    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    11.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Miami
    23:00
    Anglicko
    Anglicko
    PrehľadNórskoPreview

    Nóri po vyradení Brazílie veria v ďalší zázrak. Ödegaard: Vo futbale sa môže stať čokoľvek

    Nórski hráči zľava Patrick Berg, Erling Haaland, Oscar Bobb, Kristian Thorstvedt a Julian Ryerson oslavujú.
    Nórski hráči zľava Patrick Berg, Erling Haaland, Oscar Bobb, Kristian Thorstvedt a Julian Ryerson oslavujú. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 11:17
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    Angličania sa do tejto fázy dostali opäť po štyroch rokoch.

    Po tom, ako si nórski futbalisti zaistili po 28-ročnej prestávke účasť medzi najlepšími tímami sveta, sa po prvý raz v histórii prebojovali do štvrťfinále turnaja.

    Naopak Angličania sa do tejto fázy dostali opäť po štyroch rokoch. Ich sobotňajší súboj ponúkne konfrontáciu dvoch európskych tímov, ktoré majú vo svojom strede dvoch špičkových kanonierov i veľké sebavedomie na prienik medzi najlepšie štyri tímy.

    Zverenci Thomasa Tuchela snívajú o prvom finále od roku 1966 a o účasti v semifinále, kde naposledy boli pred ôsmimi rokmi.

    Angličania sa však v tejto fáze turnaja predstavili z tímov na MS 2026 až 10-krát, najviac zo všetkých. Nasledujú Francúzsko (9), Argentína (8), Španielsko (5) a Belgicko so Švajčiarskom (3).

    V skupinovej fáze zdolali vo svojom prvom zápase na turnaji Chorvátov 4:2. Potom nečakane remizovali s Ghanou 0:0, ale po víťazstve 2:0 nad Panamou ich v šestnásťfinále čakala DR Kongo.

    V tomto dueli otočili nepriaznivý stav, po góloch Harryho Kanea sa tešili z postupu po výsledku 2:1. V dramatickom osemfinále si poradili s domácim Mexikom 3:2.

    Cesta Nórska do štvrťfinále viedla v základnej skupine cez Irak (4:1) a Senegal (3:2), na záver prišla prehra 1:4 s Francúzskom.

    Z druhého miesta v skupine potom muselo prekonať v šestnásťfinále Pobrežie Slonoviny 2:1. Následne v osemfinále vyradilo favorita z Brazílie po výsledku 2:1. Teraz chce fanúšikov potešiť opäť.

    Bude to pre nás veľká skúška

    „Samozrejme, uvedomujeme si kvalitu Angličanov. Sú to vynikajúci hráči, hráči svetovej triedy, ktorí hrajú za pravdepodobne jeden z najlepších národných tímov na svete v súčasnosti. Bude to pre nás veľká skúška.

    Myslím si však, že s Brazíliou to bolo rovnaké. Boli sme outsidermi, no ako ste videli, vo futbale sa môže stať čokoľvek,“ citovala agentúra DPA stredopoliara Martina Ödegaarda.

    Anglicko sa vo štvrťfinále druhýkrát po sebe stretne s európskym súperom. V roku 2022 ich vyradilo Francúzsko, zvíťazilo 2:1.

    Teraz ich čaká sebavedomé Nórsko s Erlingom Haalandom, ktorý je v hre aj o Zlatú kopačku, teda trofej pre najlepšieho strelca MS. Nórska ofenzíva je založená aj na spomenutom tvorcovi hry Ödegaardovi.

    Chuť Nórov dostať sa do semifinále je po vyradení Brazílie ešte väčšia. Tréner Senegalu Pape Thiaw ich dokonca nazval „najlepším európskym tímom súčasnosti“.

    Niektorí tento komentár prijali skepticky, no iní uviedli, že Thiaw tým možno niečo naznačil.

    Máme najlepšieho útočníka na svete

    Krídelník Andreas Schjelderup zasa odhalil, kade by mohla viesť cesta: „Máme najlepšieho útočníka na svete, takže všetko ide jednoduchšie.

    Keď mu prihráte loptu, viete, že to dotiahne do konca. Je to beštia, prirodzený strelec. To, čo tu urobil, je neuveriteľné.“

    Angličania však majú na hrote Kanea a jeho gólový inštinkt nie je o nič slabší. Kanonier Albionu dal 6 gólov, Haaland o jeden viac.

    Neutralizujte Haalanda

    Kane je navyše ústrednou postavou Tuchelovho tímu, je jeho kapitán. Odborníci navyše upozorňujú, že je všestrannejší ako jeho rival. Ďalší dokonca tvrdia: „Neutralizujte Haalanda, zneutralizujete celé Nórsko.“

    Anglické médiá počas turnaja v zámorí nevyzdvihujú len hráčov, ale aj trénera Tuchela. Podľa bývalého reprezentanta Alana Shearera sa kouč Angličanov blysol správnymi reakciami vo viacerých zápasoch a strieda vždy tak, ako si to vyžaduje situácia.

    Tamojšie denníky však znepokojuje post pravého obrancu, keďže Jarell Quansah bude po vylúčení v predchádzajúcom zápase stáť.

    Tino Livramento a Reece James sú adepti na tento post, ale James netrénoval už dva týždne pre svalové zranenie.

    MS vo futbale 2026 - štvrťfinále

    Nórsko - Anglicko

    Rozhodujú: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)

    Predpokladané zostavy:

    Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Ostigard - Berg, Berge - Sörloth, Odegaard, Nusa - Haaland

    Anglicko: Pickford - James, Konsa, Stones, O’Reilly - Anderson, Rice - Saka, Bellingham, Gordon - Kane

    V stredu a štvrtok chýbali Tuchelovi na tréningu okrem Jamesa aj Marc Guehi a Declan Rice. Guehi si natiahol sval a zrejme v sobotu nenastúpi, Riceho trápi choroba.

    Víťaz sa v semifinále stretne v stredu 15. júla o 21.00 SELČ v Atlante s postupujúcim z dvojice Argentína - Švajčiarsko.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

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    Domov»MS vo futbale 2026»Nóri po vyradení Brazílie veria v ďalší zázrak. Ödegaard: Vo futbale sa môže stať čokoľvek