obe finalistky vytvorili špeciálnu grafiku v podobe šachovnice.
Češky vo Wimbledone ukazujú, čo dokážu
„Je to neuveriteľný úspech. Najmä Karolína, aj keď nehrala svoj najlepší tenis, bojovala a vyhrala,“ povedala Navrátilová českým novinárom.
„Teraz už môžem byť pokojná a len si to užívať, pretože budeme mať ďalšiu českú víťazku. Hovorím vám, že Češky vo Wimbledone ukazujú, čo dokážu. Je to neuveriteľne dobré,“ dodala pre BBC.
VIDEO: Zostrih zápasu Muchová - Gauffová
Nasadená desiatka Karolína Muchová postúpila do finále po štvrtkovom víťazstve nad o tri priečky vyššie nasadenou Američankou Coco Gauffovou 6:2, 1:6, 7:6.
V rozhodujúcom supertajbrejku odvrátila za stavu 8:9 mečbal a zvíťazila 12:10. Turnajová deviatka Linda Nosková postúpila po výhre nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou, ktorú zdolala 6:4, 6:4.
Som veľmi rada a pyšná
„Pre obe je to veľká príležitosť. Linda má dvadsaťjeden rokov, a aj keby to teraz nevyhrala, čaká ju ešte veľa šancí. Karolína je teraz navyše zdravá.
Som veľmi rada a pyšná,“ povedala Navrátilová. K gratulantom sa na sociálnych sieťach pridala aj wimbledonská víťazka z roku 2023 Markéta Vondroušová.
Zápas Muchovej proti Gauffovej nadchol aj bývalú americkú tenistku a trojnásobnú grandslamovú šampiónku Jennifer Capriatiovú.
Jedinečná šanca pre Muchovú
„Bol to fantastický zápas. Pre Coco to bola veľmi tvrdá prehra, ale má pred sebou ešte veľa času.
Mám pocit, že toto je jedinečná šanca pre Muchovú, ktorá je naozaj skvelou tenistkou. Pripomína mi, aký býval tenis kedysi,“ napísala Capriatiová na sociálnej sieti X.
Organizátori Wimbledonu pripravili pre Muchovú a Noskovú aj špeciálnu grafiku. Zobrazuje šachovnicu, na ktorej sa z oboch strán pohybujú obe finalistky, s nápisom „Time for their move“ (Je čas na ich ťah).
Text „Czech Mate“ je zároveň slovnou hračkou odkazujúcou na výraz „checkmate“ (šach mat).
Medzinárodná tenisová asociácia WTA zasa k fotografii Muchovej po zápase napísala: „Tento zápas mal všetko.“
Čisto české finále sa vo Wimbledone uskutoční po prvý raz v samostatnej histórii Českej republiky.
V roku 1986 tu o titul bojovali Hana Mandlíková a Martina Navrátilová, ktorá však už reprezentovala Spojené štáty.
VIDEO: Zostrih zápasu Kosťuková - Nosková
Naposledy sa československé finále na grandslamovom turnaji odohralo v roku 1989 na Australian Open medzi Ivanom Lendlom a Miloslavom Mečířom.
Obom hráčkam zagratulovali aj predstavitelia Českého tenisového zväzu.
Historicky prvé české finále
„Došli nám slová. Historicky prvé české finále s dvoma českými reprezentantkami.
Dievčatá, posielame obrovskú gratuláciu a už sa nevieme dočkať. Toto bude naozaj veľkolepé predstavenie,“ napísali na sociálnych sieťach.
K blahoželaniam sa pripojil aj Český olympijský výbor, ktorý označil české finále za „historický moment“ a vyzdvihol očakávané „neuveriteľné predstavenie“.
Pripomenul tiež spoločné vystúpenie Muchovej a Noskovej vo štvorhre na olympijských hrách v Paríži 2024.
Najväčší zápas tenisovej histórie
„Na olympiáde v Paríži sa dali dokopy na poslednú chvíľu. Vlastne kvôli zraneniu Markéty Vondroušovej. Kája s Lindou sa dovtedy veľmi nepoznali.
Pred hrami spolu ani netrénovali a nemali zladené ani oblečenie. Napokon si však výborne sadli – na kurte aj ľudsky. Dotiahli to až do semifinále.
Štvrté miesto bolo úžasným úspechom. A teraz, po dvoch rokoch, sa postavia proti sebe. V najväčšom zápase tenisovej histórie.
V prvom čisto českom grandslamovom finále. V boji o wimbledonský titul. Súperky, ale stále veľké kamarátky,“ uviedli predstavitelia ČOV.
Finále ženskej dvojhry vo Wimbledone sa odohrá v sobotu od 17:00 SELČ.