    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    12.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Kansas City
    03:00
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
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    Messiho tím stojí súperovi v ceste za míľnikom. Musíme urobiť všetko, hovorí kapitán Švajčiarov

    Lionel Messi z Argentíny (10) reaguje na konci futbalového zápasu osemfinále majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Egyptom.
    Lionel Messi z Argentíny (10) reaguje na konci futbalového zápasu osemfinále majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Egyptom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 11:39
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    Švajčiarom nevadí pozícia outsidera v tomto štvrťfinálovom stretnutí.


    Futbalisti Švajčiarska majú pred sebou na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade významný míľnik.

    Prípadné štvrťfinálové víťazstvo by ich historicky prvýkrát posunulo do bojov o medaily. V ceste im však budú stáť úradujúci svetoví šampióni Argentínčania.

    Štvrťfinálový program uzatvára duel v Kansas City, ktorý je na program v nedeľu 12. júla od 3.00 SELČ.

    Argentína sa môže stať len treťou krajinou, ktorá by sa dvakrát po sebe stala celkovým víťazom záverečného turnaja. Naposledy na túto métu dosiahla Brazília v rokoch 1958 a 1962.

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    Zverenci trénera Lionela Scaloniho už mali pritom na mále v osemfinále, ale napokon predviedli proti Egyptu úspešný obrat a po výsledku 3:2 pokračujú na podujatí.

    Tím nikdy neprestane veriť v samého seba

    „Nech sa udeje čokoľvek, tak tento tím mi dal pocit, že nikdy neprestane veriť v samého seba.

    Aj v momentoch, keď je všetko proti vám. Víťazstvo proti Egyptu bolo neuveriteľné, jeden z najlepších momentov,“ cituje agentúra AFP reprezentačného kouča Argentíny.

    Švajčiarsko je len štvrtýkrát medzi najlepšou osmičkou tímov na svetovom šampionáte. Svoju účasť vo štvrťfinále si muselo vybojovať až v jedenástkovom rozstrele, keďže s Kolumbiou sa skončil duel v riadnom hracom čase a v predĺžení remízou 0:0.

    „Helvéti“ tak majú v nohách väčšiu porciu minút, ale zároveň aj motiváciu uspieť.

    Ideme vyzvať úradujúcich majstrov sveta

    „V posledných dvoch stretnutiach bolo možné vidieť, že Argentína je zraniteľná. Sme pripravení, pre nás to bude gigantický zápas. Ideme vyzvať úradujúcich majstrov sveta.

    Môžeme hrať proti komukoľvek a skomplikovať im to. Ešte sme na turnaji neskončili,“ vyhlásil tréner Švajčiarska Murat Yakin.

    Všetky oči sa budú tradične opierať na Lionela Messiho, ktorý naháňa korunku pre najlepšieho strelca a chce vylepšiť historický rekord v počte vstrelených gólov na MS.

    Aktuálne ich má 39-ročný hráč Interu Miami na konte 21. Argentína sa zároveň pokúsi natiahnuť šnúru bez prehry na záverečnom turnaji, momentálne číta 11 duelov.

    „Máme k dispozícii fenomenálnu skupinu hráčov, ktorá sa nikdy nevzdáva. Vždy drží pokope. Poďme urobiť ďalší krok,“ povedal stredopoliar Argentíny Enzo Fernandez.

    Švajčiarom nevadí pozícia outsidera v tomto štvrťfinálovom stretnutí, o motiváciu majú v tomto smere postarané. Postup do semifinále by bol métou, na ktorú pri svojich doterajších 12 účastiach na MS nikdy nedosiahli.

    Môžeme napísať ešte väčší príbeh

    „Užijeme si tento zápas. Hlad je väčší, ako býva obvykle. Môžeme napísať ešte väčší príbeh, musíme preto urobiť všetko,“ myslí si švajčiarsky kapitán Granit Xhaka.

    K dispozícii nebude stále s najväčšou pravdepodobnosťou záložník Johan Manzambi.

    Víťaz tohto duelu si zabezpečí boj o medaily na MS 2026, v semifinále si zahrá s úspešnejším z duelu medzi Nórskom a Anglickom.

    MS vo futbale 2026 - štvrťfinále

    Argentína - Švajčiarsko

    Rozhodujú: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.)

    Predpokladané zostavy:

    Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez

    Švajčiarsko: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Sow, Vargas - Embolo

    Argentína ešte proti Švajčiarsku v doterajších vzájomných duelov neprehrala, naposledy zdolala tohto súpera v osemfinále MS 2014 1:0 po predĺžení.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi z Argentíny (10) reaguje na konci futbalového zápasu osemfinále majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Egyptom.
    Lionel Messi z Argentíny (10) reaguje na konci futbalového zápasu osemfinále majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Egyptom.
    Messiho tím stojí súperovi v ceste za míľnikom. Musíme urobiť všetko, hovorí kapitán Švajčiarov
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    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi z Argentíny (10) reaguje na konci futbalového zápasu osemfinále majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Egyptom.
    Lionel Messi z Argentíny (10) reaguje na konci futbalového zápasu osemfinále majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Egyptom.
    Messiho tím stojí súperovi v ceste za míľnikom. Musíme urobiť všetko, hovorí kapitán Švajčiarov
    dnes 11:39
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    Domov»MS vo futbale 2026»Messiho tím stojí súperovi v ceste za míľnikom. Musíme urobiť všetko, hovorí kapitán Švajčiarov