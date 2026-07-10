Pôsobia nezdolateľne, robia si, čo chcú. Vo vzduchu už cítiť oslavy. Zastaví ich niekto?

Francúzi opäť vyzerajú ako mužstvo, ktoré nemá slabinu. Pôsobia majestátne. Nezdolateľne. Radosť, úsmevy, objatia, víťazné pokriky aj slzy šťastia. Takto dnes vyzerá Francúzsko.
„Leto sa len začalo, no pre Les Bleus je už teraz mimoriadne vydarené,“ napísal denník Le Figaro.
Nikto zatiaľ nevie, či bude napokon aj legendárne. Spoluhráči Kyliana Mbappého však robia všetko pre to, aby za sebou strhli celý národ, zaplnili ulice oslavujúcimi fanúšikmi a dopriali Francúzom ďalší nezabudnuteľný futbalový príbeh.
VIDEO: Góly Francúzska
Na ceste za treťou majstrovskou hviezdou si zverenci Didiera Deschampsa vo Foxborough bez väčších problémov poradili s Marokom 2:0 a suverénne postúpili do semifinále majstrovstiev sveta.
Svet im leží pri nohách
Maroko pohltil talent, disciplína aj útočná sila francúzskeho výberu, ktorý je hladnejší než kedykoľvek predtým a odhodlaný zapísať sa do dejín futbalu.
V zápase, ktorý mali Les Bleus od úvodného hvizdu pod kontrolou, si vybojovali už tretí postup za sebou medzi štyri najlepšie tímy sveta.
„Monumentálne. Historické. Ani tie najsilnejšie superlatívy nestačia,“ napísal Le Figaro.
Francúzske médiá už hovoria o mužstve, ktoré kráča za vlastnou legendou.
„Nič ich nedokáže zastaviť. Svet im leží pri nohách. Teda aspoň na dosah ruky. Belgicko alebo Španielsko sa pokúsi postaviť do cesty tomuto novému úsvitu, tomuto svetlu, ktoré presahuje hranice futbalu.
Vo vzduchu už cítiť oslavy aj ohňostroje,“ napísal komentátor Dominique Sévérac z denníka Le Parisien.
Už po osemfinálovom víťazstve nad Paraguajom mali francúzski fanúšikovia pocit, že sledovali súpera, ktorý sa prakticky vzdal snahy hrať futbal.
Maroko sa bálo hrať
Vo štvrťfinále sa scenár do veľkej miery zopakoval. Maročania nastúpili veľmi hlboko zatiahnutí, vyčkávali a očividne rešpektovali silu francúzskej ofenzívy.
Ak sa podobný prístup dal pochopiť pri talentovo slabšom Paraguaji, pri Maroku s hráčmi ako Achraf Hakimi či Bouaddi vyvolal veľké prekvapenie.
Prvý polčas sa prakticky odohrával len na jednu bránku. Francúzsko vyslalo trinásť striel, Maroko jedinú. Les Bleus si vytvorili množstvo šancí už v úvode (4., 5., 33. a 35. minúta), no dlho ich trápila efektivita.
MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
Francúzsko - Maroko 2:0 (0:0)
Góly: 60. Mbappe, 66. Dembele.
Rozhodcovia: Tello – Belatti, Chade (Arg.), ŽK: Diop (Maroko)
Diváci: 63.811
Francúzsko: Maignan – Kounde (87. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne – M. Kone (71. Zaire-Emery), Rabiot – Dembele, Olise, Doue (77. Barcola) – Mbappe (77. Mateta)
Maroko: Bounou – Hakimi, Diop, Salah-Eddine (74. El Ouahdi), Mazraoui – Bouaddi (62. Amrabat), El Aynaoui – Talbi (85. Sbai), Ounahi, El Khannous (62. Rahimi) – B. Diaz (74. Yassine)
Najväčšiu príležitosť zahodil Kylian Mbappé, ktorý po zdĺhavom skúmaní situácie systémom VAR nepremenil pokutový kop.
Išlo o jeho prvé penaltové zlyhanie od osemfinále majstrovstiev Európy 2021 proti Švajčiarsku.
Tesne pred prestávkou navyše Lucas Digne trafil brvno. Michael Olise ani Ousmane Dembélé navyše neodohrali svoj najlepší zápas a stali sa symbolom francúzskej neefektivity. A Maroko? Prakticky nič. Úplná bezmocnosť.
Mbappé zahodil penaltu
Francúzsky kapitán prežil večer, na ktorý len tak nezabudne. Najprv nepremenil penaltu, ktorú sám vybojoval.
Počas stretnutia mal nezvyčajne veľa technických nepresností, no napriek tomu neprestával robiť marockej obrane obrovské problémy.
Bol neustále zapojený do hry, výborne spolupracoval so spoluhráčmi a opäť potvrdil, že patrí medzi najlepších hráčov turnaja.
Keď Francúzsko potrebovalo svojho lídra najviac, prišla jeho chvíľa. V 60. minúte otvoril skóre nádhernou strelou.
Bol to už jeho ôsmy gól na turnaji a zároveň jubilejný dvadsiaty presný zásah v dvadsiatom zápase na majstrovstvách sveta. Legendárne čísla. Zároveň už po štvrtý raz na tomto šampionáte otvoril skóre zápasu.
Aj tým ukázal svoju výnimočnú mentálnu odolnosť. Nepremenená penalta ho nezlomila.
Nevzdal sa. Pokračoval. Napokon definitívne zlomil odpor Maroka.
Mbappé vystrašil celé Francúzsko
Kylian Mbappé bol ústrednou postavou večera v dobrom aj v zlom.
Po víťaznom góle prišiel moment, ktorý zmrazil celé Francúzsko.
Pätnásť minút pred koncom si sadol na trávnik a gestom naznačil, že už nemôže pokračovať.
Trápil ho pravý členok, do ktorého dostal tvrdý úder po zákroku Diopa približne v polovici druhého polčasu.
Kapitán Les Bleus však napokon odišiel z ihriska po vlastných, bez viditeľných známok vážnejšieho zranenia.
Pri lavičke objal trénera Didiera Deschampsa, pozdravil francúzskych fanúšikov a začal si prikladať ľad na poranený členok.
Po záverečnom hvizde už spolu s mužstvom oslavoval postup do semifinále.
S ôsmimi gólmi sa dotiahol na Lionela Messiho na čele tabuľky strelcov turnaja a naďalej kráča za cieľom, ktorý si stanovil ešte pred začiatkom šampionátu – získať druhý titul majstra sveta.
Poľaviť môžeme až vtedy, keď vyhráme turnaj
Po zápase krotil eufóriu. „Neviem, či sme na nejakej misii. Je to asi najjednoduchšie slovo, ktoré sa používa.
My si však uvedomujeme, že existuje len jeden moment, keď si môžeme dovoliť poľaviť – keď turnaj vyhráme.
Kým sa tak nestane, nevidím dôvod uvoľniť sa.
Sme v semifinále a máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo príde, bude ešte náročnejšie než to, čo sme už zvládli.
Sme pripravení čeliť komukoľvek. Teraz si oddýchneme a pozrieme si zajtrajší zápas, aby sme zistili, proti komu nastúpime,“ povedal pre televíziu M6.
Následne upokojil aj fanúšikov. „Je to v poriadku. Dostal som úder do členka, ale nič vážne.
V tej chvíli bol JP (Jean-Philippe Mateta) pripravený lepšie ako ja odohrať posledných pätnásť minút. Preto som išiel dole. On nastúpil veľmi dobre a môže sa strelecky presadiť aj vo francúzskom drese, čo je pre nás výborné.“
Na otázku o priateľstve s marockým kapitánom Achrafom Hakimim odpovedal bez váhania.
„Ťažšie to bude až vo chvíli, keď sa stretneme v šatni. Tam sa z nás opäť stanú obyčajní ľudia a priatelia. Na ihrisku však nie je priestor na emócie. Prišiel som vyhrať. A on tiež prišiel vyhrať.“
Tri semifinále už znejú ako samozrejmosť
Didier Deschamps sa po zápase usmieval, no zároveň pripomenul, že Francúzsko ešte svoj cieľ nesplnilo.
„Myslím si, že tri semifinále majstrovstiev sveta za sebou sú samy osebe veľkým úspechom, hoci to už dnes vyzerá ako niečo úplne prirodzené.
Mám k dispozícii skvelých hráčov a som za to veľmi vďačný.
Dnes to bol náročný zápas. Nepremenená penalta a ďalšie nevyužité šance nám ho zbytočne skomplikovali. Kylian však zareagoval výborne a strelil gól.
Sme presne tam, kde sme chceli byť. Teraz si oddýchneme a zajtra sa dozvieme meno nášho semifinálového súpera.“
Prezradil aj viac o zdravotnom stave svojich hráčov.
„Kyliana trochu bolel členok. Manu Koné utrpel úder do kolena a trápili ho aj kŕče. Warren Zaïre-Emery však po príchode na ihrisko odohral výborný zápas.
Chcem, aby sa všetci hráči cítili pripravení. Aj tí, ktorí momentálne nenastupujú, sú plnohodnotnou súčasťou nášho tímu.
Urobili sme dôležitý krok, no stále sme len medzi poslednými štyrmi tímami.“
Francúzsko sa zaradilo medzi nesmrteľných
Postup cez Maroko nepriniesol iba semifinálovú miestenku.
Priniesol aj miesto v histórii. Francúzsko sa stalo len treťou krajinou, ktorá dokázala postúpiť do semifinále na troch majstrovstvách sveta po sebe.
Pred ním to dokázali iba futbalové veľmoci.
Nemecko tento výnimočný úspech dosiahlo dokonca dvakrát – najprv na šampionátoch v rokoch 1982, 1986 a 1990, neskôr ešte pôsobivejšou sériou v rokoch 2002, 2006, 2010 a 2014.
Brazília bola medzi štyrmi najlepšími na turnajoch v rokoch 1994, 1998 a 2002.
Teraz sa k nim pridali Les Bleus. A história môže pokračovať. Francúzsko už dvakrát za sebou hralo finále majstrovstiev sveta – v rokoch 2018 a 2022. Teraz stojí pred možnosťou postúpiť do tretieho finále za sebou.
Francúzov čaká 14. júla v Dallase semifinále proti Španielsku alebo Belgicku.